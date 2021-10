Zoom de ReConstitución: Aumenta ocho puntos porcentuales el involucramiento de la población con el proceso constituyente

Conversar en familia o con amigos sobre el proceso de cambio Constitucional, ver programas de televisión o leer noticias del tema son algunos elementos que ha realizado la empresa de estudios de opinión Criteria a través de sus estudios mensuales llamados “Agenda Criteria”. Y que junto a otras cuatro interrogantes han servido para formar un indicador muy importante para analizar el momento actual: qué nivel de involucramiento tiene la ciudadanía en el proceso constituyente.

Los resultados de ese indicador se presentan como una entrega más del proyecto Zoom de ReConstitución, creado por La Tercera, Criteria y la Cámara Chilena de la Construcción y donde se toma el pulso de la ciudadanía sobre el proceso constituyente en curso.

La medición muestra que, durante los casi cuatro meses desde el inicio de la Convención Constitucional, el interés político de los chilenos ha tenido altos y bajos, no obstante, la nueva entrega mensual indicó que el 37,6% de la población tiene “un nivel alto de involucramiento”, cifra que aumentó 8,3 puntos porcentuales en comparación a la última registrada en agosto (29,3%).

“El indicador de involucramiento significa que hay más ojos y más temas, más ojos, más oídos y más conversación en torno a la Convención, lo que no significa que sea positivo. Esto es como el trending topic, es decir, la Convención está más visible, está más relevada, pero no necesariamente significa que sean conversaciones en tono positivo o negativo”, comentó Cristián Valdivieso, director de Criteria.

Valdivieso agregó que “subió el indicador de involucramiento en esta medición, al mismo tiempo que aumentó el pesimismo en torno a los resultados de la Convención. Eso también está hablando de que el involucramiento igual incide, es positivo, porque la gente entiende lo que está pasando, se involucra, se mete más, pero, al mismo tiempo, ese involucramiento en sí mismo no es virtuoso per se, sino que tiene que ver con juicios sobre el devenir de la Convención”.

Adultos mayores: Los más interesados en el proceso constituyente

El estudio identificó a la población según su género, edad, nivel socioeconómico y preferencia política. Desde la primera hasta la última entrega, las mujeres son quienes destacaron como el género menos involucrado con el proceso constituyente, no obstante, en el nuevo informe la cifra aumentó de un 27,1% (agosto) a un 34,9%. Por su parte, los hombres también tuvieron un alza de 8,3 puntos porcentuales, llegando a un 40,9% de su población que sostiene un nivel alto de involucramiento.

Una cifra que llama la atención es que el 53,1% de la población involucrada con el trabajo de la Convención tiene entre 60 y 99 años, mientras que la cifra más baja (31,4%) son los ciudadanos que están en el rango etario de 25 y 44 años.

Sobre el factor socioeconómico, todos los sectores (ABC1, C2, C3 y D) tuvieron un alza en el involucramiento con el proceso constituyente, sin embargo, ABC1 continúa liderando con los números más altos desde el inicio del estudio e, incluso, esta nueva entrega arrojó que alcanzó su mayor alza con un 46,7%.

El pensamiento político predominante entre los encuestados fue la izquierda con un 59,4% y, por su parte, la derecha representa el 36,9%. Quienes se sienten identificados por el centro tuvieron un ascenso considerable desde el último reporte: de un 22,1% a un 40,7%.

“Tanto la gente mayor de edad, que antes estaba menos involucrada porque no estaba en el plebiscito, y la gente de derecha se sentían más desafectados. Uno, porque gente identificada con la derecha puede haber estado más cercana al rechazo o no haber votado. Y los adultos también, porque probablemente una proporción importante de ellos no votó por la pandemia. Entonces, estaban más desafectados. Pero con el curso del proceso, estos grupos se dan cuenta de que la Convención está tocando temas que de una u otra forma los impacta y les tocan. Y, por lo tanto, son parte de la Convención y están más interesados en ver qué es lo que está pasando”, comentó Valdivieso.