¿Cómo funciona la garantía legal en compras por Internet?

El pasado miércoles 4 de octubre, terminó la nueva edición del Cyber Monday 2023, la cual fue un éxito en cuanto a ventas.

Conforme a lo indicado por la Cámara de Comercio de Santiago, el evento, solo en su primer día, “registró compras por US$ 167 millones”, cifra que supera en un 7% al monto del año pasado.

Por este motivo, es relevante que los clientes conozcan cuáles son las garantías legales a las que tienen derecho al realizar compras por Internet.

Garantía legal en las compras por Internet

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) afirma que las empresas deben cumplir con diferentes obligaciones en las compras realizadas por Internet. Una de estas es la garantía legal, la cual tiene una duración de seis meses desde que se recibió lo pedido, en donde el cliente podrá solicitar el cambio, reparación o devolución del producto y, por ende, del dinero.

No obstante, algunos comercios pueden ofrecer una garantía mayor a seis meses para realizar cambios. Sin embargo, debido a que esta es voluntaria, según lo indicado por el Sernac, la compañía es libre de poner sus propias condiciones para la realización de este proceso.

De esta manera, la garantía legal aplica para todas las compras que se realicen de manera virtual, aunque esta no será válida si es que a la persona no le gustó el producto o si este es de segunda mano.

¿Cómo funciona el derecho a retracto?

Sernac señala que este derecho lo tienen todas las personas que hayan realizado compras por Internet, teléfono e incluso, catálogo, aunque solo se cuenta con 10 días para llevar a cabo el proceso.

No obstante, la entidad expresa que esta opción será válida solo si es que la empresa no indica lo contrario, aunque si esta no envía una confirmación escrita del contrato, el derecho a retracto se extiende a 90 días.