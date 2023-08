¿Cuándo se estrena El Conde? La película de Pablo Larraín que retrata a Pinochet como vampiro

El Conde es una sátira que presenta una realidad alterna en la que Augusto Pinochet es un vampiro de 250 años, quien harto de ser recordado como un ladrón, decide morir.

Se trata de la nueva película del director chileno Pablo Larraín, cineasta de No (2012), El Club (2015) y Neruda (2016), entre otras obras, cuyo reciente título fue Spencer (2021) que muestra un complejo momento en la vida de Lady Diana, interpretada por la actriz Kristen Stewart.

En la producción ejecutiva se encuentran Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Rocío Jadue, mientras que el guion cuenta con la labor del propio realizador, además de Guillermo Calderón, bajo la producción de Fábula.

Este título cuenta con un elenco de reconocidos actores nacionales, con Jaime Vadell en el papel protagónico, además de Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger, Catalina Guerra, Marcial Tagle, Amparo Noguera, Diego Muñoz y Antonia Zegers.

Antonia Zegers como Jacinta, Diego Muñoz como Manuel, Catalina Guerra como Luciana, Amparo Noguera como Mercedes y Marcial Tagle como Aníbal en El Conde. Foto: Netflix.

Ante el concepto y la creación de esta historia, el director señala: “Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia”

“La impunidad brutal que representa Pinochet debía ser encarada directamente, mostrándolo por primera vez de frente. Para eso, hemos utilizado el lenguaje de la sátira y farsa política”, agrega en sus palabras.

Esta película fue rodada completamente en suelo nacional, a lo largo de cuatro regiones de Chile. Se destacan la ex estancia de Oazy Harbour ubicada en la Región de Magallanes y la Antártica chilena, lugar en el que grabaron en pleno invierno austral y que dio vida al refugio del Conde.

¿Cuándo se estrena El Conde?

El Conde, la película que retrata a Augusto como Pinochet como un vampiro, se estrena en algunos cines chilenos el 7 de septiembre.

Respecto a la posibilidad de ver la obra en streaming, El Conde llega a Netflix el 15 de septiembre.

A eso se suma que la cinta será proyectada en la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.