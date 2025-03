Cuándo se estrena en cines la nueva película de Lilo y Stitch.

Recientemente se liberó el primer tráiler de la nueva película de Lilo y Stitch, que también revela su fecha de estreno en las salas de cine.

El anuncio fue realizado por Disney con la icónica frase de la cinta “Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona... ni te olvida”, la que volverá a sonar en la memoria de los fanáticos de la conmovedora historia.

Titulada de igual manera, Lilo y Stitch es un remake de la versión animada de 2002, en un formato live-action que continúa con el camino recorrido por la empresa en los últimos años, trayendo de regreso sus clásicos infantiles en formato de imagen real.

Cuándo se estrena Lilo y Stitch

La nueva película de Lilo y Stitch se estrena en cines el próximo jueves 22 de mayo de 2025.

Para esta producción, un dinámico adelanto detalla la historia de cómo el fallido experimento creado por extraterrestres llega a la Tierra y conoce a la pequeña Lilo, pasando a convertirse en un importante miembro de su familia adoptiva.

El reparto está encabezado por Maia Kealoha en el papel de Lilo, junto a Sydney Agudong como su hermana Nani, quien ha sido parte de On My Block (2018), Infamously in Love (2022) y West Michigan (2021).

En tanto, quienes deseen revivir el clásico animado puedes disfrutar de la vesión original en la plataforma Disney+.