Marvel Studios sorpresivamente anunció una segunda temporada de la miniserie animada Yo Soy Groot, en donde se seguirá mostrando una serie de cortos sobre la vida del mismo personaje en su etapa más pequeña.

La primera temporada de la serie de cortos animados contó con cinco episodios en donde se veía a Baby Groot teniendo divertidas aventuras en solitario. Estos fueron estrenados en 2022 y la compañía anunció nuevos capítulos para este año.

Tendrán una duración cercana a los cinco minutos, parecidos al tiempo que tenían en la primera temporada de la serie y los mismos capítulos. Cabe recordar que los cortos se enfocan en la vida de Baby Groot, por lo que no se espera que aparezcan los otros personajes del equipo, aunque por el tráiler que fue lanzado, se puede ver a Uatu, mejor conocido como El Vigilante, quien ya estuvo en What If...?

La serie forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y ocurre entre la primera película de los Guardianes de la Galaxia Vol.1 y Avengers Infinity War.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Yo Soy Groot en Chile?

Marvel Studios anunció que la serie se estrenará a nivel mundial el próximo miércoles 6 de septiembre, a través de la plataforma de streaming de Disney+.

Los cortos animados vienen luego de Secret Invasion, la cual no tuvo gran recibimiento de los fans del UCM. Tras Yo Soy Groot, los próximos proyectos de Marvel son la temporada 2 de Loki, la nueva serie de Echo y la película The Marvels, que se lanzará a finales del 2023.