Dónde poner atención: las 3 claves de hoy, jueves 26 de septiembre de 2024

1. Venezuela vuelve a sorprender con represalias

Un día después de que, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente Boric calificara al régimen de Nicolás Maduro como “una dictadura que pretende robarse una elección”, Venezuela anunció ayer la suspensión de todos los vuelos comerciales con Chile.

La decisión marcará esta jornada y viene a complicar aún más la tensa relación que mantienen ambos países luego de que el gobierno de Chile no reconociera los resultados oficiales de la elección presidencial venezolana del 28 de julio, que dieron como triunfador al actual gobernante venezolano.

Y es que la cancelación de los vuelos (que Venezuela ya ha aplicado con Panamá, República Dominicana y Perú) también podría afectar las acciones de expulsión de migrantes irregulares hacia Caracas y, además, dejar en una situación de vulnerabilidad a los casi 800 mil venezolanos residentes en nuestro país, como reconoció anoche la cancillería chilena.

2. Los efectos de una nueva polémica

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, renunció a la presidencia de la junta directiva de la Universidad San Sebastián.

104 días alcanzó a ejercer como presidente del directorio de la Universidad San Sebastián, Andrés Chadwick. El ex hombre fuerte del gobierno de Sebastián Piñera decidió renunciar a su cargo en medio del caso Audio y de la compleja polémica que se instaló esta semana, luego que se conociera el millonario sueldo ($17 millones brutos) que esa casa de estudios pagaba a la candidata a alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, por dos cátedras y dirigir investigaciones que presuntamente no habría realizado.

“Debido a las acciones judiciales que he iniciado, me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto (...). Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias”, dijo Chadwick por medio de una declaración pública, apuntando a la vinculación que se le ha hecho con el caso Audio y a las querellas que presentará contra diputados de gobierno.

3. Paralización de millonario proyecto provoca salida de director regional del SEA

En el ámbito de los negocios, la decisión de Colbún de suspender su millonario proyecto Central de Bombeo Paposo, que involucra una inversión por US$ 1.400 millones, a raíz de una controversia con el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta, derivó en la salida de su director Ramón Guajardo Perines.

La abrupta salida de la autoridad regional —en el cargo desde junio de 2019— se explica en la molestia que causó el episodio en los ministerios de Economía y de Energía.

Desde el gran empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, advirtió que “Chile necesita una institucionalidad que funcione con criterios objetivos y transparentes”.

Para estar informado, te invitamos a leer

Chadwick suma otro episodio en crisis del caso Audio y renuncia a presidencia de directorio de la USS

Remueven al director del SEA de Antofagasta tras polémica suspensión de proyecto de Colbún por US$1.400 millones

Boric concluye gira en Nueva York y reconoce que triunfo del Rechazo en 2022 fue un “parteaguas” que lo obligó a reajustar prioridades

Cámara de Diputados despacha a ley proyecto antievasión y cambios terminarán de concretarse en 2026

Gobierno de Venezuela suspende indefinidamente vuelos comerciales con Chile tras discurso de Boric en la ONU