Dónde poner atención: las claves de hoy, miércoles 6 de noviembre de 2024

1. ¿Ya no habrá ajuste ministerial?

Así lo aseguró ayer el Presidente Gabriel Boric, pese a las expectativas que había en el oficialismo y el propio gobierno. “Yo sé que hay muchas especulaciones y que se habla mucho de cambio de gabinete. No hay cambio de gabinete, a todos mis ministros los quiero trabajando”, dijo el Mandatario durante una actividad en La Moneda.¿Qué pasó? Una de las razones para no efectuar un cambio significativo o mayor sería la decisión de muchos ministros de mantenerse en el gobierno y no postular a un escaño parlamentario en las elecciones 2025, para lo que debían dejar el gobierno a más tardar el 15 de noviembre.

Otra causa también se relacionaría con la resistencia del propio Presidente Boric. Según se ha transmitido, no quiere aparecer pauteado por la oposición y su dura ofensiva para remover a la titular del Interior, Carolina Tohá, en el marco del caso Monsalve.

También pesaría en su decisión la apuesta por acelerar las reformas que impulsa el gobierno en el Congreso, tramitación que podría ralentizarse con un cambio de los ministros a cargo.

2. Caso audio de nuevo en el tapete

Cada cierto tiempo, el caso Audio vuelve a posicionarse en la agenda informativa. Ayer, por ejemplo, causó revuelo la versión entregada por la defensa del abogado Luis Hermosilla sobre la reunión que él sostuvo con Andrés Chadwick y Ángel Valencia semanas después de que este último asumiera como fiscal nacional en enero de 2023.

Según se narra en un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones, en la cita Valencia se habría comprometido a informarles, antes de que se hiciera pública, “cualquier diligencia que pudiese afectar al Presidente Sebastián Piñera”.

Tras conocerse esta versión, ni Chadwick ni Valencia tardaron en reaccionar. “Nunca he solicitado ni recibido antecedentes (de casos penales vinculados a Piñera)”, aseguró el exministro del Interior.

El fiscal nacional, en tanto, anunció que presentará una denuncia contra el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, ante el Colegio de Abogados, argumentando que su rol de abogado defensor en la causa “no puede estar basado en mentiras”.

3. La fuga de afiliados de las isapres no se detiene

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Salud, entre enero y septiembre las aseguradoras privadas perdieron un total de 122.969 afiliados (4,5% menos que los que tenía en diciembre del año pasado) para cerrar el noveno mes de 2024 con una cartera de solo 2.592.777 beneficiarios, su menor nivel desde 2007.

Para la industria, el fenómeno no deja de ser preocupante —desde 2020 que no han parado de perder cotizantes—, aunque lo atribuyen a la deteriorada situación económica del país y su impacto en el mercado laboral, por lo que apuestan revertir las cifras una vez que el crecimiento se recupere.

