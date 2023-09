Fiestas Patrias: ¿Llueve en Santiago el 18 de septiembre?

La Región Metropolitana ha presenciado diferentes sistemas frontales a lo largo de las últimas semanas, por lo que las personas desean conocer cuál es el pronóstico para las Fiestas Patrias, especialmente, si es que lloverá este lunes 18 de septiembre en Santiago.

Esta festividad incluye dos feriados irrenunciables, por lo que gran parte de la población disfrutará de un fin de semana largo en casa, fondas o incluso, viajando.

De esta manera, resulta relevante conocer cuál será el pronóstico de este 18 de septiembre debido a que, en caso de precipitaciones, los panoramas que se desean realizar pueden cambiar.

¿Llueve en Santiago el 18 de septiembre?

Por medio de las redes sociales de Meteored, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga reveló que las posibilidades de lluvia durante esta fecha son bajas.

“No hay ningún sistema frontal que esté aproximando y amenazando la zona centro sur y central de nuestro país. Por lo tanto, al momento, tenemos pocas probabilidades que tengamos precipitaciones”, señaló el profesional.

No obstante, lo anterior no quiere decir que no sucederán chubascos durante el fin de semana largo, ya que se pronóstica que, debido a una vaguada en altura, la Región Metropolitana recibirá chubascos la noche de este sábado 16 de septiembre, aunque solo en los sectores cordilleranos.

Por ende, Meteored informa que “es muy baja la posibilidad de lluvias entre el sábado 16 y martes 19 de septiembre en Santiago”.

Finalmente, la entidad concluye que el lunes 18 de septiembre no habrá lluvias en Santiago y que, durante la jornada, habrá cielos nubosos.

Mismo pronóstico es entregado por la Dirección Meteorológica de Chile, en donde se establece que este este lunes no habrá precipitaciones y estará nublado a lo largo del día.

Temperatura 18 de septiembre en Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile, además de indicar que no lloverá este próximo lunes, declara que este 18 de septiembre Santiago contará con una temperatura máxima de 15° y mínima de 10°.

Por otro lado, Meteored plantea que la capital tendrá como promedio durante las Fiestas Patrias 16° como máxima y bajo los 5° en las mañanas.