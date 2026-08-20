Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026. Foto referencial de archivo

Ya se conocen los detalles de la próxima edición de La Gran Fonda de Chile, evento oficial del Parque O’Higgins para celebrar las Fiestas Patrias en la Región Metropolitana.

La invitación es para los días jueves 17, viernes 18, domingo 19 y sábado 20 de septiembre, donde las cuatro jornadas ya cuentan con entradas a la venta.

El evento reunirá a artistas invitados en el escenario principal, además de contar con el cuecódromo para los fanáticos del baile típico.

Venta de entradas para la Fonda del Parque O’Higgins

La venta de entradas para La Gran Fonda de Chile se realiza a través de Ticketplus.

Dicho proceso se encuentra actualmente en Preventa 2, con un valor de $9.775 para niños o adulto mayor y un precio de $13.225 para público general.

Respecto a los artistas, se encuentran confirmados los siguientes números para el escenario principal: