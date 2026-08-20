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    Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026

    Actualmente está activa la etapa de preventa y se ofrecen boletos para cuatro días de celebración.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026. Foto referencial de archivo Diego Martin

    Ya se conocen los detalles de la próxima edición de La Gran Fonda de Chile, evento oficial del Parque O’Higgins para celebrar las Fiestas Patrias en la Región Metropolitana.

    La invitación es para los días jueves 17, viernes 18, domingo 19 y sábado 20 de septiembre, donde las cuatro jornadas ya cuentan con entradas a la venta.

    El evento reunirá a artistas invitados en el escenario principal, además de contar con el cuecódromo para los fanáticos del baile típico.

    Venta de entradas para la Fonda del Parque O’Higgins

    La venta de entradas para La Gran Fonda de Chile se realiza a través de Ticketplus.

    Dicho proceso se encuentra actualmente en Preventa 2, con un valor de $9.775 para niños o adulto mayor y un precio de $13.225 para público general.

    Respecto a los artistas, se encuentran confirmados los siguientes números para el escenario principal:

    • Jueves 17 de septiembre con Sinaka y Santaferia.
    • Viernes 18 de septiembre con Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas.
    • Sábado 19 de septiembre con Young Cister, Leo Rey y Zúmbale Primo.
    • Domingo 20 de septiembre con Cachureos, Los Sudakas y Los Jaivas.
    Más sobre:Fiestas PatriasFondasParque O'HigginsFonda Parque O'HigginsFondas Parque O'HigginsGran Fonda de ChileInvitadosArtistasFechasVenta de entradasPrecios

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