Revisa con el RUT el pago del Bono Vocal de Mesa

Durante el Plebiscito Constitucional, realizado el pasado 17 de diciembre de 2023, algunas personas debieron ejercer el rol de vocal de mesa o miembros del colegio escrutador a lo largo de las votaciones.

Por ende, tras la labor cumplida en ese día, los ciudadanos recibirán pronto una remuneración por su servicio.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley 20.569, este bono no constituye remuneración o renta para efectos legales, por lo que no es imponible ni tributable, así que no está afecto a descuentos.

Fecha de pago Bono Vocal de Mesa

El Bono Vocal de Mesa comenzará a pagarse a partir de este viernes 19 de enero, conforme a lo indicado por la Tesorería General de la República (TGR).

Las personas que recibirán el dinero por transferencia electrónica son aquellas que, cuando ejercieron su labor, inscribieron su cuenta bancaria en el formulario respectivo.

No obstante, si no se optó por esta alterativa, los individuos podrán solicitar el pago de manera directa en las cajas de BancoEstado o BancoEstado Express presentando su cédula de identidad.

¿Cómo saber si ya pagaron?

Las personas pueden conocer si ya recibieron el pago por el Bono de Vocal de Mesa al realizar los siguientes pasos:

. Ingresar a la página de la TGR

Hacer clic en “ Consultar Pago Bono Vocal de Mesa ”.

Posteriormente, se desplegará en la pantalla un sitio en el que se deberá ingresar el RUT d e la persona que realizó el servicio.

Tras este paso, la página indicará si es que se realizó el pago, al igual que el banco en el que fue depositado el dinero.

Página de la TGR para revisar el Bono Vocal de Mesa.

¿Cuál es el monto del Bono Vocal de Mesa?

El pago del bono, tanto para los vocales de mesa como los miembros del colegio escrutador, corresponderá a dos tercios de UF, es decir, aproximadamente $24.300.

Sin embargo, en caso que alguien asistiera a la capacitación entregada por el Servel, debido a que cumplía las funciones por primera vez, recibirá un monto adicional de 0,23 UF, por ende, se le depositará $32.700 aproximadamente.