Revisa los horarios y rutas del peaje a luca por Fiestas Patrias

Llegan las Fiestas Patrias y una de las medidas que apoya el traslado en los días de descanso es el peaje a luca, que esta semana continúa ofreciendo rebajas a los conductores.

La medida comenzó su implementación el pasado fin de semana, donde en la tarde del domingo ya habían salido 300 mil vehículos desde la Región Metropolitana.

Así lo indicó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien señaló que “tenemos buenas noticias en términos que las personas han acogido nuestro llamado a adelantar sus viajes, aprovechar el peaje a luca. Un 8% más de personas salió viernes en la mañana, un 20% más el sábado por la mañana y, finalmente, un 30% más el sábado por el peaje Angostura, que es la ruta de mayor uso de la salida de Santiago en la Ruta 5 sur”.

En esa línea, la autoridad recordó las principales recomendaciones de seguridad que se extienden a todos los conductores: “Recuerde respetar la velocidad, mantener la distancia con el vehículo que antecede, no use la berma, no use el celular, asegure que los niños van apropiadamente en sus sillas, todos usando el cinturón de seguridad”, llamó.

De acuerdo a cifras entregadas por el organismo, se estima el traslado de un millón 100 mil vehículos desde la Región Metropolitana entre los días 13 y 22 de septiembre, considerando a partir del viernes pasado hasta el fin de semana después de los feriados.

Horario del peaje a luca por Fiestas Patrias

Estos son los días que tendrán peaje a luca por Fiestas Patrias, junto a sus horarios:

Ruta 68 en Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa

Martes 17 de 07:00 a 13:00 horas.

Miércoles 18 de 7:00 a 10:00 horas.

Domingo 22 (en dirección a Santiago) de 07:00 a 10:00 horas.

Ruta 5 Sur en Angostura, ambos sentidos

Martes 17 de 07:00 a 13:00 horas.

Miércoles 18 de 7:00 a 10:00 horas.

Domingo 22 de 07:00 a 10:00 horas.

Ruta 5 Norte en Las Vegas, ambos sentidos

Martes 17 de 07:00 a 13:00 horas.

Miércoles 18 de 7:00 a 10:00 horas.

Domingo 22 de 07:00 a 10:00 horas.

Las estimaciones de las autoridades consideran los siguientes horarios de mayor congestión: