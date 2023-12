Verano 2024: ¿Cómo evitar caer en estafas de arriendo y qué hacer si soy víctima de alguna?

Inició una nueva temporada estival, los cuales se proyectan que se realicen más de 27 millones de viajes durante este verano 2024. Estos meses, muchas familias se encontrarán buscando arriendos para alojarse junto a sus hijos o amigos, suceso que puede transformarse en una molestia si es que no tienen cuidado en dónde se van a quedar.

Para evitar malos ratos, autoridades y expertos sobre esta temática entregaron algunos consejos para no caer en estafas durante la temporada de verano, además que explicar qué hacer en caso de verse afectado por esta situación.

Consejos para evitar caer en estafas de arriendo y qué hacer. Foto referencial.

Recomendaciones para evitar caer en estafas de arriendo

De acuerdo a proyecciones dadas por la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, se espera que se realicen un 11% más de viajes que la temporada estival anterior, los cuales se concentrarán en zonas cercanas a la Región Metropolitana. Ante esto, entre las principales recomendaciones entregadas por las autoridades se considera planificar el periodo de vacaciones.

La subsecretaria Pardo, señaló: “Nuestra invitación es a planificar el periodo de vacaciones, a utilizar servicios turísticos registrados en Sernatur y a visitar la página ChileEsTuyo.cl, donde se pueden encontrar diversos destinos y experiencias en todas las regiones y para todos los presupuestos”.

Además, recomiendan a informarse antes de contratar servicios turísticos y que escojan sitios para arrendar que se encuentren en Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur, los cuales están en el sitio web serviciosturisticos.sernatur.cl.

—Durante 2022, se comenzó a identificar a los prestadores de servicios turísticos a través de un adhesivo denominado Sello R, el que contiene el número de registro del prestador de servicio y un código QR que le permite al turista verificar el perfil del servicio turístico y su vigencia.

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) ha compartido en su sitio web con algunos consejos para evitar caer en las estafas en los arriendos durante la temporada estival y estos son:

Verificar la ubicación del inmueble : ver la dirección y nombre de la propiedad donde arrendarás. Puedes usar Google Maps para chequear si el lugar es real.

Sitios autorizados : intentar arrendar mediante corredoras de propiedades establecidas . Se suman también las páginas mencionadas por la subsecretaria de Turismo, como es estancias en hoteles y hostales que sean locales establecidos y que cuenten con patente municipal. : intentar. Se suman también las páginas mencionadas por la subsecretaria de Turismo, como es serviciosturisticos.sernatur.cl . Asimismo, que prefierany que cuenten con patente municipal.

Revisar los comentarios : revisar en Google si el nombre del arrendador o sitio cuenta con reclamos y también ver las opiniones de otros arrendatarios .

Revisa las condiciones del inmueble : muchas veces las fotografías son falsas, por lo que es recomendable visitar el inmueble antes de arrendarlo para que cumpla con las expectativas.

No enviar dinero antes de arrendar : previo a realizar un pago, hace un contrato de arriendo o recibo de dinero . Nunca cerrar el acuerdo a través de correos electrónicos, WhatsApp o vía telefónica si la persona es desconocida.

Tener registro de la conversación: intenta guardar copia de cada comunicación que tienes con la persona que arrienda su casa, ya que en caso de ser víctima de estafa, serán las pruebas para el procedimiento legal.

Martin Zegers, Gerente de Nuevos Negocios de Andes STR, señala a La Tercera sobre las plataformas digitales: “Recomendamos siempre, si no conocen a la persona a la cual le arrendarán o si es la primera vez con ese Anfitrión, es mejor alquilar por una aplicación reconocida como Airbnb o Booking o arrendar a través de una plataforma directa de un administrador profesional en el que podrán revisar su información online. Con esto te aseguras de reducir la posibilidad de estafa considerablemente”.

¿Qué hacer si fui víctima de una estafa al momento de arrendar una casa?

En caso de caer en una estafa al momento de arrendar durante esta temporada estival, las personas deben hacer la denuncia ante Carabineros, PDI o Fiscalía, para comenzar el procedimiento legal, tal como lo menciona a La Tercera Fabián Paiva, abogado fundador del Estudio Jurídico Paiva y Cia.

Actualmente la Ley del Consumidor no tiene alcances para los arriendos entre dos personas particulares, esto es, sin que exista habitualidad en el arrendamiento de casas por parte de ella, por lo que no podrá exigir que sus derechos sean respetados en caso de incumplimiento a través de esta normativa.

Paiva señala que: “Esta industria no cuenta con una regulación expresa en el país, existiendo como único guiño en nuestra legislación lo señalado por la ley N° 21.210, en que se cobra con IVA a los servicios remotos prestados por personas no residentes y no domiciliadas en Chile”.

Martin Zegers, menciona que en caso de ser estafado por las aplicaciones:

—Debes notificar inmediatamente a la plataforma mediante su número o el chat interno. Ellos tienen seguros y protocolos frente a estos casos y siempre buscan brindar la mejor experiencia posible a los huéspedes, además ante estas eventualidades o si las fotos no eran nada cercanas a la realidad, intentan reacomodar a las personas en propiedades próximas al lugar arrendado.

Por último, Javier Linares, Head of Security & Innovation, entregó algunos consejos en caso sufrir una estafa: