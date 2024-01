10 consejos para mejorar tu salud mental e incrementar tu bienestar, según especialistas

La salud mental es uno de los aspectos esenciales para tener una mejor calidad de vida.

A través de la atención hacia ella, no solo se pueden prevenir padecimientos psicológicos que pueden afectarte, sino que también, se pueden desarrollar herramientas para incrementar tu bienestar y aprender a manejar distintos tipos de situaciones.

Es por esto que especialistas consultados por el New York Times elaboraron recientemente una lista con los principales factores que se deben tener en consideración para realizar a lo largo del año.

Sus recomendaciones abarcan aspectos que van desde dormir mejor hasta ver el envejecimiento con optimismo y buscar pequeños elementos que te sorprendan en la vida diaria.

Esto fue lo que sugirieron.

1. Probar un método verificado para mejorar el sueño

Es conocido que dormir la cantidad de horas recomendada por los expertos es un factor clave para reponer energías y poder funcionar óptimamente.

Si bien, en redes sociales como TikTok se pueden encontrar videos de técnicas que prometen ayudarte en este sentido, siempre se debe tener en cuenta que los métodos sean validados por especialistas. De lo contrario, podrías no conseguir resultados efectivos o, peor aun, enfrentar problemas adversos en tu salud.

Según recató el citado medio, hay estudios que han comprobado que la terapia cognitivo-conductual puede ser tan útil como la medicación para tratar el insomnio.

Por esto, si tienes problemas para dormir, es recomendable acudir a un médico para evaluar las mejores formas de tratar tu situación.

2. Aprender a diferenciar cuándo la ansiedad es problemática

Es común que las personas la sientan en ciertas oportunidades. Incluso, un nivel controlado de ansiedad puede ser de utilidad para despertar el sistema de alarma y ayudar a identificar peligros.

No obstante, cuando esta pasa a ser crónica o sostenida en el tiempo se convierte en un problema.

“Si comienzas a notar que la preocupación y el miedo están constantemente presentes, es una señal de que necesitas ayuda”, aseguró al Times el presidente de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, Petros Levounis.

A esto se le pueden sumar signos como sudoración, temblores, complicaciones para concentrarse y un aumento en la frecuencia cardiaca, entre otros.

3. Frenar la preocupación constante

Las responsabilidades asociadas a la rutina personal pueden, en ciertos casos, desencadenar que constantemente se esté pensando en aspectos que generan preocupación.

Pese a que es normal preocuparse por puntos que son de relevancia, no hay que dejar que dichos pensamientos se apoderen de tu mente y no permitan vivir en paz.

Hacer actividades que te distraigan pueden ser útil en este ámbito, además de establecer límites cuando corresponda.

Una estrategia que sugirieron es poner un temporizador de 10 a 30 minutos para dedicar un espacio a pensar en esos tópicos que te preocupan. Una vez que se acabe dicho tiempo, se debe continuar.

Lo importante es que estas preocupaciones no te paralicen y eviten que puedas llevar tu diario vivir.

4. Mantener un orden

Como su nombre lo sugiere, se trata de un método que promete ayudarte a mantener un orden, arista que aunque puede parecer superficial tiene un impacto significativo.

Acciones como lavar los platos o hacer las tareas domésticas pueden ser difíciles cuando se está enfrentando un padecimiento de salud mental.

Sin embargo, hacerlo no solo te ayudará a mantener una rutina, sino que también a vivir en un espacio más ordenado y acogedor.

En esta línea, la consejera profesional y autora del libro How to Keep House While Drowning (S&S/Simon Element, 2022), KC Davis, sugirió en conversación con el Times el método del “orden de las 5 cosas”.

Consiste en enfocarse en 5 categorías principales de desorden —como lo pueden ser los platos, la basura, la ropa sucia, los objetos con un lugar y los que no tienen uno específico— y resolverlas de a una para lograrlo con eficiencia.

5. Poner en práctica la gratitud

Este concepto se refiere a apreciar y agradecer los aspectos que puede entregar la vida u otras personas.

Especialistas consultados por el citado medio recomendaron expresarla siempre cuando sea posible, a través de actos como, por ejemplo, redactar cartas de agradecimiento o escribir lo positivo que te ha ocurrido en un diario de vida.

6. Ver el envejecimiento con optimismo

Pese a que es común que se valoren los aspectos que entrega la juventud, el envejecimiento puede traer consigo aristas como una mayor inteligencia emocional o más experiencias que atesores.

Aquello, según estudios, puede incluso prolongar tu longevidad, además de favorecer a tu salud mental.

Los especialistas también recomendaron a las personas mayores que se mantengan activas físicamente y que tengan contacto con su comunidad o sus seres queridos.

7. Hacer actividades artísticas

Son numerosas las formas en que una disciplina artística puede ayudarte. Una de las principales, es a través de permitirte un canal de expresión.

Puede ser tocar un instrumento musical, dibujar, pintar, escribir, bailar o actuar, por decir solo algunas actividades.

Lo central no es cuánta experiencia tengas en alguna de estas áreas, sino lo bien que pueden hacerte sentir.

8. Buscar pequeños elementos que te sorprendan

Es usual que muchas veces se busquen grandes situaciones para sorprenderse durante la vida cotidiana. Sin embargo, reconocer y valorar aspectos más sutiles puede ayudar a conectarse tanto con el entorno como con uno mismo.

Bajo este punto, los expertos consultados por el Times sugirieron un método llamado “el paseo del asombro”, que consiste en elegir un lugar nuevo o familiar para caminar e imaginar que estás ahí por primera vez.

Ya en medio de ese espacio, se debe prestar atención a cada uno de los sentidos, para así percibir desde el viento que llega a tu cara hasta la corteza de un árbol, por decir algunos ejemplos.

9. Descansar de la tecnología

Puede parecer obvio, pero hay situaciones en las que no se pone en práctica. Más aún si se consideran los constantes correos electrónicos y los interminables contenidos que ofrecen las redes sociales.

Tomarte un espacio para alejarte de la pantalla puede ayudar tanto a tu salud mental como física.

Y eso no significa que debas dejar tu celular para siempre ni nada por el estilo.

El psicólogo y académico de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills, Larry Rosen, recomendó poner un temporizador por 15 minutos en tu móvil.

Luego debes silenciarlo y dejarlo a un lado. Una vez que pase dicho tiempo, puedes dedicar uno o dos minutos a revisar las aplicaciones que más te gusten y después volver a concentrarte en lo que estabas haciendo por unos 15 minutos.

Esa estrategia promete ayudarte a que el interés por tu móvil no interfiera en tu concentración frente a las actividades que planeas cumplir.

10. Respirar de forma lenta y profunda

Practicar esa forma de respiración ayuda a la relajación, a que se regule el ritmo cardíaco y se reduzca la presión arterial, entre otros beneficios.

Asimismo, puede ser especialmente útil para enfrentar situaciones que generen ansiedad, estrés o temor.

Cabe destacar que siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso particular y las mejoras formas de abordarlo.