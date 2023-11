4 ámbitos en los que debes concentrarte para ser feliz y salir adelante, según un experto de Harvard

Es uno de los especialistas en felicidad más conocidos en todo el mundo y sus libros figuran constantemente en las listas de los más vendidos.

El científico social y académico de la Universidad de Harvard, Arthur C. Brooks, se ha dedicado a estudiar este fenómeno en profundidad y comparte constantemente sus conocimientos a través de charlas, cursos académicos y las columnas que publica para The Atlantic.

Algunos de los trabajos que ha escrito son Love Your Enemies (HarperCollins Publishers, 2019), From Strength to Strength (Penguin Random House, 2022) y el reciente Build the Life You Want (Penguin Random House, 2023), del cual es coautor con la presentadora de televisión Oprah Winfrey.

Pero más allá de lo que ha hecho a lo largo de su carrera, Brooks destaca por presentar sus análisis sobre el bienestar y la autoayuda en un estilo sencillo.

En una entrevista que tuvo con Irish Independent, planteó que existen cuatro objetivos que la mayoría de las personas persiguen pensando que les darán felicidad.

Aquellos son el dinero, el poder, la fama y el placer.

Sin embargo, Brooks enfatizó que aunque tales aristas puedan dar satisfacción, esta no se mantendrá en el largo plazo.

“Tenemos que sustituirlos por cuatro buenos hábitos que nos satisfagan”, manifestó el experto de Harvard, para luego añadir que “debemos ser increíblemente ambiciosos con ellos”.

A continuación encontrarás los puntos que enumeró en su conversación con el citado periódico irlandés.

1. Fe

Pese a que es un concepto que usualmente se relaciona con la religión, Brooks dijo que “la fe o filosofía de vida significa simplemente algo trascendental para tu vida individual”.

Desde su análisis, la alta cantidad de responsabilidades que hay que cumplir durante la rutina dificultan que las personas puedan detenerse a reflexionar sobre cuáles son sus perspectivas, un factor que considera esencial.

“Trabajo muy estrechamente con el Dalai Lama. Él dice que para tener una visión trascendental de la vida, necesitas examinar tus creencias, una práctica contemplativa y leer la literatura de la sabiduría”, sugirió.

2. Familia

El contacto con los seres queridos es crucial para incentivar la felicidad.

Si bien, el experto dijo que aristas como las diferencias políticas pueden dificultar cómo se lleva ese vínculo, aquello no debería ser lo principal.

Lo fundamental, según él, “es el amor que nos tenemos”.

3. Amigos

Aquí anticipó que más que la cantidad de amistades, lo importante es la intensidad.

De la misma manera, dijo que estas no deberían centrarse en un solo ámbito, como por ejemplo, el trabajo.

En este sentido, hizo la diferencia entre “los amigos de negocios” que solo están en esa esfera y “los amigos de verdad” que siempre te entregan su apoyo en todas las circunstancias.

La clave está en mantener las redes en las que se incentiva el bienestar mutuo.

4. Trabajar al servicio de los demás

Independiente del ámbito en el que te desempeñas, Brooks aseguró que “solo dos cosas producen satisfacción en el trabajo”.

“Una es creer que tu trabajo duro está siendo recompensado y la otra es creer que está ayudando a la gente”, sentenció.