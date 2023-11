9 rutinas “imprescindibles” para una vida larga y feliz, según un experto que analizó a 263 mayores de 100 años

Son numerosos los especialistas de diversas áreas que se han dedicado a estudiar cuáles son los hábitos que favorecen a la longevidad.

Y uno de ellos, es precisamente el explorador e investigador Dan Buettner.

El autor de libros como The Blue Zones: Lessons for Living Longer from the People Who’ve Lived the Longest (National Geographic, 2008) ha viajado por el mundo durante los últimos 20 años para analizar en profundidad las llamadas “zonas azules”, es decir, las partes del mundo en donde los habitantes viven por más tiempo.

Entre estas últimas se encuentran Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Grecia) y Loma Linda (California).

A partir de los relatos de 263 personas de 100 años o más que ha registrado, Buettner compartió en un artículo para CNBC las rutinas “imprescindibles” que siguen para tener una vida más larga y feliz.

Estas fueron las 9 claves que le dijeron al especialista.

1. Moverse regularmente

Una de las tendencias que notó en las entrevistas, es que la muestra no solía levantar pesas, correr maratones ni dedicar la mayor parte de su tiempo al gimnasio.

Más bien, optan por moverse constantemente a través de actividades como cultivar huertos, hacer tareas domésticas y arreglar su jardín.

“Cada viaje al trabajo, a casa de un amigo o a la iglesia comienza con un alegre paseo”, manifestó Buettner.

2. Identificar un propósito

Aquí alude a un concepto que en Japón le llaman “ikigai” y que en Costa Rica le dicen “plan de vida”, pero que básicamente se traduce en determinar “por qué me levanto por las mañanas”.

Según el experto, identificar un propósito para potenciar la motivación es una estrategia usual en todas las “zonas azules” que visitó.

Incluso, citó una investigación disponible en el sitio de la National Library of Medicine de Estados Unidos que concluyó que hacerlo puede prolongar el tiempo de vida por hasta 7 años.

3. Regular el estrés

Al igual que las personas de otras partes del mundo, los entrevistados por Buettner también aseguraron sentir estrés en ciertos momentos de su rutina.

Es por esto que recurren a distintos métodos para combatirlo, los cuales van desde tomar momentos de silencio para recordar a sus antepasados, rezar, dormir una siesta o hacer alguna actividad que disfruten.

4. Aplicar “la regla del 80%” a la hora de comer

Pese a que alimentarse es necesario para poder mantener una buena salud y nutrición, distintos especialistas han alertado que también es importante no comer en exceso.

En este sentido, Buettner dijo que en Okinawa es habitual que se utilice “la regla del 80%”, la cual consiste en alimentarse hasta antes de que tu estómago se llene al 100%.

9 rutinas “imprescindibles” para una vida larga y feliz, según un experto que analizó a 263 mayores de 100 años. Foto: referencial.

5. Preferir los vegetales

Elementos como las judías, las habas, la soja, las lentejas y las legumbres suelen estar en la dieta que llevan los habitantes de las “zonas azules”.

Sin embargo, aquello no necesariamente significa dejar por completo la carne.

“Se come una media de solo cinco veces al mes, y en una ración de tres a cuatro onzas, que es aproximadamente del tamaño de una baraja de cartas”, detalló el experto.

6. Beber con moderación

Si se opta por ingerir bebidas alcohólicas, la clave está en consumirlas con moderación.

Buettner dijo refiriéndose al caso puntual del vino que los residentes de las “zonas azules” no toman más de dos copas cuando están con amigos o en una cena.

7. Pertenecer a una comunidad

De las 263 personas mayores de 100 años que entrevistó, todas menos cinco participaban activamente en una comunidad, generalmente de carácter religioso.

8. Mantener cercanía con los seres queridos

Aquello aplica con familiares y/o amigos. Una revisión liderada por Buettner y disponible en la web de la National Library of Medicine concluyó que mantener a padres o abuelos mayores en casa (o cerca de ella) puede reducir las tasas de enfermedad y mortalidad.

9. Encontrar un círculo social que apoye comportamientos saludables

A través de vínculos como la amistad, el especialista aseguró que las personas más longevas del mundo tienden a relacionarse con personas que mantienen hábitos saludables.

Aquello aplica tanto en el ámbito físico como en el plano de la salud mental.

“Por supuesto, seguir estas reglas no le garantizará llegar a los 100 años, pero tendrá una excelente oportunidad de añadir más años felices a su vida”, sentenció Buettner en su artículo para el citado medio.