Las palabras tienen el poder de cambiar drásticamente el rumbo de una conversación. Si bien, puede haber una intención específica sobre lo que se quiere comunicar, hilar las frases de forma inadecuada puede generar malentendidos.

Y por supuesto, aquello incluso podría desencadenar una discusión no deseada e innecesaria. Y por lo demás, molesta.

Frente a esta situación, el experto en oratoria y autor del libro I Have Something to Say: Mastering the Art of Public Speaking in an Age of Disconnection (Random House, 2020), John Bowe, escribió un artículo en el que abordó este asunto.

En el texto que publicó en CNBC, el especialista enumeró una serie de frases que reflejan si alguien tiene “mejores dotes de etiqueta” que la mayoría de las personas.

Con dicho término, se refiere a un conjunto de formalidades que demuestran “aprecio y respeto al instante”, además de buenos modales.

Esto fue lo que dijo.

9 frases que reflejan “dotes de etiqueta” en una conversación, según un experto en oratoria. Foto: referencial.

1. “Lo que le escucho decir es…”

Pese a que no siempre se puede estar de acuerdo con lo que plantean otras personas, estas sí valoran que se escuche su visión.

Según Bowe, utilizar esta frase en medio de una discusión no solo ayudará a que aclares tu mente antes de responder, sino que también le confirmará que efectivamente estás comprendiendo lo que sugiere.

2. “Puede que tengas razón”

Hay dos escenarios principales en los que esta oración puede ser especialmente útil.

Una es cuando se nota que hay discordancias sobre un tema, pero hay ciertos puntos que piensan de forma similar ambas partes.

Así, al decir “puede que tengas razón” se allana el camino para plantear una nueva arista dentro de la misma conversación, añadiendo otras oraciones como: “... pero experimentemos con esta nueva idea esta vez”.

Asimismo, puede servir para situaciones en las que una persona habla demasiado y se desea pasar a un siguiente tópico.

3. “Tú tenías razón, yo estaba equivocado”

Pese a que factores como el ego pueden dificultar que esboces estas palabras, Bowe recalcó que decirlo —en los contextos en los que tenga sentido— , “es una gran herramienta para desactivar tensiones, aclarar las cosas y ganarse el respeto” del otro.

Junto con ello, aseguró que puede ayudar a “conseguir relaciones más productivas y auténticas”.

4. “Gracias por hacer...”

Agradecer es una de las primeras acciones que se enseñan. Sin embargo, hay casos en los que algunos dejan de hacerlo a medida que crecen.

Bowe enfatizó que dar las gracias y destacar lo que valoras que haya hecho la otra persona es un signo “elegante y sencillo”, el cual refleja buenos modales.

“En un mundo en el que la gratitud, el respeto y el reconocimiento son difíciles de conseguir, merece la pena ser generoso con los elogios”, subrayó.

5. “Te dejo hacerlo”

Si estás haciendo una actividad rutinaria en la que consideras que tienes una buena técnica (por ejemplo, pelar un tomate) y estás junto a alguien que también disfruta de la cocina, ofrecerle realizar dicha acción puede ser interpretado como un gesto de confianza.

En este sentido, el experto recomendó hacerlo con una sonrisa (si te nace), para que así la otra persona note que le hablas en serio.

6. “¿Puedes ayudarme con algo?”

Cuando estés haciendo una actividad en concreto y necesites ayuda, Bowe aseveró que en vez de solicitarla como una orden (por ejemplo, “saca la basura”), es mejor que lo hagas en formato de pregunta.

Y en caso de que en otras ocasiones lo hayas intentado y la respuesta haya sido negativa, se puede anteponer cómo te sientes en ese minuto.

Por ejemplo: “Estoy abrumado con todo lo que hay que hacer, ¿puedes sacar la basura por favor?”.

7. “¡Qué bien te queda!”

El experto sugirió que a la mayoría de las personas le gustan los cumplidos en contextos oportunos. Y por supuesto, manifestados con respeto.

Bajo esa premisa, dijo que elogiar aspectos como una corbata, una chaqueta o un corte de pelo pueden hacer que el otro se sienta halagado.

A pesar de que recomendó elogiar factores positivos, recalcó que no hay que mentir ni exagerar la opinión que realmente se tiene.

8. “Qué interesante”

Si estás disfrutando lo que cuenta la otra persona, esta frase potenciará a que continúe y hará que tenga conocimiento de que la estás escuchando y comprendiendo.

9. No digas nada

Acá, Bowe no mencionó específicamente una frase, sino que más bien una acción.

En los casos en los que estés hablando con alguien y esa persona te diga un comentario grosero o ignorante, el cual despierte tu enojo en medio de un contexto evitable, puedes respirar hondo y evitar seguir con la conversación.

“Considera esas palabras como su problema y márchate”, sentenció el especialista en oratoria en su artículo.