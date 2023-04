Ana Obregón anuncia que bebé nacida por gestación subrogada es su nieta

“La gente no sabe que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo”.

Con esas palabras, la actriz española Ana Obregón dio a conocer a revista ¡Hola! que la bebé con la que apareció no es su hija, sino que en realidad es su nieta.

Hace una semana atrás la imagen de Obregón, de 68 años, dio vuelta al mundo después de que apareciera en una clínica de Miami en silla de ruedas, mientras en sus brazos llevaba a una pequeña niña nacida mediante gestación subrogada.

La misma revista ¡Hola! fue la que llevó a Obregón en su portada, indicando que eventualmente se había convertido en madre. El hecho causó que se abriera un debate en torno a los aspectos éticos y morales de los vientres de alquiler, además de su regulación en algunos países.

Ahora, en entrevista con el medio español, la actriz contó que en realidad la bebé fue un deseo de su hijo Aless Lequio, quien murió en mayo de 2020 a sus 27 años tras una lucha con el cáncer.

La niña lleva el nombre de Ana Sandra Lequio Obregón y nació el 20 de marzo en un hospital de Miami, donde el proceso para llevar a cabo la gestación subrogada es legal.

La nieta de Ana Obregón

Al ser consultada por sus motivaciones de tener una niña a avanzada edad, Obregón aclaró su perspectiva de la situación.

“Lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él”, afirmó.

A continuación, admitió que la decisión de tener una bebé con subrogación inició exactamente el día en que su hijo falleció. En sus palabras, una semana antes de que Aless muriera, él les aseguró a su familia que deseaba convertirse en padre. Anteriormente, Aless había guardado muestras de esperma en Estados Unidos.

“Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida”, dijo Obregón. “Desde ese momento, lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless”.

Asimismo, apuntó que legalmente es su hija y que nadie sabía que haría esto, a excepción de su esposo y sus hermanas.

Ana y su hijo Aless.

“Por ahora no se parece a nadie, porque acaba de nacer. Pero yo lo que siento cuando la abrazo es como que abrazo a mi hijo, porque en el fondo estoy abrazando a mi hijo. Es lo único que me queda vivo de él”, admitió la actriz.

“He resucitado. He vuelto a nacer. Yo me morí el 13 de mayo de 2020 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023, tal cual”.

Luego de que se difundiera la fotografía de Obregón con la bebé en brazos, como si recién hubiera dado a luz, los efectos llegaron hasta las autoridades de su país de origen. Aún así, la también animadora calificó como “absurda” la polémica.

Irene Montero, ministra de Igualdad del gobierno español, comentó que “es una práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres y recalcó que “la realidad de esas mujeres precarias en una situación de riesgo de pobreza”.

Esas secuelas también llegaron hasta Chile, dado que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha aclarado varias veces en los últimos días a su perspectiva del tema. “La desregulación habilita la explotación sexual de mujeres, la trata y la venta de niños/as”, escribió en su cuenta de Twitter.