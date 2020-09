Arturo Celedón: “Creo en que seremos capaces de sentarnos a dialogar y encontrar lo común en nuestras diferencias”

* Leo

Lo que llega a mis manos. Innovación, cambio social, sociología. Ahora leyendo el Manifiesto de Gastón Soublette, iluminador para este momento.

* Veo

Metido en Human, documental que muestra que, sin importar el lugar del mundo o la cultura en que hayamos nacido, todos y todas respondemos a los mismos impulsos y tenemos la misma aspiración: ser felices con los seres que amamos. Está en YouTube.

* Escucho

De todo, principalmente música en vivo. Me gustan mucho Anita Tijoux, Jorge Drexler y Manuel García. Cuando me quiero despejar, algo de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros.

* Sigo

Fernando Fantova y Gorka Spiau, dos expertos vascos que han explorado cómo desde la innovación social y las políticas públicas podemos construir sistemas de protección social.

* Creo

Que seremos capaces de sentarnos a dialogar y encontrar lo común en nuestras diferencias y construir una sociedad donde nuestros hijos e hijas puedan crecer, un mejor futuro para las próximas generaciones.

* Tomo

Chai latte endulzado con miel. Lo mejor para recuperar el cuerpo.

* Uso

Mi bicicleta para moverme a todas partes. En tiempos de distanciamiento físico, más feliz de moverse en dos ruedas.

* Compro

Libros de forma obsesiva. Se van acumulando por los rincones hasta que aparece el momento de leerlos.

* Viajo

Cada vez que puedo me arranco a Caleu. Ese es el lugar de desconexión.

* Admiro

En Chile, a todas las organizaciones que a pesar de la brutal crisis de infancia, han sido capaces de mantenerse cuidando, acompañando y protegiendo a los niños y niñas.