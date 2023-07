Esta semana se dio a conocer que Leslie Van Houten (73), quien fue la seguidora más joven del clan liderado por Charles Manson, salió en libertad condicional tras permanecer 53 años en una cárcel de California, Estados Unidos.

Si bien, los crímenes del grupo todavía son recordados entre los más sanguinarios de la historia policial, se le concedió ese beneficio por su buen comportamiento mientras estuvo en reclusión, después de que un tribunal estatal de apelaciones entregara su fallo.

Van Houten tenía apenas 19 años cuando se involucró directamente en el escenario de dos asesinatos, los cuales le significaron que pasara la mayor parte de su vida en prisión.

Así fue el crimen de Leslie Van Houten, la seguidora más joven de Charles Manson que salió de prisión. Foto: Leslie Van Houten.

Qué hizo como seguidora de Charles Manson

Era la madrugada del 10 de agosto de 1969 cuando Van Houten, Manson y otros cinco miembros de la apodada “Familia” fueron a la casa de Leno y Rosemary LaBianca en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles.

A él, quien era ejecutivo de un supermercado, Tex Watson —uno de los discípulos del criminal— le amarró las manos y le grabó con un cuchillo la palabra “war” (guerra, en inglés) en el abdomen.

De esta manera y tras otras agresiones como clavarle un tenedor en el estómago, acabó con su vida enterrándole el arma en la garganta, según informaciones reunidas por Clarín.

Cuando eso ocurría, Rosemary tenía la cabeza cubierta y escuchaba cómo asesinaban a su esposo. Ella era la siguiente.

Patricia Krenwikel —otra seguidora de Manson— y Leslie Van Houten se ocuparon de ella, por lo que esta última le dio entre 14 y 16 puñaladas.

En total, fueron cerca de 40 las que recibió Rosemary por parte de las dos, mientras que Watson la ahorcó con el cable de una lámpara que seguía conectada.

“Fui y llamé a Tex, y le dije que no podíamos matarla. Y luego él fue al dormitorio, y Pat fue a la sala de estar, y yo fui y me quedé en el pasillo. Luego, Tex me dio la vuelta y me entregó un cuchillo y me dijo que hiciera algo. Entonces entré, y la señora LaBianca estaba tendida en el piso, la apuñalé”, declaró años después en una entrevista que tuvo con el periodista de televisión estadounidense, Larry King.

Tras asesinarla, llevaron su cadáver al salón principal y también le grabaron la palabra “war” en el cuerpo.

Junto con ello, escribieron con sangre una serie de frases en las paredes, tales como “Healter Skelter” (en referencia al tema “Helter Skelter” de The Beatles, aunque con un error ortográfico), “death to the pigs” (muerte a los cerdos) y “rise” (levántate).

Por su parte, según datos rescatados por Infobae, Manson se alejó de la escena del crimen cuando vio que todo estaba bajo control, por lo que simplemente dejó la orden de que los asesinaran.

Como él era la autoridad indiscutida en “La Familia”, siguieron sus órdenes al pie de la letra.

Solo unas horas antes, el 9 de agosto de ese año, Watson, Krenwinkel y Susan Atkins habían entrado a la casa de la actriz Sharon Tate y el director de cine Roman Polanski, quienes esperaban un bebé que estaba a punto de nacer.

Ahí, mataron a la estrella de la gran pantalla y a otras cuatro personas, mientras que el cineasta se salvó, ya que justo estaba de viaje. Sin embargo, ellos no eran precisamente los objetivos que Manson quería ver muertos, sino que más bien era el productor Terry Melcher —antiguo residente— , quien se había negado a trabajar con él en un disco de su proyecto musical.

Así fue el crimen de Leslie Van Houten, la seguidora más joven de Charles Manson que salió de prisión. Foto: Susan Atkins / Patricia Krenwinkel / Leslie Van Houten.

La vida y personalidad de Leslie Van Houten

Nació en agosto de 1949 en Altadena, California, y destacaba por ser sociable, atlética y popular. Pero todo cambió cuando sus padres se separaron: sus amigos la dejaron de lado y ella se sumergía de a poco en un espiral que parecía no tener salida.

Según datos rescatados por la BBC, después también quedó embarazada, situación frente a la que su madre la obligó a someterse a un aborto ilegal, para que luego el feto fuese enterrado en el patio de su casa.

Al poco tiempo comenzó a experimentar con sustancias como LSD y marihuana, mientras que en el verano de 1968 —un año antes de los crímenes— conoció a otros jóvenes llamados Bobby Beausoleil y Catherine “Gypsy” Share, con quienes se dedicó a viajar.

De hecho, fue ella quien le habló por primera vez de Charles Manson, a quien describió como un sujeto que podía responder a todas sus preguntas.

Solo bastaron unos meses para que Houten terminara viviendo con su grupo en el rancho Spahn, en las afueras del condado de Los Ángeles. Ese fue el puntapié inicial para los delitos en los que participó después.

Así fue el crimen de Leslie Van Houten, la seguidora más joven de Charles Manson que salió de prisión. Foto: Leslie Van Houten.

Los detalles del proceso judicial y por qué salió de prisión

Cuando se desarrollaron los juicios en contra del clan Manson, Van Houten no fue acusada por los crímenes que terminaron con la muerte de Tate, sino que más bien, se le presentaron cargos por el caso del matrimonio LaBianca.

Ella admitió haber participado en la masacre e incluso contó detalles.

Y pese a que en un inicio intentó desligar a Manson de los crímenes e incluso se hizo un corte en la frente para manifestarle apoyo, más tarde su fanatismo por el líder de “La Familia” se fue apagando.

Inicialmente, el 29 de marzo de 1971, fue declarada culpable y sentenciada a pena de muerte, pero ese castigo fue anulado, por lo que se conmutó automáticamente a cadena perpetua.

Luego, una corte de apelaciones revocó su condena en 1976, por lo que se hizo un segundo juicio al año siguiente, el cual terminó sin acuerdo por parte del jurado.

A raíz de aquello, en 1978 se hizo un tercero y definitivo, en el que se le declaró culpable de asesinato en primer grado, pero la cadena perpetua incluyó la posibilidad de optar a libertad condicional.

Fue enviada a la prisión de mujeres de Chino, en California, en donde destacó por su buena conducta, consiguió una licenciatura, un máster universitario y lideró grupos de autoayuda para las internas.

Sin embargo, los familiares del matrimonio LaBianca y el gobernador estatal, Gavin Newsom, argumentaban que el hecho de que saliera de la cárcel podría traducirse en un peligro para la sociedad.

“Sé que el dolor se transmite a través de las generaciones. Quiero que las víctimas sepan que estoy profundamente avergonzada de lo que hice”, manifestó Van Houten en 2002 durante una de las audiencias en las que se estudió la posibilidad del beneficio.

Y aunque Newsom dictaminó en tres oportunidades que no debía salir, esta vez anunció que no impugnará la decisión del tribunal de apelaciones, por lo que la ex integrante del clan Manson ya salió de prisión y hoy se encuentra bajo “supervisión de libertad condicional”, lo que venía esperando desde hace años.

“Sigue tratando de acostumbrarse a la idea de que esto es real”, reveló su abogada, Nancy Tetreault, en declaraciones reunidas por Los Angeles Times.