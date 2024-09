Aún en venta, 12 años después: la mansión de 15 millones de dólares de Michael Jordan

La leyenda del baloncesto Michael Jordan tiene muchos récords. Puede añadir otro: el de una mansión que no se vende.

Desde que la mansión de Jordan al norte de Chicago se puso a la venta por 29 millones de dólares en 2012, y más tarde bajó a unos 15 millones, no se ha vendido. Eso ha llevado a algunos posibles compradores, corredores y expertos a reflexionar: ¿Podría ser la morada de Michael Jordan demasiado Michael Jordan para el común de los mortales?

Una reja de hierro hecha a medida y coronada con el emblemático número 23 de Jordan vigila la casa de 61.000 metros cuadrados de Highland Park. La inconfundible silueta de Jordan —sobre un logotipo de Nike— adorna las banderas del putting green exterior e ilumina el cine de la casa.

Sin embargo, la despersonalización de la propiedad está fuera de la mesa, de acuerdo con la agente de venta Katherine Malkin.

Una reja adornada con el número de Jordan controla el acceso al complejo propiedad de la antigua estrella de los Chicago Bulls, que posee seis anillos de campeón de la NBA. Foto: Scott Olson/Getty Images

“No hemos hablado de ello porque forma parte del atractivo. No lo vemos como un obstáculo”, afirma. La casa también cuenta con un vestuario, una sala de trofeos y una cancha de baloncesto de tamaño natural pintada con los nombres de Jordan y sus hijos, Marcus, Jeffrey y Jasmine.

Jordan, aficionado al póquer y los puros, instaló una sala exclusiva con un humidor y mesas de póquer. Otros elementos inusuales son las puertas de la mansión Playboy original de Chicago y un acuario integrado.

Las casas personalizadas de los famosos suelen ser difíciles de vender. La casa de Derek Jeter en el lago de Nueva York, repleta de torrecillas y una réplica de la Estatua de la Libertad, necesitó seis años y casi 10 millones de dólares en descuentos antes de venderse por 5,1 millones este verano. La guarida del músico Slash en Los Ángeles, con su poste de striptease y sus apliques de calavera, estuvo en el mercado dos años, y la casa del actor Joe Pesci en Jersey Shore, que según Los Angeles Times encajaría perfectamente en la película Goodfellas, tardó tres años en venderse.

Los curiosos llegan

Mientras tanto, la casa de Jordan, muy jordanesca, y su prolongada situación de venta la han convertido sin duda en una curiosidad.

Los turistas posan regularmente para hacerse fotos en la entrada, y los admiradores que no disponen de los fondos necesarios se ponen en contacto con Malkin para solicitar visitas guiadas y descuentos especiales en la propiedad. El año pasado, un adolescente fue detenido en relación con un robo en la finca, que, según Malkin, cuenta con personal de seguridad a tiempo completo, y hace poco, los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales se dejaron engañar por un video de TikTok, desmentido desde entonces, que pretendía mostrar una inundación en el interior de la mansión de Jordan.

Las reducciones de precio no han ayudado al campamento de Jordan hasta ahora, pero al gigante del baloncesto no se le agota la paciencia. Bajó el precio a 14,855 millones de dólares en 2015 (sí, estos dígitos suman el número 23 de Jordan) y no piensa bajarlo más, dice Malkin. Incluso se retiró de una subasta de 2013 en parte porque no quería que la casa saliera por menos de lo que valía, añade Malkin, que dice que gastó unos 50 millones de dólares en construir la finca.

“Creo que la mayoría de la gente se habría puesto ansiosa en algún momento y habría dicho, ya sabes, creo que lo reduciré y lo reduciré y lo reduciré”, dice.

El equipo de Jordan ha probado varias estrategias de venta innovadoras. El agente inmobiliario Kofi Nartey ayudó a los aficionados con unos videos virales espectaculares que ofrecían la oportunidad de poseer la casa de Michael Jordan. Produjo los videos en inglés y mandarín, dada la popularidad de Jordan en China.

En una entrevista que generó titulares, Nartey incluso prometió un par de cada modelo de zapatillas Air Jordan para el comprador.

El comprador de la casa de Michael Jordan podría haber obtenido una colección de zapatillas. Foto: hollie adams/Reuters

“La persona que compra la casa no lo hace sólo por tener una casa grande, sino por presumir de ella y por el legado que Michael Jordan construyó con ella”, dice Nartey.

Numerosos inversores y organizaciones han intentado reconvertir la mansión en un museo de Michael Jordan, un centro de conferencias, un programa extraescolar o departamentos. Ninguno ha dado resultado. Un reto: los estacionamientos limitados y la zonificación del barrio, según la gestora municipal de Highland Park, Ghida S. Neukirch.

Malkin atribuye la falta de interés residencial, en parte, a la ubicación de la enorme casa a unos 3 km al oeste de las codiciadas casas frente al lago Michigan.

“La mayoría de la gente que se gasta esa cantidad de dinero en la zona de Chicago quiere vivir junto al lago”, afirma. “Eligió no vivir en el lago porque querían privacidad”.

“¿Por qué? Porque puede”

Los compradores potenciales que visitan la casa deben firmar un acuerdo de confidencialidad, dice Malkin. Añade que en los últimos años han pasado por la casa docenas de compradores cualificados. Pero no ha habido tratos.

Para el mantenimiento, Jordan paga a un ama de llaves, un administrador y personal de seguridad, además de haber pagado más de un millón de dólares en impuestos desde que la casa se puso a la venta, según los registros de la propiedad. Esta primavera renovó el tejado de la casa y hace un año se planteó retirarla del mercado y quedársela él.

“Porque puede”, dice Malkin, que añade que los hijos de Jordan también la visitan a veces.

Jordan amasó 94 millones de dólares en su carrera deportiva profesional y 480 millones de dólares de Nike de 2000 a 2012, además de acuerdos con Gatorade, Hanes y Upper Deck. Recientemente vendió su participación mayoritaria en los Charlotte Hornets, un equipo valorado en unos 3.000 millones de dólares en el momento de la venta.

Los acuerdos de patrocinio de Jordan incluyen láminas cromadas. Foto: Nancy Kaszerman/Zuma Press

Jordan compró la propiedad de aproximadamente 2,5 hectáreas en 1991 y construyó la casa alrededor de 1994 con su ex esposa Juanita. Tras divorciarse en 2006, asumió la plena propiedad. Jordan, ahora casado con la modelo Yvette Prieto, dijo previamente al Journal que decidió vender porque sus hijos ya son mayores y él divide su tiempo entre varias residencias, incluyendo las áreas de Charlotte, Carolina del Norte y Jupiter, Florida. El representante de prensa de Jordan declinó hacer comentarios.

Malkin sigue siendo optimista, razonando que las casas únicas requieren compradores únicos, y que la propiedad se adaptará a alguien que busca un amplio espacio y privacidad.

Jordan está “en busca de una venta convencional, limpia”, dice. “No quiere a alguien allí para firmar una camiseta. Está dispuesto a esperar”.