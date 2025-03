La presencia del venezolano George Harris en el escenario del Festival de Viña 2025 encendió un controvertido debate que, una semana después, perdura en las redes sociales. Y es que el comediante no logró conectar con los oyentes, fue abucheado, y comenzó a pelear con el público de la Quinta Vergara, dejando un sabor amargo tras su salida.

Posteriormente, Harris acusó que Viña no es un lugar para “artistas internacionales” y que hubo xenofobia de parte de los chilenos, al no dejarlo continuar con su rutina de humor.

Los venezolanos que asistieron al festival o que lo vieron por televisión compartieron la postura del comediante, pero el 94% de los chilenos, según la última encuesta Cadem, aseguró que no hubo xenofobia y que, simplemente, el show de Harris no fue divertido.

Pero la rivalidad continúa en las redes, y la reacción de un venezolano en TikTok despertó la molestia de cientos de chilenos que replicaron a una controvertida pregunta que hizo el hombre:

“Que alguien aquí me diga algún artista chileno importante de los últimos 20 años”.

“Chile no aporta al mundo del entretenimiento”: la reacción de un venezolano por el paso de George Harris en Viña 2025. Foto: ATON.

La reacción de un venezolano por el show de George Harris en Viña 2025

Un usuario venezolano en TikTok, bajo el nombre de “Opinólogos” , hizo una controversial declaración y después una pregunta que molestó a cientos de usuarios chilenos.

El hombre hablaba del show de George Harris en el Festival de Viña del Mar y del “Monstruo”, el público chileno, cuya participación en el evento es fundamental para galardonar a los artistas que se presentan en las distintas ediciones del evento.

“Yo de verdad quisiera saber de dónde sale o de dónde nace eso de que el público chileno es un público exigente, el público chileno es difícil y que puede hacer con los artistas lo que les da la gana, lo puede abuchear, lo puede silbar y todo lo demás. ¿De dónde nace o por qué nace eso?”.

Según el argumento del venezolano, un ‘público exigente’ solo puede ser “de países como Puerto Rico, Colombia, Venezuela, que son cuna de artistas de talla mundial. Han sido siempre la cuna de artistas históricos de la música latina”.

“Yo no veo a estos países diciendo que son un público exigente ni nada de esas cosas. De verdad que no entiendo nada de esto. El país con menos cultura musical y del entretenimiento de toda Latinoamérica dice que tiene el público más exigente, país que no aporta nada al mundo del entretenimiento”, mencionó el usuario, refiriéndose a Chile.

Entonces, preguntó: “Que alguien me diga aquí algún artista importante chileno de los últimos 20 años. ¡No existe! Chile en el mundo artístico del entretenimiento tiene la personalidad de un tronco seco, de creer que tienen el poder de humillar a un artista en la tarima”.

“De verdad que es lo más tercermundista que he visto. ¿Cuánto le falta a esta gente para evolucionar culturalmente?”.

Los comentarios de los chilenos por venezolano que apoya a George Harris

El usuario venezolano que opinó sobre los chilenos y el Festival de Viña no tiene más de mil seguidores, no obstante, su video se viralizó, alcanzando casi el medio millón de visitas.

Entre ellos, hubo chilenos que defendieron la cultura del país y los grandes artistas chilenos que han triunfado en el exterior: Pedro Pascal, Mon Laferte, Don Francisco, Los Prisioneros, Los Jaivas, Los Bunkers, Cris MJ, entre otros.

“Somos dueños del festival más grande de América Latina”, se lee en un comentario.

Otro usuario le contestó: “¿De dónde nace el público exigente? Lea la historia del Festival de Viña, del monstruo de Viña del Mar. El festival es el trampolín de los artistas latinos para internacionalizar su carrera”.

“Se habla mucho de xenofobia, ¿y cuándo habrá una autocrítica de lo mala que fue su rutina?”, dice otro comentario.