China y Rusia son grandes aliados. Así se lo han mostrado al mundo en los últimos tiempos: el gigante asiático se ha mantenido firme al lado del Kremlin, pese a que inició una brutal guerra contra Ucrania.

“Se están produciendo cambios como no se veían hace 100 años y somos nosotros quienes los impulsamos, juntos”, le dijo Xi Jinping, presidente de China, al mandatario ruso Vladimir Putin, en una visita a Moscú.

Estos dos hombres planean “remodelar el mundo”. Esta es la tesis expuesta en reportaje de Deutsche Welle que, con la opinión de distintos analistas, tejió la explicación detrás del estrecho vínculo entre China y Rusia y explica cómo ninguna de estas potencias podría ser lo que son hoy, sin colaborar juntas.

¿China y Rusia cooperan para crear un nuevo orden mundial? La teoría que cada vez toma más fuerza. Foto: Maxim Shipenkov/Pool via Reuters

Cómo China y Rusia llegaron a ser grandes aliados y qué significa para el resto del mundo

A la fecha, el escenario mundial es complicado. Desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, una tensión acecha a los países del planeta entero, y es que ya se han dado indicios de que los problemas entre naciones podrían desembocar en una guerra masiva. “Tiempos plagados de amenazas”.

Es por esto que, según DW, la relación entre China y Rusia podría definir el futuro del mundo.

El medio indicó que China, Rusia y sus socios hacen “ejercicios militares” por aire y agua en el oriente ruso desde hace varios años, que “van más allá de las maniobras militares para vincular operaciones rusas y chinas”.

Estos seguirían el curso de una hoja de ruta de una cooperación militar que firmaron los ministros de Defensa de ambos países.

“El ejército chino se ha beneficiado mucho de las importaciones militares rusas desde los años 90″, aseguró Zhou Bo, coronel retirado del ejército popular de China. “Hoy el ejército chino crece con fuerza, pero sin la ayuda de Rusia prestada por décadas y sin nuestros propios esfuerzos, no sería tan fuerte como lo es hoy”.

¿China y Rusia cooperan para crear un nuevo orden mundial? La teoría que cada vez toma más fuerza. Foto: REUTERS/Jason Lee

Esta relación se habría recompuesto —después del quiebre de la Guerra Fría— cuando se dieron cuenta de que a ambos les convenía ser aliados estratégicos, en lugar de enemigos eternos, pues ambos tenían un gran poder.

“Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia se convirtió en el principal proveedor de material militar para China”, explicó Alexander Gabuev, experto ruso en asuntos chinos. Agregó que el país asiático “aprovechó” a Moscú e hizo grandes inversiones, lo que también mantuvo en pie a Rusia, cuando vivía una agitación económica. Es decir, ambos se favorecieron mutuamente.

Tras delimitar sus fronteras en 2006, han continuado colaborando juntos y, según Gabuev, se trata de una “unión natural”: “Rusia tiene abundancia de recursos y necesita capital y tecnología, y China es exactamente lo contrario”.

Entonces, la teoría de la DW resuena: “La relación entre Rusia va más allá del petróleo, el comercio y la tecnología. Incluso más lejos que la represión. Ambos países han emprendido una misión conjunta que el mundo ya vislumbró hace un tiempo”.

Las “obsesiones” de Vladimir Putin y Xi Jinping

Desde hace dos décadas, Putin comenzó a tener problemas más evidentes con Estados Unidos y la OTAN. En esta última, su mayor queja fue que más miembros se incorporaron a la alianza después de la Guerra Fría, en especial porque no quería que Ucrania tuviera la más remota posibilidad de entrar.

“Putin está obsesionado con el control de Ucrania. Piensa que sin el control sobre Ucrania, Rusia no es una gran potencia”.

Tanto así, que los resultados se vieron con la declaración de guerra a Ucrania. No le importó romper sus relaciones con el Occidente y prefirió cultivar su amistad con Xi Jinping, quien también está alejado de los países europeos. No obstante, China no ha apoyado públicamente la guerra.

¿China y Rusia cooperan para crear un nuevo orden mundial? La teoría que cada vez toma más fuerza. Foto: AP Foto/Libkos

Por su parte, el mandatario chino instauró un nuevo sistema político —que bautizó como el gran rejuvenecimiento de la nación china— que tuvo graves consecuencias: “Es un estado policial digital, con Internet blindado y los ciudadanos sometidos a un grado de vigilancia nunca antes visto”.

Además, son constantes las amenazas de irse a guerra con Estados Unidos por Taiwán, lugar que el mandatario asiático considera “suyo”, además de reclamar ser dueño de gran parte del mar de la China meridional. Es en estos lugares donde ha construido infraestructura militar, potenciando su influencia económica y política sobre el resto.

Y es que su gran impedimento es Estados Unidos, país que se ha convertido en su rival comercial, tecnológico y con el que se consideran mutuamente como una amenaza absoluta en seguridad. Por esto, Xi Jinping está convencido de que EE.UU. ha liderado a los países occidentales para suprimir y no establecer ningún tipo de vínculo con China.

En esta línea, “tanto China como Rusia se han sentido forzadas por Estados Unidos a permanecer unidas”, según Wang Huiyao, quien dirige a un grupo de expertos en Pekín y tiene estrechos vínculos con el gobierno chino.

El peligro que representan China y Rusia unidas

Tienen edades parecidas, pasaron por situaciones similares (sus padres lucharon en la Segunda Guerra Mundial), además de que ambos tienen hijas. “Hay muchas cosas en común que los unen. Los he visto en persona y en el lenguaje corporal, se ve que hay compenetración”, aseguró el experto Gabuev.

En febrero de 2022, en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, Xi Jinping y Vladimir Putin anunciaron una “asociación sin límites” entre sus países. Fue justo en ese momento donde Rusia estaba a punto de invadir Ucrania.

Tras la declaración de guerra, Rusia quedó absolutamente desconectada y con un sinfín de sanciones de parte del resto de los países, y su único refugio fue China.

¿China y Rusia cooperan para crear un nuevo orden mundial? La teoría que cada vez toma más fuerza. Foto: Diego Herrera - Europa Press

En esta línea, ambos países están “obsesionados” con derrocar el poder de Estados Unidos. ”La teoría rusa es que EE.UU. quiere derribar primero a Rusia y después hacer lo mismo con China”, explicó Gabuev.

Por eso, “quieren trabajar juntos para socavar el dominio estadounidense”.

La hipótesis de DW es que la misión que comparten en conjunto es “hacer retroceder un sistema global liderado por Estados Unidos, que Putin y Xi consideran una amenaza para sus ambiciones”. Es decir, establecer un nuevo orden mundial.

Una de sus expresiones es el rol que juega China en las Naciones Unidas. En este lugar, está intentando “redefinir” qué son los derechos humanos y la democracia. “Está convenciendo que los DD.HH. deben sustentarse en definiciones económicas y no necesariamente en las libertades que pensamos en el Occidente”, aseguró Bonnie Glaser, directora del programa indopacífico del German Marshall Fund.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China votan juntos y en línea. En estas instancias, pareciera ser que ambos están siendo cada vez menos tímidos en apoyar al régimen de Kim Jong un en Corea del Norte. De hecho, están de acuerdo en quitarle sanciones y verlo más como un socio.

¿China y Rusia cooperan para crear un nuevo orden mundial? La teoría que cada vez toma más fuerza. Foto: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS

Además, un elemento importante del riesgo que representa la amistad entre China y Rusia para el resto del mundo son las armas nucleares. “China va de camino primero de duplicar y luego triplicar su arsenal nuclear”, declaró Glaser.

En esta línea, la DW aseguró que China está preparando sus fuerzas nucleares para una posible guerra con Estados Unidos.

“No debemos subestimar el grado de colaboración entre Rusia y China. Podrían desarrollar una estrategia nuclear común”, advirtió Glaser.

En esta línea, el especialista en armas nucleares, Decker Eveleth, afirmó que “sus fuerzas combinadas superarán en número las fuerzas estadounidenses si se mantiene la trayectoria actual”.