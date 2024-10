Comienzan las obras en Plaza Italia: cuáles son las 5 partes del proyecto Nueva Alameda

El Ministerio de Obras Públicas confirmó el inicio de los trabajos para el nuevo eje Plaza Italia, el cual es parte del proyecto Nueva Alameda y promete mejorar la conectividad entre los parques Bustamante, Balmaceda y Forestal.

En un escrito compartido a través de sus redes sociales, se detalla que las obras incluirán:

Una nueva plaza cívica

Área de conexión entre los parques Balmaceda y Forestal

Remodelación de la explanada de los edificios Turri

Reconfiguración del tránsito para una circulación más fluida

Intervenciones en áreas verdes, con nuevos árboles y jardines

Desde el ministerio afirmaron que “estas transformaciones se llevarán a cabo hasta septiembre de 2025, revitalizando el eje con infraestructura moderna y un mejoramiento urbano que beneficiará a todos los santiaguinos”.

Qué es el proyecto Nueva Alameda

“Es el proyecto de transformación urbana más importante de nuestro país”.

Así es cómo el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, ha definido el plan Nueva Alameda, el cual es impulsado por el organismo que dirige y el Gobierno de Chile. Asimismo, cuenta con la participación de los municipios de Providencia, Santiago, Estación Central y Lo Prado.

Si bien, el futuro de Plaza Italia se ha posicionado como uno de los temas más recurrentes en las conversaciones —lo que no es de sorprender, ya que es un punto neurálgico de la capital no solo en cuanto a tránsito, sino que también a nivel simbólico— , no es la única arista que contempla el proyecto.

Es más, Nueva Alameda está compuesto por cinco proyectos que abarcan distintos espacios.

“Queremos que se sientan orgullosos y orgullosas de su ciudad y, sobre todo, que cuiden, protejan y valoren nuestra historia y su patrimonio”, manifestó el gobernador en declaraciones rescatadas por La Tercera en septiembre de 2023.

A continuación encontrarás en qué consisten los cinco componentes que contempla Nueva Alameda.

Comienzan las obras en Plaza Italia: cuáles son las 5 partes del proyecto Nueva Alameda. Foto: archivo / Plaza Italia.

1. Recuperación y mantención de fachadas y espacio público

Tal como el subtítulo lo sugiere, consiste en la limpieza y mantención permanente de las fachadas y aceras, con un énfasis especial en los inmuebles patrimoniales y considerando aspectos como su materialidad, para así preservar la conservación.

La importancia de este proyecto es clave, ya que según informaciones compartidas previamente a La Tercera, múltiples edificaciones han vuelto a ser vandalizadas constantemente.

Por ejemplo, desde abril hasta septiembre de 2023, solo la Iglesia San Francisco debió ser repintada 15 veces.

Comienzan las obras en Plaza Italia: cuáles son las 5 partes del proyecto Nueva Alameda. Fotos: archivo / Iglesia San Francisco.

2. Plaza Italia

Es uno de los puntos de encuentro y tránsito más frecuentados de toda la capital.

Bajo esa premisa, el proyecto busca recuperar el espacio a través de un nuevo diseño, el cual promete que los tres parques estructurales que convergen a su alrededor —el Bustamante, el Balmaceda y el Forestal— estén más comunicados.

Se espera que aquello facilite el tránsito por el sector a través de los distintos medios de transporte, además de que se genere una mejor convivencia peatonal.

Comienzan las obras en Plaza Italia: cuáles son las 5 partes del proyecto Nueva Alameda. Foto: archivo / propuesta preliminar / LYON-BOSCH-MARTIC.

3. Ciclovía Metropolitana

Este eje es especialmente relevante para quienes utilizan —o están en plan de usar— la bicicleta como medio principal u ocasional de transporte.

Se trata de una ciclovía de alto estándar que promete ser la más larga no solo de la capital, sino que también del país, la cual se conectará con 13 ciclovías existentes y cinco proyectadas, para así consolidar 41.6 kilómetros de red.

La intervención considera 8 kilómetros desde Pajaritos hasta Plaza Italia.

Comienzan las obras en Plaza Italia: cuáles son las 5 partes del proyecto Nueva Alameda. Foto: archivo / imagen preliminar.

4. Nudo Pajaritos y Parque Santiago Bueras

Consiste en impulsar el rediseño del nudo vial de Pajaritos y la remodelación del Parque Santiago Bueras con nuevas veredas, árboles y luminarias.

Junto con ello, se contempla el desarrollo de un paso vehicular bajo nivel, que se espera que permita una integración más fluida.

5. Conservación y mejoramiento del espacio público

Según cifras oficiales, cerca de dos millones de personas circulan a diario por la Alameda.

Y es precisamente por ello que los equipos dirigidos por el Gobierno de Santiago están trabajando a través de distintas iniciativas en la recuperación de aceras, luminarias, cámaras de televigilancia, paraderos, arbolado, calzadas y mobiliario urbano.

Puedes revisar un mapa interactivo del plan Nueva Alameda con los detalles de cada proyecto haciendo click en este enlace.