Cómo es el hongo que convierte a las arañas en “zombis”

Un equipo de científicos ha encontrado recientemente una extraña especie de hongo que es capaz de transformar a las arañas en “zombis”.

La especie, que fue bautizada como Gibellula attenboroughii en honor al naturalista británico David Attenborough, aparentemente puede manipular a los arácnidos para que abandonen sus refugios y queden expuestos en lugares donde terminan muriendo.

Su descubrimiento plantea preguntas sobre cómo los hongos pueden alterar la conducta de algunos animales.

Qué se sabe del hongo que convierte a las arañas en “zombis”

G. attenboroughii fue avistado por primera vez en 2021, mientras un equipo de la BBC filmaba la serie Winterwatch.

Según recoge Science Alert, los documentalistas estaban un almacén de pólvora del condado de Down, Irlanda del Norte, cuando encontraron que el hongo blanco y esponjoso cubría gran parte del cuerpo de una araña tejedora de orbes (Metellina merianae).

La muestra fue enviada a un equipo de investigadores liderados por el Dr. Harry Evans, micólogo del Centro Internacional de Agricultura y Biociencias (CABI).

Luego de haber recolectado otros especímenes más en la zona con la ayuda de un espeleólogo local, Evans y su equipo identificaron que se trataba de una nueva especie de hongo, que describieron en un estudio publicado el pasado 24 de enero en la revista Fungal Systematics and Evolution .

G. attenboroughii fue encontrado por primera vez en Irlanda del Norte. Foto: CABI.

El extraño hongo prefiere lugares creados por el hombre, como sótanos, almacenes, túneles y alcantarillas.

En cada una de las muestras analizadas por los investigadores, G. attenboroughii había invadido el cuerpo de una M. merianae y también de Meta menardi, más conocida como araña de cueva europea.

Las dos especies de arañas son solitarias y generalmente prefieren los hábitats que son permanentemente oscuros en la naturaleza, como cuevas y madrigueras, aunque también están en sitios generados por el hombre. No suelen estar al descubierto, pero los ejemplares estudiados parecen haber sido impulsados involuntariamente a esos lugares.

Los investigadores proponen que G. attenboroughii puede cambiar el comportamiento de su presa, haciendo que se mueva desde su escondite a áreas más expuestas, como el techo o las paredes de la cueva, donde se pueden dispersar sus esporas.

G. attenboroughii se caracteriza por ser blanco y esponjoso. Foto: CABI.

“Los cadáveres en esporulación quedarían expuestos a las corrientes de aire que circulan por las cuevas promoviendo la liberación y posterior dispersión de las esporas secas a través del sistema”, describen los autores del estudio.

Con esto, G. attenboroughii se suma a la lista cada vez más larga de hongos parásitos que son capaces de modificar la conducta de animales, que por lo general, son insectos. Uno de los más conocidos es Ophiocordyceps, género de hongos que puede infectar a las hormigas y que inspiró la historia de la famosa serie de HBO The Last of Us.

El hallazgo también ha hecho que los investigadores se pregunten si esta especie podría ser la responsable de otros ejemplares de M. merianae que resultaron infectados en Gales, y que precisamente, habitan en los rincones de rocas.