Cómo fue el escape de Chris Rock y Diplo del festival Burning Man

Cada año, el festival Burning Man reúne a miles de personas en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Se trata de un evento multicultural que busca que sus asistentes experimenten en primera persona la autoexpresión, autosuficiencia y la cultura. Sin embargo, la edición de este año se vio un poco truncada por una inesperada emergencia pocos días de que finalizaran sus actividades.

El viernes 1 de septiembre se desataron intensas lluvias en esa zona de Nevada, lo que provocó que los 70 mil asistentes que estaban en Burning Man quedaran prácticamente atrapados en el fango del piso.

Por unas horas los organizadores tuvieron que cerrar definitivamente las puertas del recinto Black Rock City. Apenas pudieron, muchos caminaron por kilómetros para huir del espeso barro, algo que no era nada fácil de lograr.

Las autoridades están investigando un fallecimiento que se produjo en Burning Man, aunque no han dado mayores detalles.

Entre los que decidieron andar a pie por varios kilómetros para regresar a casa figuran varias celebridades, como el famoso DJ Diplo. En sus redes sociales, el músico publicó un breve video relatando que luego de caminar había sido rescatado por un fanático, mientras el comediante Chris Rock también lo acompañaba. En una reciente entrevista con CNN, DJ Diplo contó más detalles de lo que vivió durante la emergencia.

La huida de Diplo y Chris Rock del festival Burning Man

Según contó el productor estadounidense al programa CNN This Morning, luego del desastre que quedó tras las lluvias en el desierto y tuvieron que verse obligados a huir, Chris Rock comenzó a reflejar un miedo por la situación.

“Seguro que Chris va a tener una gran historia en su próximo especial sobre Burning Man, porque él estaba realmente.. Extrañamente asustado de lo que iba a pasar”, fueron las palabras de DJ.

Luego, agregó: “Él pensó que iba a haber canibalismo un día después y que no sabríamos si la gente iba a ir corriendo a nuestro motorhome y robar nuestras cosas”.

Diplo documentó cómo escapó del festival Burning Man junto a Chris Rock.

Ahí fue cuando intentó aterrizar a la realidad. “Le dije: ‘Mira, hombre, la gente sabe lo que está haciendo aquí. Todo el mundo vino a acampar, todos tienen con qué abastecerse’”, relató al programa.

Los dichos de Diplo se deben a que Burning Man se basa en un sistema donde los asistentes no deben llevar ni usar dinero mientras estén allí, sino que tienen que sobrevivir con los trueques de alimentos e insumos básicos, así como también mediante donaciones que otros deseen entregar.

Las cosas parecieron mejorar desde que decidieron salir del recinto. No podían salir en auto, dado que las condiciones del suelo lo impedían, además de que se generaría un tráfico interminable cuando se pudiera. Rápidamente, se organizó una excursión para partir por la mañana.

“Me sorprendió. Llevaba puesta su chaqueta de los New York Knicks y simplemente nos levantamos y empezamos a caminar. Caminamos cerca de tres horas y estaba feliz”, dijo el músico.

La travesía por el desierto la emprendió no solo junto a Chris Rock, sino que otras celebridades y trabajadores del espectáculo también iban en lo mismo: “Creo que Cindy Crawford caminó con nosotros, Kaia Gerber, Austin Butler, Randy Gerber, un escritor, un par de productores de televisión, un par de personas que solo querían llegar a casa con sus hijos y no aceptaron un no por respuesta”.

Las lluvias causaron que el suelo del desierto de Nevada, donde se estaba haciendo el festival Burning Man, quedara repleto de fango. Foto: Rebecca Barger/AP.

Diplo contó que pensaron que caminar era lo mejor que podían hacer para estar a salvo del barro y que nada les impedía intentarlo. “Fue un reto, pero sinceramente fue uno de los mejores momentos de todo el viaje, simplemente salir y disfrutar del tiempo ahí afuera. Ver el desierto, caminar por el lodo y ver admiradores”.

Luego profundizó en lo que ya había compartido en sus redes sociales: que un seguidor lo había reconocido mientras caminaba por la carretera y que le había ofrecido llevarlo por algunos kilómetros en la parte trasera de su camioneta.

“Aceptamos encantados. Pasamos un buen rato en la parte trasera de la camioneta. Recorrimos unos seis kilómetros hasta llegar a la ciudad, nos sentamos un rato en un bar, hablamos con la gente y conseguimos que nos llevaran a Reno. Fue como los viejos tiempos, viajando en caravana por todo el país”, mencionó.

Pero el recorrido no llegó hasta ahí. Cuando ya estaban en la ciudad, el DJ y quienes lo acompañaban se encontraron con un grupo de hippies que tenían una camioneta. Acto seguido les ofrecieron mil dólares para que los llevaran al aeropuerto.

“Nos subimos en la parte trasera del auto y anduvimos por tres horas escuchando Neil Young y bebiendo unas cervezas”.

Cabe destacar que Diplo sentía la urgencia de salir de Burning Man no solo por el desastre que dejó la lluvia, sino que también porque tenía que presentarse en un show esa misma noche en Washington DC.

“Creo que los organizadores están muy preparados. No llueve muy seguido, creo que es la primera vez en la historia que llueve durante el festival. A veces llueve y están preparados para este tipo de situación. Simplemente creo que el acampar y poder valerse por sí mismos podría haberlos asustado, pero no fue tan malo”, concluyó.