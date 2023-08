Gwyneth Paltrow arrienda lujosa casa por Airbnb: qué incluye el alojamiento y cuáles son las condiciones

Lo que ocurre en las vidas de las estrellas no es lo único que puede ser motivo de interés para los que siguen sus pasos. Y es que más de alguien se habrá imaginado cómo podría ser la casa en que se refugia su artista, actor o deportista favorito, lejos de todas las luces. En la era de las redes sociales es posible observar desde lejos algunos detalles mínimos de sus mansiones, pero nada más allá de eso.

Sin embargo, para quienes son fanáticos de Gwyneth Paltrow, podría haber llegado su oportunidad: podrán vivir la experiencia de hospedarse en una de sus propiedades.

La actriz de 50 años decidió ofrecer al público su residencia de huéspedes situada en Montecito, California (Estados Unidos) a través de Airbnb, plataforma en la que los usuarios pueden encontrar alojamientos en casas o departamentos particulares.

Por qué Gwyneth Paltrow alquilará su casa por Airbnb

Fue la misma intérprete de películas como Amor Ciego y Al descubierto que dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram. En una publicación hecha el martes, reveló cuál había sido su motivación para que así algunas personas pudieran tener la posibilidad de hospedarse y relajarse en la exclusiva residencia, que queda detrás de la casa de la misma actriz.

“La soledad es una condición humana, pero en los últimos años, el mayor aislamiento y nuestra falta de comunidad han hecho nuestras vidas aún más fragmentadas”, escribió la actriz.

Luego agregó: “Airbnb tuvo la brillante idea de hacer algo para hacer el mundo un poco menos solitario, por eso te invito a que vengas a quedarte en mi casa de huéspedes Montecito por una noche”.

Gwyneth Paltrow anunció el martes que pondría su casa a disposición por Airbnb. Foto: Redes sociales.

Además de hablar de lo que la había inspirado a hacer esto, Paltrow también agregó un video donde aparece dando la bienvenida a los posibles huéspedes y haciendo un detallado recorrido dentro de la propiedad y en sus alrededores.

Cabe destacar que en septiembre de 2008 la actriz fundó Goop, una compañía que promueve un estilo de vida que comercializa productos de belleza, vitaminas, ropa, decoración, entre otras cosas.

A raíz de eso, Paltrow ha estado en búsqueda de nuevas soluciones de bienestar y relajación para sus seguidores, y en este caso, puede que eso también haya influido su decisión de ofrecer la vivienda de Montecito.

En el anuncio, la intérprete también mencionó algunas de las actividades que se podrían hacer los huéspedes de la casa. “Aunque empecemos como extraños, espero que encontremos conexiones y puntos en común mientras disfrutamos de una deliciosa comida. Acuéstate junto a la piscina, ve a una de mis caminatas favoritas y, por supuesto, tendrás un baño lleno de mis productos favoritos de Goop para una estancia verdaderamente lujosa”.

Así es como luce la casa de huéspedes de Gwyneth Paltrow. Foto: Airbnb.

Las personas que estén interesadas en la casa de huéspedes de Paltrow tendrán que intentar reservar por la plataforma Airbnb desde el 15 de agosto, a las 10 de la mañana (hora local).

Además, la estadía estará disponible exclusivamente para el 9 de septiembre y se permitirán máximo dos huéspedes. Por el momento el precio del alojamiento aún no ha sido publicado, por lo que habrá que esperar hasta mediados de agosto para conocerlo.

Qué incluye la casa que Gwyneth Paltrow ofrecerá por Airbnb

“Mi alojamiento en Montecito es mi santuario para el respiro y la claridad mental. Voy allí para recargar energías”, escribe Paltrow en su página de Airbnb. La actriz indica en el comunicado que será ella misma quien reciba a sus huéspedes y se asegurará de que todas las necesidades estén cubiertas en la estadía.

Las fotografías dan cuenta que la vivienda es de dos pisos y en su interior predomina el blanco, lo que le permite realzar aún más su luminosidad natural. La cocina es pequeña pero está equipada, el living incluye un sillón y una chimenea, la habitación posee una cama matrimonial y el baño contempla dos lavamanos y una elegante tina.

El living de la vivienda ofrecida por Gwyneth. Foto: Airbnb.

Los alrededores de la casa están llenos de naturaleza, lo que también ayuda en que sea un espacio ideal de relajación y desconexión, además de tener una pequeña terraza con sillón y comedor. En las afueras del inmueble también se ubica una enorme piscina, ideal para los días de calor.

“Ya sea que estés buscando un lugar para una conexión inesperada o para la merecida soledad y reflexión, cuando vengas a alojarte, espero que saques tanta alegría de la casa como yo. Además, he cargado tu estancia con algunos de mis elementos básicos favoritos para nutrir tu cuerpo, mente y alma”, indica la publicación de la casa.

En concreto, la página de la casa de Paltrow en Airbnb explica que el alojamiento incluye un dormitorio con cama matrimonial para dos personas, cocina, elementos básicos para la higiene diaria (toallas, sábanas, jabón y papel higiénico), televisión, aire acondicionado, calefacción, internet y estacionamiento gratuito.

Asimismo, se detalla que están presentes algunos artículos de seguridad, como cámaras de vigilancia, botiquín, detector de humo y extintor de incendios. La residencia posee una entrada totalmente independiente.

La piscina está ubicada a un costado de la casa. Foto: Airbnb.

Aunque no lo menciona en la página de Airbnb, Paltrow aseguró en el video de Instagram que sus invitados también podrán acceder a un pequeño bar que hay en la casa, usar productos de belleza de Goop que estarán en el baño y posiblemente acceder a una cena con ella y su esposo, Brad Falchuk.

Al igual que otros alojamientos ofrecidos en la plataforma, la vivienda de la actriz también tiene reglas que deben ser respetadas: no se permitirán mascotas, está prohibido fumar, consumir drogas y otras actividades ilegales, el transporte de ida y regreso debe ser costeado por los huéspedes, no pueden quedarse más de dos personas y se sugiere que la casa puede no ser la mejor opción para quienes tienen alergias.

Por último, los huéspedes solo podrán estar en la casa ofrecida por Airbnb, el patio y la piscina, pero no tendrán acceso a la vivienda principal.