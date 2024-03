Cuál es el restaurante chileno que fue reconocido en el top 5 de los mejores de Sudamérica

El portal Opinionated About Dining (OAD) se caracteriza por evaluar y seleccionar los mejores restaurantes en el planeta, de acuerdo a las reseñas elaboradas por los usuarios.

Recientemente publicaron los rankings de los mejores lugares para comer en cada región. Y para sorpresa de muchos, un restaurante chileno consiguió ubicarse nada más ni nada menos que en el privilegiado top 5 de la lista de Sudamérica.

Cuál es el restaurant de Chile reconocido en top 5 de Sudamérica

De acuerdo al sitio web de OAD, el local chileno que apareció en los primeros lugares del ranking es Boragó, prestigioso restaurante de la capital.

En lo concreto, Boragó se situó en la cuarta posición de la lista. Fue superado por Don Julio Parrilla (Argentina), Central (Perú) y Mil Centro (Perú), siendo este el que obtuvo el primer lugar.

Cabe recalcar que el restaurante chileno se caracteriza por utilizar distintos ingredientes nativos del país, para así aportar un sabor único y sorprendente en sus preparaciones.

En sus redes sociales el fundador y propietario de Boragó, Rodolfo Guzmán, agradeció el reconocimiento realizado por el portal especializado.

“Gracias @oadtop100 por celebrar nuestra región y a cada uno de los restaurantes en esta lista”, partió relatando.

Luego, Guzmán aseguró que se sentía orgulloso de pertenecer a la “comunidad de cocineros, colegas, amigos y profesionales”.

“Quiero agradecer a toda la familia Boragó, nuestro equipo y a nuestra comunidad a lo largo de todo Chile, así como a todos ellos que aún se sienten parte de ella, sobre todo a los que lideran sus propios proyectos fuera de Chile. Hoy celebramos la gastronomía Sudamericana!”, concluyó el chef.

Desde su creación, Boragó y su fundador han recibido diferentes reconocimientos gastronómicos.

A mediados del 2023, el restaurante se posicionó en el lugar 29 de la reconocida entrega The World’s 50 Best Restaurants. Luego, a fines de ese año, Guzmán fue reconocido como uno de los 10 mejores cocineros en el planeta en el premio The Best Chef Awards 2023.