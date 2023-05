¿Cuántas horas diarias se necesitan para ser influencer? Esto dicen los creadores de contenido

En la actualidad, es prácticamente imposible pensar en las redes sociales sin considerar el rol de los influencers, es decir, —en términos sencillos— aquellos usuarios que dedican la mayor parte de su tiempo a crear contenido para atraer a ciertas audiencias.

Hay de todas las edades y para todos los intereses. Algunos apuntan a temas como la cocina, los videojuegos o la moda, entre una infinidad de temas, mientras que otros se centran en generar risas entre los usuarios a través de su característico humor.

Si bien, hoy son cada vez más las personas que buscan construir una base de seguidores en la internet, son pocas las que logran hacerlo y mantenerlo con el tiempo.

Asimismo, muchas veces existe la impresión de que ser influencer consiste únicamente en subir fotografías y videos, cuando en realidad va mucho más allá.

Así lo manifestó Isabel Salinas, más conocida como @isasalinas_, comediante y creadora de contenido que hoy cuenta con 360.000 seguidores solo en Instagram.

“Siempre he creído que hay una concepción equivocada al respecto, porque finalmente mucha gente lo que no entiende es que ser creadora de contenido o influencer sí te pide mucho tiempo, mucha dedicación, y sí es un trabajo”, dijo a través de un comunicado.

Salinas es una de las caras más reconocidas en las redes entre los jóvenes, quienes la apodan “Isa” y ven constantemente sus videos con fines humorísticos.

Los inicios de la comediante fueron en 2019, cuando comenzó a subir infartantes bromas que le hacía a su mamá o a desconocidos que se encontraba en la calle. Estas incluían desde amarrarles un ratón de mentira en el pantalón hasta disfrazarse de maniquí en una multitienda, para así sorprender a los compradores.

Isa Salinas (a la derecha). Foto: Cortesía.

Progresivamente, fue ganando cada vez más apoyo de los cibernautas y llegó a hacer colaboraciones con nombres como Valentina Saini y Yael Alvo.

Una vez que se desató la pandemia y tuvo más tiempo para idear propuestas, se dio cuenta de que le gustaba en demasía su labor en redes, por lo que en 2021 decidió dedicarse a ello a tiempo completo.

La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo de su rutina tuvo que asignar a sus labores como influencer?

Las horas diarias que se requieren para ser influencer, según creadores de contenido

“Yo creo que al día ya le dedico más de ocho horas a mis redes sociales. Obviamente me doy respiros de repente, sino me provoca mucha ansiedad estar todo el día metida en el celular, pero sí lo hago porque me interesa y siento que todos los días puedo aprender cosas nuevas de la plataforma y de la gente”, reveló Isa.

Junto con ello, la también conductora del podcast No tan rubias dijo que todavía hay personas que ven su ocupación como una tarea sencilla, lo que negó rotundamente.

“La gente dice ‘ah okey ella cuenta su día a día’, pero en realidad sí hay un contenido por detrás. No siempre hay ideas y uno tiene que dedicarle muchas horas, siguiendo una línea coherente de contenido. Yo siempre he apuntado a que lo que subo sea feliz, y que la gente se pueda reír un rato, que si tuvo un mal día un video mío aunque sea le saque una sonrisa”.

Bajo esta línea, Isa enfatizó en la importancia de buscar equilibrio en su rutina, para así no verse sobrepasada por la necesidad de idear nuevo material para sus seguidores y llevarlo de la mejor manera posible.

“Un consejo para ser más productivo es balancear la vida social, con la salud mental y el ejercicio. Creo que todas esas cosas pueden hacer que una jornada laboral larga sea mucho más completa”.

Aún así, detalla que hay momentos en los que debe llevar su energía al máximo. Es ahí cuando, para ella, “una Red Bull o un café son necesarios para sacar el día adelante”.

Su visión es similar a la de Yohans Ogaz, más conocido en las redes como @HolaSoyCabezón, en donde acumula 360.000 seguidores en Instagram y 236.000 en TikTok.

“Yo empecé a crear contenido hace siete años. En este tiempo trabajaba con mi papá y estudiaba a la vez. Saqué la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas en el Inacap, y también trabajé un par de meses ahí. Pero no me gustó nada estar encerrado”.

Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que “hacer reír a las personas y sacarlas de un mal día” era su propósito y el camino que quería seguir.

Yohans Ogaz, "El Cabezón". Foto: Cortesía.

“Ahí dije ‘me quiero dedicar a esto’, pero costó harto, porque antes no se monetizaba como ahora, donde llegan muchas marcas a trabajar con uno”, aseguró en un comunicado.

Al igual que Isa, él también percibe que “la gente cree que subir algo demora 15 segundos”. Pero “es mucho más que eso, porque hay un esfuerzo creativo detrás, de edición y mucho tiempo”.

De hecho, confesó que a veces las jornadas demandan “mucho más tiempo que si trabajara de 9:00 a 17:00″, lo que sería más o menos el equivalente a un horario de oficina.

En este sentido, afirmó que para mantener activas sus cuentas de Instagram, TikTok y Twitch —además de tener reuniones con marcas y asistir a eventos— para él “es clave levantarse temprano e ir al gimnasio”.

“Eso me da muchísima energía para crear más cosas, es lo primero que pienso todos los días”, sentenció.