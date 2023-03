“Don Bigote” y “El poder del mostacho”: las redes alucinan con el nivel de Alexis Sánchez y los estilistas ya se preparan

Su nombre sigue siendo uno de los más comentados en las redes sociales, pese a que su momento de gloria ocurrió hace varias horas, cuando la Selección de Chile derrotó a Paraguay en un amistoso que terminó con 3 a 2 en el marcador, con el gol del desempate en el minuto 92.

Según reveló El Deportivo de La Tercera, anoche Alexis Sánchez (34) no estaba en condiciones para jugar frente a los guaraníes. Sin embargo, frente al bajo nivel exhibido por sus compañeros, el nuevo 10 de La Roja decidió ingresar en el segundo tiempo para intentar revertir la suerte del equipo de Berizzo.

En el Monumental, Sánchez cambiaría el curso del partido: anotó dos goles y se llevó los aplausos de los casi 40 mil asistentes que llegaron al estadio y los comentarios de las redes.

Pero hubo algo más que volvió a llamar la atención del público: un estiloso bigote que, si bien lo tiene desde que celebró su cumpleaños número 34 en diciembre pasado, en esta ocasión se robó las miradas.

“El poder del bigote”, sintetizó en Twitter la cuenta oficial de la Ligue 1 de Francia, donde Alexis defiende los colores del Olympique de Marsella.

Precisamente, su equipo francés también aludió al buen momento del atacante.

“Don Bigote”, postearon desde su cuenta oficial en la red social:

Cuando el duelo con Paraguay culminó, los comentarios de los cibernautas volvieron tendencia al mostacho del 10. En Twitter hubo algunos comentarios de humor sobre copiar el nuevo look de Alexis, tales como “en honor a Alexis Sánchez me dejaré crecer el bigote”, “Si me dejo crecer el bigote, ¿renaceré como Alexis?” y “Alexis no me deja otra opción que dejarme crecer el bigote de nuevo”.

Sin embargo, el campeón de América no está tan de acuerdo con que su cambio de imagen haya significado un golpe de suerte. Consultado en una reciente entrevista sobre su exuberante presente futbolístico (su equipo solo es superado en el campeonato local por el PSG de Mbappé y Messi), el de Tocopilla aseguró que su bigote no es una cábala.

“¿Te levantai tú a las cinco o a las siete a entrenar…? No es el bigote, no es cábala”, le dijo al periodista de TVN, Gustavo Huerta; “es la constancia”.

Alexis comentó que buscaba cambiar un poco su estilo y simplemente innovó con su look. “Vamos a cambiar, dije un día. Siempre igual... nos vamos a ver más sexy”, contó entre risas.

La Tercera consultó a varios estilistas y barberos para conocer qué es lo que esconde el bigote del ahora llamado Mostacho Maravilla y por qué podría haber causado tanto impacto. Esto fue lo que dijeron.

“Más sugar daddy”

La estilista Ignacia Rojo dice a La Tercera que el de Alexis es un bigote simple. “Es decir que simplemente se lo dejó crecer y quizás se lo mantiene, quitando el exceso de pelo o de crecimiento. Pero es un bigote muy simple”.

Para quienes quieren parecerse al futbolista, la barbera afirma que, al igual que el método, la petición es bastante sencilla: “Si alguien acude a mi barbería y quiere el bigote de Alexis, solo tiene que decirme que se quiere dejar el bigote o mostrarme una foto suya, ya que es un bigote demasiado simple, no tiene mucha técnica por así decirlo”.

Y es que el famoso bigote, de 3 mm de espesor y que, según la especialista, se puede lograr con el peine número 1 de la máquina, para bien o para mal, ha despertado un debate en las redes sociales.

“Yo creo que se ha generado revuelo debido a que quizás este nuevo look le da un estilo más maduro y menos juvenil”, afirma Rojo. Y sobre si la técnica fue adecuada para la cara de Alexis, dice que “uno nunca se ve mal si lo luce con confianza, yo encuentro que se ve regio el Niño Maravilla con su look más sugar daddy, por decirlo de alguna manera”.

“Pencil, vanguardista y sexy”

Javier Sáez es uno de los estilistas más reconocidos en el mundo del espectáculo y entre sus clientes más recurrentes se encuentran Denise Rosenthal, con quien trabaja desde 2019. Asimismo, y nombres como Francisca Valenzuela y Mariel Mariel, entre una extensa lista.

Desde su visión, destacó que el mostacho es una tendencia que “vuelve con todo y Alexis lo sabe”.

“Ese bigote ‘Pencil’, llamado así por lo delgado y curvo, le da un look vanguardista y sexy”, dice en conversación con La Tercera, para luego añadir que un estilo con estas características requiere de “una mantención delicada, dependiendo de lo rápido que crezca tu vello facial”.

Con estos antecedentes, Sáez valora que “en 2023 el hombre ya se atreve a jugar con su estética y a usar lo que quiera, sin importar lo que digan los demás”, como es el caso de Sánchez.

“Así que Alexis, amamos tu bigote”.

“Más maduro, más serio”

El dueño de Mondaca Barbería, Diego Mondaca, interpreta el bigote de Sánchez como un símbolo de seriedad que viene a partir de su extensa trayectoria en el fútbol, en la cual ha vestido las camisetas de clubes de las grandes ligas europeas como el FC Barcelona, Arsenal y Manchester United de Inglaterra, y el Inter de Milán.

“Creo que en su mente o en su fuero interno está tratando de verse más maduro, no solamente más atractivo”, comenta a La Tercera. “Me imagino que está notando que su carrera ya no es la de antes, en el sentido de que ahora está más cerca de retirarse que de seguir avanzando”.

En términos estéticos, Mondaca relaciona el mostacho de Alexis con uno de los estilos que se usa en el mundo militar.

“Al menos en la milicia, tú solamente puedes dejarte bigote desde que eres capitán. Eso muestra una suerte de inflexión en el cargo o en el rango y también conlleva a sentirte más serio y más adulto”, destaca el barbero en referencia al deportista.

Según explica, “es difícil lograr uno tan definido” como el que estrenó el Mostacho Maravilla, sobre todo porque “la gente con sus características de piel y etnia no tiende a ser muy velluda de cara”.

“Usualmente los tienen más disparados y duros, más ‘pelopinchos’, por decirlo de una forma. Él debe tener algún procedimiento para mantenerlo así, ya que un bigote como ese tiene que estar cortito y bien marcado. Debe hacerlo alguien con muy buen pulso o derechamente un barbero”, enfatiza Mondaca.

“Un estilo italiano y que da clase”

Para Guillermo Díaz, barbero del salón Blanco Studio, el bigote del 10 de la Selección chilena es bastante sencillo y no requiere demasiado cuidado o forma para llegar a ese resultado. Sin embargo, eso no significa que no le dé nuevos aires a su look.

“Tenemos clientes que nos piden el bigote un poco más finito para darle un estilo italiano. Creo que Alexis Sánchez saca de su paso por Europa atreverse a ocupar ese estilo, en el fútbol y en el resto de las cosas está volviendo lo que estaba de moda en los años ‘70. Lo podemos ver en los mullets (corte de pelo) y en los bigotes”, cuenta a La Tercera.

¿Qué hay que solicitar si alguien desea atreverse con este sencillo mostacho? Según Díaz, “acá o en cualquier barquería te lo harían con un rasurado bastante prolijo, más que nada para marcar bien la zona del bigote, y en cuanto al espesor, ahí se juega. Si quieren replicarlo, un cliente lo puede pedir exactamente como se viralizó: el bigote de Alexis Sánchez”.

Luego, agrega: “En sí es un bigote que da clase, Alexis lo está ocupando netamente para potenciar su imagen pero desde la visión europea. Allá se ve que el bigote es sexy, serio, le da más formalidad y tal vez separarse de ese personaje que teníamos toda la gente chilena de que es el niño maravilla. Ahora es un adulto y hay que asimilarlo como tal, es una buena manera cambiarse a un look un poco más atrevido y serio”.

“Dejó de ser el Cabro chico de Tocopilla”

“El bigote de Alexis la veo como una demostración de su madurez tanto personal como profesional; Alexis está en otra época de su vida, donde claramente dejó de ser el ‘cabro chico de Tocopilla’”, dice la estilista Catalina Rojas de My Gam Salón. “Él está jugando (sea como sea) en ligas internacionales y quizás este bigote viene un poco a demostrar eso, su crecimiento en muchos aspectos”.

“Hoy en día los looks son más versátiles, puedes mezclar cabellos modernos con bigotes más tradicionales o vintages; lo veo cómodo con el bigote corto y el estilo se trata de eso, de estar cómodo además de verte bien”, dice a La Tercera.

Luego cierra: “Para un bigote como ese es clave: peinar a diario, acompañar de algún producto hidratante y modelador y recortar de forma frecuente el contorno para que no sea incómodo”.