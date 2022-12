¿Dónde está Kanye West? Su ex manager asegura que se encuentra “desaparecido”

Desde hace al menos un par de semanas que el cantante Kanye West estaría desaparecido, según declaraciones de Thomas St. John, ex manager y asesor comercial del rapero.

St. John ha intentado contactarlo para presentarle una millonaria demanda por incumplimiento de contrato. Sin embargo, no lo ha conseguido porque West está completamente ilocalizable.

De acuerdo a un documento judicial que se presentó el 19 de diciembre y que fue obtenido por el sitio The U.S. Sun, el ex asesor financiero estaría buscando un tiempo adicional para poder advertir de la demanda a West, por lo menos hasta fines de marzo. Esa maniobra se da debido a la imposibilidad que ha tenido para comunicarse con el músico.

En este tiempo, el creador de Donda no ha dado señales en redes sociales. Su cuenta de Twitter fue suspendida el 2 de diciembre y en Instagram no ha subido contenido últimamente.

La defensa de Kanye West

El demandante de Ye no solo ha tenido problemas para localizarlo a él, sino que también a los abogados que lo iban a representar en el caso. Al parecer, habrían dejado de trabajar con el productor musical.

“Nos informaron sobre un nuevo bufete de abogados para los acusados, pero no un contacto en específico. Posteriormente nos enteramos de la información en las noticias de que el bufete de abogados identificado como nuevo abogado no estaba afiliado a los acusados”, señala el expediente judicial al que tuvo acceso The U.S. Sun.

Ni Kanye West ni sus abogados han podido ser localizados. Foto: AP Photo/Evan Vucci.

“En consecuencia, no hemos podido notificar a los acusados a través de su abogado. En general, hemos tenido dificultades para confirmar la mejor dirección actual de Kanye West”, dice el escrito.

Tal como apunta el documento, no se ha conseguido identificar cuál es la dirección del domicilio actual del fundador de Yeezy. En vista de eso, han intentado notificar por medio de por lo menos tres direcciones diferentes en el estado de California: Hidden Hills, Malibú y Calabasas.

Sin embargo, nada de eso ha dado muchos resultados. Incluso una de las notificaciones fue regresada al remitente.

¿Por qué el ex manager de West lo demandó?

En mayo de este año, Thomas St. John fue contratado por el periodo garantizado de 18 meses como asesor financiero para Yeezy LLC. Cada mes, se supone que recibiría el monto de 300.000 euros.

La cláusula de los 18 meses fue establecida como una forma de “garantía de que los demandados no abandonarían simplemente la relación comercial”, dice el documento judicial. Eso fue lo que finalmente sucedió.

Thomas alcanzó a trabajar tres meses y no recibió el monto total que se había acordado.

Según su ex asesor comercial, West no habría cumplido con lo que decía el contrato. Foto: REUTERS/Randall Hill/File Photo.

“Cuando se enfrentó al compromiso de 18 meses que se acababa de hacer, el señor West dijo palabras como ‘el plazo de 18 meses fue una mierda’ y ‘estás loco por siquiera pensar que yo cumpliría eso’”, apunta la demanda.

Por eso, Thomas St. John presentó una denuncia en Los Ángeles en contra de Ye. Debido al incumplimiento de contrato, busca que el cantante le pague un millonario monto por los meses que trabajó y por los que estipulaba el acuerdo.