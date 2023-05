Dwayne “La Roca” Johnson habla de su experiencia con la depresión: “No se puede arreglar si mantienes ese dolor adentro”

La depresión es un trastorno de salud mental que llega en cualquier momento, sin aviso, y cualquiera podría padecerlo. Ni Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, estuvo exento de vivir en carne propia los síntomas de esta enfermedad.

Recientemente, durante una entrevista con el podcast The Pivot, el actor de 51 años relató la serie de momentos arduos a lo largo de su vida en que ha tenido que lidiar con la depresión.

Los episodios de depresión que vivió La Roca

Johnson recordó que la primera vez que vio comprometida su salud mental fue durante su juventud, cuando estaba en Miami impulsando su carrera en el fútbol americano universitario. Es decir, mucho antes de desempeñarse como luchador profesional o como actor.

En ese entonces las cosas se pusieron más difíciles para el actor después de que sufriera una lesión en el hombro que le impidió entrenar, puesto que requería de cirugía. Eso le afectó psicológicamente: “No quería ir a la escuela, estaba listo para irme, dejé la escuela, no tomé ningún examen parcial. Simplemente, me fui”.

Dwayne "La Roca" Johnson asegura que el primer episodio de depresión que tuvo fue cuando jugaba fútbol americano en Miami. Foto: AP Photo/Chris O'Meara.

Luego, Johnson recordó que no tenía conocimientos de lo que estaba sintiendo. “En ese momento yo no sabía lo que era. No sabía qué era la salud mental, no sabía qué era la depresión. Solo sabía que no quería estar allí”.

Durante esa época, los síntomas llegaron a afectarlo tanto que no asistía a sus reuniones del equipo de fútbol americano y tampoco participaba en los eventos.

Un par de años después sucedió otro hecho que golpeó la salud mental de la estrella de Rápido y Furioso 7. Se trató del quiebre matrimonial que vivió con su entonces esposa, Dany García, con quien estuvo casado por una década y tuvo su primera hija, Simone. “Volví a pasar por eso cuando me divorcié, no sabía qué era”, reiteró.

Hasta que en 2017 nuevamente la enfermedad se presentó, pero en palabras del intérprete, comenzó a tener mayor noción de que su salud mental se estaba dañando. Ahí fue cuando buscó ayuda en su entorno más cercano para sentirse más protegido.

“Afortunadamente en ese momento tenía algunos amigos en los que podía apoyarme y decir: ‘Oye, sabes, ahora me siento un poco tambaleante, tengo un pequeño problema, veo un poco de gris y no el azul’”, aseguró en el diálogo.

Dwayne Johnson junto a su hija mayor, Simone.

Además de contar sus experiencias personales sobre lo mucho que le costó identificar su sentir con la depresión, “La Roca” reveló qué es lo que más le ayudó en este proceso.

Para el actor, por lejos lo que más ha contribuido a mejorar su salud mental han sido sus tres hijas, Simone, Jasmine y Tiana, a quienes llamó su “gracia salvadora”.

Después de que saliera a la luz en el episodio del podcast The Pivot, Johnson subió una publicación en su cuenta de Instagram donde reflexionó sobre el aprendizaje que esto le dejó en su vida personal.

“He trabajado duro a lo largo de los años para obtener las herramientas emocionales para superar cualquier dolor mental que pueda ponerme a prueba. Como hombres no hablábamos de eso. Simplemente mantuvimos la cabeza baja y lo superamos. No es saludable, pero es todo lo que sabíamos”, se lee en el post.

Luego, el también exluchador hizo un llamado a quienes estén pasando por esto a “hablar con alguien”, dado que “no se puede arreglar si mantienes ese dolor adentro”, recordando que perdió a dos seres queridos por suicidio.