En marzo, Samsung, el gigante de electrónica de Corea del Sur, le dijo a Google que estaba considerando reemplazarlo por Bing de Microsoft como el motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos.

Y es que su rival tiene una ventaja que Google no: la Inteligencia Artificial (IA), una característica que volvió a este buscador mucho más interesante para los expertos de la industria. Y la reacción del buscador tradicional fue el “pánico”, según mensajes internos a los que accedió The New York Times, pues millones de dólares estaban en juego.

Es por esta razón que Google está diseñando nuevas características para su buscador, una manera de reinventarse, con la esperanza de no quedar atrás en la carrera de la IA y dejar de ser el buscador más utilizado e importante a nivel mundial.

El buscador de Google cambiará radicalmente para vencer a sus rivales de Inteligencia Artificial, como Bing. Foto: Reuters

Bing: la amenaza de Google

El buscador de Microsoft, Bing, sorprendió a muchos por tener la nueva función de un chatbot de IA que lleva las búsquedas corrientes a otro nivel: la idea es “interactuar” con el bot y hacerle preguntas más complejas y que te entregue respuestas más desarrolladas que las que podría entregarte un buscador tradicional, parecido a ChatGPT.

Para mala suerte de Google, se lo encasilló a ser ese “buscador tradicional”, por lo que las posibilidades de destronarlo aumentaron. En respuesta, decidió competir y construir un motor de búsqueda completamente nuevo, impulsado por este tipo de tecnología, según documentos que consiguió The Times.

Se dice que este proyecto, llamado Magi, está siendo trabajado por diseñadores, ingenieros y ejecutivos para modificar y probar las últimas versiones que prometen ofrecer una experiencia mucho más personalizada que el servicio actual.

“Estamos entusiasmados de traer nuevas funciones impulsadas por IA para la búsqueda y compartiremos más detalles pronto”, dijo la vocera de Google, Lara Levin en un comunicado. Y es que la empresa está, sin duda, en la búsqueda de darle a sus usuarios y socios más razones para seguir eligiéndolos.

¿Qué funciones nuevas traerá Magi?

Varias fuentes afirman que este nuevo sistema aprenderá lo que los usuarios quieren en función de lo que buscan cuando comiencen a usarlo. De esta manera, podría ofrecer listas de opciones preseleccionadas de objetos para comprar o información para investigar, además de ser mucho más “conversacional”, como chatear con una persona “útil”.

Y sin dejar de lado el motor de Google, Magi mantendría los anuncios en la combinación con los resultados de búsqueda. En esta línea, las consultas, además, podrían conducir a una transacción financiera, como por ejemplo, comprar zapatos o reservar un vuelo.

También se cree que se le podrá preguntar sobre codificación de software y Magi podría escribir códigos en función de lo que solicite el usuario. Otro documento afirma que incluso se prevé que esta tecnología se pueda utilizar en mapas de Google Earth e incluso para buscar música a través de una conversación.

Pero los proyectos en desarrollo también suenan prometedores, como Tivoli Tutor, que enseñaría a los usuarios un nuevo idioma a través de la IA y conversaciones de texto, y Searchalong, que permitiría hacer preguntas a un chatbot mientras se navega por la web, a través del navegador Chrome.

Este último suena muy interesante, pues, por ejemplo, si un usuario está en la página de AirBnB, le podría preguntar al bot qué actividades puede realizar cerca y la IA escanear la web para buscar una respuesta en el resto del Internet.

Se espera que Google lance a Magi el próximo mes, donde un máximo de un millón de personas podrán probarla, cifra que debiese aumentar progresivamente a 30 millones para fin de año. No obstante, estará solo disponible para Estados Unidos.