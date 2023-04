CEO de Google advirtió sobre peligros de aplicar la Inteligencia Artificial sin supervisión.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet Inc. y Google, aseguró que se deben establecer regulaciones en torno a la implementación que ha tenido la Inteligencia Artificial (IA), con el fin de eludir posibles consecuencias negativas a futuro.

En diálogo con el programa estadounidense 60 Minutes del canal CBS News, Pichai afirmó que “la urgencia de trabajar y desplegarla de manera beneficiosa, pero al mismo tiempo puede ser muy perjudicial si se implementa de manera incorrecta”.

En sus palabras, no ha estado exento de tener un poco de miedo frente a los progresos que ha tenido la IA, hasta el punto en que es algo que le quita el sueño en sus momentos de descanso: “Todavía no tenemos todas las respuestas y la tecnología avanza rápidamente. ¿Que si eso me desvela por la noche? Por supuesto”.

La visión del CEO de Google sobre la IA

La relación entre el gigante tecnológico y la IA viene desde hace tiempo, puesto que constantemente han buscado basar algunos de sus proyectos en esa tecnología. Hace pocas semanas también lanzaron su propio chatbot, al cual denominaron Bard, aunque se demoraron más tiempo en comparación a otras compañías, como lo fue ChatGPT de OpenIA que ha causado más impacto mundial en el último tiempo.

Sobre los cambios que podría producir la IA en el plano laboral, el CEO de Google clarificó su perspectiva de las cosas: “Esto tendrá un impacto en todos los productos de todas las empresas y por eso creo que es una tecnología muy, muy profunda. Y así, estamos apenas en los primeros días”.

En esa línea, Pichai cree que también hay beneficios que podría tener esta tecnología a futuro. Especialmente, para recordar algunas cosas mientras los humanos están en sus jornadas de trabajo.

“Digamos que tienes 100 cosas por las que pasar. Puede decir, ‘Estos son los casos más serios que necesita ver primero’. O cuando está mirando algo, puede aparecer y decir: ‘Es posible que se haya perdido algo importante’. ¿Por qué no aprovecharíamos un asistente con superpoderes para ayudarte en todo lo que haces?”

Considerando que se trata de una industria avanza cada día a pasos agigantados y está sometida a una competencia persistente desde distintas empresas, Pichai se refirió al enfoque que le han dado otros proyectos de IA que han salido en el último tiempo.

Para el CEO de Google, la IA debe ser regulada para así evitar posibles efectos negativos a largo plazo. Foto: Getty Images.

“Uno de los puntos que señalan es que no es bueno sacar una tecnología como esta cuando es demasiado poderosa porque no le da a la sociedad tiempo para adaptarse”, aseguró. “Creo que es una perspectiva razonable. Creo que hay personas responsables que intentan descubrir cómo abordar esta tecnología, y nosotros también”.

¿Y cuáles son los riesgos? Para el director ejecutivo de Google, sin duda alguna es la creación de videos que se pueden realizar gracias a la IA generativa. El peligro radica en que puede conducir a la desinformación en la sociedad, puesto que es posible crear videos donde una persona emite declaraciones aunque eso jamás ocurrió, pero a simple vista puede parecer muy real para quienes lo observan.

“Tiene que haber consecuencias por crear videos falsos que perjudiquen a la sociedad”, subrayó. “Cualquiera que haya trabajado con IA durante un tiempo se da cuenta de que esto es algo tan diferente y tan profundo, que necesitaríamos regulaciones sociales para pensar en cómo adaptarnos”.