El costoso fracaso de Joker: Folie à Deux, de 200 millones de dólares, no convence a la crítica ni al público

El público ansiaba ver en la pantalla grande el regreso de Joaquin Phoenix como Joker, después del rotundo éxito que tuvo la primera entrega en 2019. Es más, cuando se anunció que Lady Gaga lo acompañaría como Harley Queen, las expectativas aumentaron, pero a la hora del estreno de la película, casi toda la emoción desapareció.

En su primer fin de semana tras el lanzamiento, Joker: Folie à Deux solo logró recaudar 40 millones de dólares en la taquilla nacional, muy por debajo de los 50 o 60 millones que esperaba la secuela.

De hecho, la original (Joker) logró recaudar 100 millones de dólares en su estreno y 1.000 millones de dólares a nivel mundial.

Los críticos de los medios más importantes de Estados Unidos coincidieron en que la película no tiene nada de especial: en The Wall Street Journal escribieron que “equivale a esperar dos horas para que algo suceda”.

Por su parte, The New York Times dijo que ver la entrega “es una tarea ardua y desagradable”, mientras que The Washington Post alegó que “es rara la película taquillera que se autodestruye conscientemente y trata de llevar a su audiencia con ella”.

¿Qué causó el fracaso del musical de Joker?

Las principales críticas de Joker: Folie à Deux

Aunque las críticas son diversas, hay algunas que resuenan más que otras: en primer lugar, está que la nueva entrega haya sido un musical —que de por sí, no es una mala idea—, que carece de un significado profundo, una falta que no pudo “arreglarse” con las composiciones.

También, muchas apuntan a que el personaje de Arthur Fleck en la primera entrega causó un impacto importante en el público, pero que en la segunda, el Joker “es solo el patético cascarón de un hombre a quien solo los engañados admirarían”, escribieron desde la BBC.

En la trama, Joker ya no es un villano o el genio criminal que se había transformado en la primera película, sino que lo muestran como una persona con una enfermedad mental y una víctima de su familia y de la sociedad.

Por otra parte, los expertos han reclamado que en las más de dos horas de película no cuentan una nueva historia, sino que recuerdan la historia original una y otra vez, ya sea con el terapeuta de Arthur, un entrevistador en el asilo, o los abogados y testigos de los tribunales de ciudad Gótica.

El problema es que el público ya conoce lo que pasó de memoria y quería saber más, que los personajes tuvieran más desarrollo o un nuevo rumbo, pero no fue así. Muchas personas aseguraron no haber podido conectar siquiera con Lee Quinzel, interpretada por Lady Gaga.

Además, por el costo millonario de la película, tampoco hubo escenas de acción o efectos fuera de lo normal.

Los estrenos de películas que han decepcionado al público

“La película no caló en el público como queríamos”, declaró Jeff Goldstein, presidente de distribución nacional del estudio Warner Bros.

El golpe que recibieron no fue solo por la crítica, sino también financiero, pues el presupuesto de la secuela de Joker fue de 200 millones de dólares —tres veces más que la película original—, sin contar otros gastos millonarios, como los que se invirtió en marketing.

Según establecieron algunos medios, el costo de la secuela fue más alto porque se negociaron días de pago mayores. Por ejemplo, la incorporación de la exitosa cantante Lady Gaga al elenco tuvo un precio fuerte, pero también la decisión de grabar las escenas en la ciudad de Los Ángeles.

Pero, aparentemente, hacer cine se está volviendo complicado: además de Joker, otra entrega muy esperada fue Furiosa: A Mad Max Saga que también fracasó en su lanzamiento. Además se le suman las películas de terror The Watchers y Trap que también tuvieron números muy bajos.

Aunque con Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la original de 1988, tuvieron un acierto.

Según Comscore, las películas estrenadas este 2024 recaudaron un total de 6.44 mil millones de dólares en Estados Unidos, un 11% menos, en comparación al mismo período del año pasado.

Ahora, sobre el musical de Joker y su fracaso, Goldstein se sinceró y dijo que la secuela era “una inmersión más profunda en las enfermedades mentales” y que fue difícil para el público conectarse con el personaje de Lady Gaga.

Durante el estreno de la película, The Hollywood Reporter habló con el director, Todd Phillips, quien declaró que no está interesado en hacer una película de Harley Quinn y que se descarta en un futuro para alguna otra película del Universo DC.

“No es realmente hacia dónde se dirige esta película para mí. Siento que mi tiempo en el Universo DC fueron estas dos películas”, aseguró.

Y es que, de toda esta franquicia, Joker: Folie à Deux obtuvo una D, la calificación más baja que CinemaScore ha otorgado a alguna película inspirada en un cómic.

Este fracaso, para Warner Bros Discovery, es un golpe fuerte, pues sus acciones han sido afectadas en el último tiempo por la depreciación del valor de sus redes de cable en Estados Unidos, pero también por su estrategia a largo plazo.

Ahora, al estudio le quedan algunas películas para estrenar en lo que queda de este 2024 que podrían salvarlo: el drama legal Juror #2 dirigido por Clint Eastwood, que se lanzará en noviembre, y la película animada de El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, que llegará en diciembre.