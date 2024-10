Cómo eran los freak offs, las fiestas oscuras de las que se acusa a Sean “Diddy” Combs

Sean “Diddy” Combs, también conocido como P. Diddy, Puff Daddy o simplemente Diddy, está en prisión preventiva, después de que se le acusara de distintos delitos de abuso y tráfico sexual, soborno, secuestro y obstrucción a la justicia.

Entre las 14 páginas de la acusación penal federal contra el productor musical, se lo apunta como el organizador de las fiestas “freak offs” donde se consumía drogas por montones y se obligaba a distintos participantes a tener relaciones sexuales forzadas.

Durante estas “fiestas”, dice la acusación, el magnate musical grababa a los participantes sin su consentimiento y después utilizaba estos registros como chantaje para que no lo denunciaran posteriormente.

El caso de Diddy tiene a la industria musical en vilo, y es que habría destapado un lado oscuro y tóxico en el área. Tanto así, que muchos artistas han comenzado a eliminar todo rastro que los vincule con él, como canciones, publicaciones o fotografías.

¿Qué pasaba durante los freak offs?

Qué son los freak offs, las fiestas que complican a Diddy

Según la acusación presentada por el gobierno de Estados Unidos, los freak offs de Diddy eran “espectáculos de terror”. Se trataba de “actuaciones sexuales elaboradas y producidas” que implicaban el consumo abundante de drogas.

En ellas, los participantes eran drogados y después tenían sexo forzado durante varios días completos. Y el desgaste era tal que había que suministrarles fluidos vía intravenosa para que pudieran recuperarse.

Además, Diddy Combs grababa muchos de los encuentros y después los utilizaba como arma para evitar denuncias.

Según Emily Johnson, una de las fiscales a cargo del caso, la actividad dentro de los freak offs es el núcleo del caso contra Diddy, pues fueron “intrínsecamente peligrosos” para sus participantes.

Cómo eran los freak offs de Sean Diddy Combs

Según un reciente artículo de The New York Times, un ejemplo de un freak off de Diddy en la acusación consistía en lo siguiente: “Una mujer y un prostituto se reúnen para mantener relaciones sexuales en la suite de un hotel de lujo”.

“Ha sido iluminada para ser filmada y provista de aceite para bebés y drogas. Otro hombre observa y a veces graba los hechos en video. Estos maratones sexuales, que incluían al personal de limpieza, duraban a veces varios días”.

De hecho, el gobierno ha declarado que Diddy estaba detrás de una “empresa de crimen organizado” que coordinaba estos freak offs. Algunos de ellos habrían sido testigos de la violencia que ocurría en estas reuniones.

Según se lee en la acusación, estas personas que trabajaban para el rapero se desplegaban para encontrar prostitutos y prostitutas y las habitaciones del hotel, entregaban los suministros y después se ocupaban de “arreglar” cualquier desperfecto de las piezas, tras las sesiones.

“Estas ocasiones incluían casos en los que una víctima tenía que permanecer escondida, a veces durante varios días, para recuperarse de las lesiones que Combs le infligía”.

En esta línea, los fiscales han citado la ley de extorsión vigente en Estados Unidos que se suele utilizar contra mafiosos y narcotraficantes. Dijeron que Diddy utilizaba una estrategia similar: tenía subordinados de los que esperaba “lealtad absoluta” y los controlaba con amenazas de violencia.

“Combs no hizo todo esto por su cuenta. Utilizó su negocio y a empleados de ese negocio y a otros contactos cercanos para salirse con la suya. Entre esas personas figuraban presuntamente supervisores de alto rango en el negocio, asistentes personales, personal de seguridad y personal doméstico”, dijo Damian Williams, fiscal estadounidense en una conferencia de prensa.

Según el exfiscal Anthony Capozzolo, es posible que algunos miembros del equipo de Diddy no hayan sido nombrados porque son testigos colaboradores y están buscando incentivos para que otros tamnbien puedan testificar contra el rapero.

Quién es Cassie, la expareja de Diddy que lo denunció por agresión sexual

La descripción del gobierno sobre los freak offs se asimila a las acusaciones previas que hizo la cantante Casandra Ventura, más conocida como Cassie, contra su expareja Diddy. En su denuncia, decía que el productor realizaba estas polémicas fiestas en distintos hoteles de lujo de Estados Unidos.

Ella aseguró haber sido implicada en varios de ellos: Diddy le habría obligado a embadurnarse de “cantidades excesivas” de aceite y le decía dónde tocar a los prostitutos, mientras él grababa los encuentros y se masturbaba.

“Trataba el encuentro forzado como un proyecto de arte personal, ajustando las velas que usaba para la iluminación para encuadrar los videos que tomaba”, decía la demanda, según NYT.

Ante la demanda de Cassie, Diddy se declaró como inocente y sus abogados argumentaron en los tribunales que estos encuentros que relató la cantante no implicaron agresión sexual “ni fuerza, fraude o coacción”, en cambio, aseguraron que fueron “consentidos”.

Sin embargo, admitieron que se trata de una forma “poco peculiar” de mantener relaciones sexuales en una pareja: “¿Todo el mundo tiene experiencia de intimar de esta manera? No. ¿Es tráfico sexual? No, si todo el mundo quiere estar ahí”, dijo Marc Agnifilo, uno de los abogados de Combs.

Las pruebas de la fiscalía contra Sean Diddy Combs

La fiscal Johnson aseguró que el gobierno estadounidense tiene en sus manos “una enorme cantidad de pruebas”, entre ellas, testigos, fotografías, videos y mensajes de texto.

Una nota de NYT añadió que la prueba más convincente, hasta ahora, sería un video que se comentó en la audiencia de la semana pasada, donde se ve a Diddy agrediendo de forma brutal a Cassie, en un Hotel InterContinental en Los Ángeles, en el año 2016.

El registro fue captado por una cámara de vigilancia y fue presentado como prueba de que sí existía fuerza, fraude o coacción en los freak offs que orquestaba el rapero. En él, se ve cómo el hombre golpea a la cantante, le lanza un jarrón y la arrastra desde su polera a través de un pasillo.

El abogado de Diddy, Agnifilo, reconoció que “es un mal video para Combs”.

Sin embargo, cuando se presentó el mismo video en la acusación de Cassie del año pasado, el productor musical aseguró que no demostraba que hubo violencia en la ‘fiesta’ que había organizado, sino que habría sido su reacción después de que la cantante encontrara pruebas de una infidelidad, después de revisar su celular.

El defensor agregó que antes del video, Cassie habría golpeado a Diddy en la cabeza con su celular.

Sin embargo, el gobierno en la acusación declaró que el rapero y sus empleados trataron de “ocultar” este ataque a Ventura a través del soborno: Diddy intentó silenciar a un agente de seguridad del hotel y le ofreció “un puñado de dinero”. Tres días después, el video de vigilancia había desaparecido.

Ahora, los jueces rechazaron la libertad bajo fianza de Diddy porque temen que el rapero siga obstruyendo a la justicia y manipule a los testigos.