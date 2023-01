El inesperado vínculo entre la tiradera de Shakira y un clásico de Los Prisioneros

Sin duda es la canción más comentada en redes sociales durante los últimos días. La “Music Sessions #53″ que Shakira estrenó con el productor argentino Bizarrap no solo desató las polémicas provocaciones de su ex pareja, Gerard Piqué, sino que también llevó a que las marcas que menciona en su letra se hayan referido al tema.

Pero más allá de la relación de 12 años que el ex futbolista terminó al irse con su actual novia, Clara Chía Martí, el sencillo despertó alarmas ante las similitudes que tiene con “Solo tú” de la artista venezolana Briella.

Ella misma lo comentó en su cuenta de TikTok, en donde se declaró fanática tanto de Shakira como de Bizarrap, aunque no pudo dejarlo pasar.

“Estoy en shock, no sé qué hacer”, advirtió.

Incluso, reconocidos creadores de contenidos en Youtube como el español ShaunTrack —quien hace análisis de canciones y tiene más de tres millones de suscriptores— hicieron videos comparativos entre ambos temas.

Pero ahora, un usuario de TikTok conocido como Juan Fer Guitar compartió un viral en el que muestra semejanzas entre “Music Sessions #53″ y “Tren al sur” de Los Prisioneros.

El registro ya acumula casi 390.000 reproducciones en solo 24 horas y se posicionó como uno de los más populares en su perfil.

“¿Se habían dado cuenta de que la última canción de Shakira, la sesión con Bizarrap número 53, tiene un parecido a una de rock en español?”, le cuestionó a sus seguidores, para luego interpretar las partes que según él son similares.

El link entre la tiradera de Shakira y un clásico de Los Prisioneros

Ambos tienen una diferencia de 33 años en sus fechas de publicación. El de la colombiana fue estrenado hace apenas una semana, mientras que el de la histórica banda chilena fue parte de Corazones (1990), álbum que no contó con la presencia de Claudio Narea junto a Jorge González y Miguel Tapia.

Respecto a “Tren al sur”, el vocalista dijo en una entrevista con Radio Rock & Pop que “es un single muy importante para Los Prisioneros, porque lo sacamos en un momento en el que veníamos de un fracaso discográfico, que era La cultura de la basura (1987)”.

Uno de los aspectos más icónicos del tema, es que tuvo inspiración en los sonidos de sintetizadores de “Touched By The Hand of God” de los británicos New Order. De esta manera y con el apoyo del productor Gustavo Santaolalla, dieron paso a la creación de un himno que ha traspasado las barreras generacionales.

“Sobre la letra, no era un momento muy bueno. Yo estaba metido en una relación amorosa que no tenía nada de positivo, sino de destructivo y la idea de un tren al sur era arrancarse de lo que estaba pasando en Santiago”, explicó González en aquella instancia, “pero también estaba relacionado con la psicodelia, porque en esa época fue la primera vez que tomé ácido”.

“Tuvo que ver con uno de los tres trips que tuve”, añadió.

Si bien, el tema de Shakira no hace referencia a esto último, sí tiene en común una historia de problemas de pareja. En su caso, Piqué y las consecuencias que dejó su infidelidad con Martí.

Las similitudes entre “Tren al sur” y “Music Sessions #53″

Las opiniones sobre el video de TikTok son variadas. Algunos acusan que notaron semejanzas desde el primer minuto, otros dicen haberlas percibido al ver la comparación y un tercer grupo minoritario opina que no hay vínculos musicales entre ambos.

Frente a esta situación, el Doctor en Artes Musicales de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos y académico de la U. Adolfo Ibáñez, José Miguel Arellano, declaró a La Tercera que “efectivamente hay giros melódicos similares, al parecer entre Re, Mi, Fa, Do y La”.

“Tengo la impresión de que el tema de Shakira está en Fa y el de Los Prisioneros en algo cercano a La menor. No son escalas muy lejanas, pero la primera tiene un Si bemol y la segunda un Si natural”, explicó, “hay ciertos adornos en la primera que le dan un carácter distinto, como por ejemplo, los glissando (pasar rápidamente de un sonido a otro más grave o agudo)”.

El experto detalló que este tipo de melodías son usuales en la música contemporánea, sobre todo cuando “tienen una orientación más comercial”. Algunos ejemplos que dio son “California Gurls” de Katy Perry, “Blurred Lines” de Robin Thicke, “Got To Give It Up” de Marvin Gaye y “Tik Tok” de Kesha.

Aunque insistió que en este caso, la similitud es sustancialmente mayor.

Foto: Jorge Gonzáles y Shakira.

El productor chileno Matiss Evreoux conoce de cerca el circuito de la música pop. Lleva casi una década asentado en Los Ángeles, California, y ha trabajado con artistas de la talla de Kesha.

En sus palabras, “esto pasa muy seguido, ya que son progresiones de acordes muy simples, que se repiten incansablemente, lo que hace común que cuando escuches una canción pienses ‘vaya, suena muy parecida a la otra’”.

Reconoció a La Tercera que existen semejanzas entre las melodías de “Tren al sur” y “Music Sessions #53″, aunque no cree que sea “100% copiar”, ya que “la intención de cada una es totalmente distinta”.

“La música pop comparte elementos con muchos otros géneros, eso es lo que hace en general y es la razón de por qué es exitosa, porque siempre te recuerda a algo más”.

En este sentido, sentenció: “¿Es similar? Sí. ¿Es un plagio? No lo creo”.