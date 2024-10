El “mercader de la muerte” de Putin vuelve al negocio de las armas. Esta vez vendiendo a los hutíes

Viktor Bout, el traficante de armas ruso conocido como el “Mercader de la Muerte”, salió de una cárcel estadounidense hace casi dos años en un intercambio con Moscú por la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner. Ahora ha vuelto al negocio, tratando de negociar la venta de armas pequeñas a los militantes hutíes de Yemen, apoyados por Irán.

Bout, de 57 años, cuya vida inspiró en 2005 la película de Hollywood El señor de la guerra, protagonizada por Nicolas Cage, pasó décadas vendiendo armas de fabricación soviética en África, Sudamérica y Medio Oriente antes de ser detenido en 2008 en una operación encubierta de las fuerzas de seguridad estadounidenses.

Desde su liberación, Bout se ha afiliado a un partido de extrema derecha pro-Kremlin y obtuvo un escaño en una asamblea local en 2023, pasando aparentemente página a sus días como traficante de armas. Pero cuando los emisarios hutíes fueron a Moscú en agosto para negociar la compra de armas automáticas por un valor de 10 millones de dólares, se encontraron con una cara familiar: el bigotudo Bout, según un funcionario de seguridad europeo y otras personas familiarizadas con el asunto.

Viktor Bout, con bigote, tras regresar a Moscú en diciembre de 2022. Foto: Sergei Karpukhin/TASS/Zuma Press

Las posibles transferencias de armas, que aún no han sido entregadas, se quedan muy lejos de la venta de misiles antibuque o antiaéreos rusos que podrían suponer una amenaza significativa para los esfuerzos del ejército estadounidense por proteger la navegación internacional de los ataques de los hutíes.

A la administración Biden le ha preocupado que Rusia pudiera proporcionar a los hutíes este tipo de armas avanzadas como represalia por el apoyo de Washington a Ucrania, pero no hay pruebas de que se hayan enviado esos misiles, ni de que Bout esté implicado en un acuerdo de este tipo.

Sin embargo, incluso los envíos de armas pequeñas a los Houthis serían rechazados por Washington, que ha designado a los militantes yemeníes como grupo terrorista.

Armar a un beligerante en el conflicto de Medio Oriente también supondría una escalada para Rusia, que ha reforzado sus lazos de seguridad con Teherán, pero que en general se ha mantenido al margen de la confrontación entre Israel y sus enemigos respaldados por Irán.

Steve Zissou, abogado neoyorquino que representó a Bout en Estados Unidos, se negó a comentar si su cliente se había reunido con los hutíes.

“Viktor Bout no ha estado en el negocio desde hace más de veinte años”, dijo Zissou. “Pero si el gobierno ruso le autorizó a facilitar la transferencia de armas a uno de los adversarios de Estados Unidos, no sería diferente a que el gobierno de Estados Unidos enviara armamento y armas de destrucción masiva a uno de los adversarios de Rusia como ha enviado a Ucrania”.

En una entrevista concedida a TASS, la agencia de noticias estatal rusa, tras la publicación de este artículo, Bout calificó de “acusación infundada” la afirmación de que estaba vendiendo armas a los hutíes.

No se refirió a si había vuelto al negocio de las armas.

Según las personas familiarizadas con el asunto, el negocio de armas pequeñas en el que Bout habría estado interviniendo era con dos representantes de los hutíes que habían viajado a Moscú con la excusa de comprar pesticidas y vehículos y visitaron una fábrica de Lada.

Partidarios de los hutíes mostrando sus armas en San’a, Yemen, este mes. Foto: Yahya Arhab/EPA/Shutterstock

Las personas familiarizadas con el acuerdo no sabían si se estaba negociando a instancias del Kremlin o simplemente con su aprobación tácita. Aunque los hutíes han estado buscando armas de fabricación rusa, The Wall Street Journal no pudo determinar la fuente específica del suministro previsto.

Un portavoz de los hutíes declinó hacer comentarios. El Kremlin no devolvió una solicitud de comentarios.

“Hemos visto el artículo”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el lunes, según TASS. “Nos inclinamos por calificarlo de fake news o de ataque informativo contra nuestros representantes electos”.

Las dos primeras entregas serán principalmente AK-74, una versión mejorada del fusil de asalto AK-47. Pero durante el viaje, los representantes hutíes también discutieron otras armas que la parte rusa podría vender, incluyendo misiles antitanque Kornet y armas antiaéreas, según el funcionario europeo y otras personas familiarizadas con el asunto.

Las entregas podrían comenzar ya en octubre en el puerto de Hodeidah al amparo de suministros de alimentos, donde Rusia ya ha realizado varias entregas de grano, dijeron.

Cuando Bout fue liberado en el canje de prisioneros de diciembre de 2022, funcionarios de la Casa Blanca lo describieron como una decisión difícil pero la única forma de sacar a Griner de una colonia penal rusa. Destacaron que Bout ya había cumplido 12 años en prisiones estadounidenses.

Esta imagen tomada de un video muestra el intercambio de prisioneros con Brittney Griner y Viktor Bout en diciembre de 2022 en el aeropuerto de Abu Dabi. Foto: Russian State Media/AFP/Getty Images

El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo entonces que el gobierno estadounidense había realizado una evaluación de los riesgos de la liberación de Bout antes del intercambio y había llegado a la conclusión de que eran aceptables.

“Creemos que podemos gestionar esos riesgos, pero permanecemos constantemente vigilantes ante cualquier amenaza que Viktor Bout pueda suponer para los estadounidenses, para Estados Unidos en el futuro”, dijo Sullivan. “Sólo quiero señalar que no hay escasez de traficantes de armas y mercenarios en Rusia”.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios sobre las actividades actuales de Bout.

Desde su salida de prisión, Bout ha aparecido a menudo en la televisión rusa como comentarista de la política rusa y crítico con Estados Unidos, país del que ha dicho que está decidido a desmantelar Rusia. También ha sido citado ocasionalmente en los medios de comunicación rusos como experto en el comercio de armas.

Ha declarado que mantuvo un retrato del presidente ruso Vladimir Putin en la pared de su celda durante todo su confinamiento en Estados Unidos, y ha apoyado firmemente la invasión de Ucrania.

Viktor Bout antes de una vista judicial en el Tribunal Penal de Bangkok en 2009, antes de ser extraditado a EE.UU. Foto: Christophe Archambault/AFP/Getty Images

Las ventas a los hutíes ampliarían la carrera de décadas de Bout en la venta de armas a algunos de los clientes más controvertidos del mundo. Nacido en 1967, en Dushanbe, Tayikistán, entonces parte de la Unión Soviética, según los registros oficiales, Bout sirvió como traductor militar, aprendiendo francés, inglés, árabe, farsi y portugués. Fue enviado a ayudar a las fuerzas angoleñas durante una guerra civil en la década de 1980.

Tras la disolución del bloque comunista en 1991, compró aviones de carga militares rusos y los utilizó para transportar a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en África. Bout saltó por primera vez a la palestra pública después de que Estados Unidos lo sancionara en 2005 por intercambiar armas por diamantes con Charles Taylor, ex presidente de Liberia y criminal de guerra convicto. Los expertos de la ONU también le acusaron de violar los embargos internacionales de armas a Angola y la República Democrática del Congo.

Detenido en Tailandia en 2008 en una operación encubierta dirigida por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos que se hacían pasar por rebeldes izquierdistas colombianos, fue declarado culpable en 2011 de conspirar para asesinar a estadounidenses y de intentar vender armas a rebeldes colombianos. Fue condenado a 25 años de prisión.

Los hutíes han atacado en repetidas ocasiones el transporte marítimo internacional y han lanzado ataques con drones y misiles contra Israel. Estados Unidos e Israel han respondido con ataques aéreos, como el del viernes, cuando el ejército estadounidense atacó 15 objetivos hutíes.

Traducido del inglés por Tendencias.