Pueden haber muchas razones por las que necesitas ver la historia de alguien en Instagram, pero no quieres ser visto. Ya sea porque quieres ver qué está haciendo tu ex, alguien con el que no te llevas bien o simplemente curiosidad, según el funcionamiento de Instagram, esa persona podrá ver que viste su contenido.

Pero existe un truco para ver historias de Instagram de forma anónima. Este método recorrió Internet y son muchas las personas que reportan que sí sirve.

Así es cómo funciona.

El método sencillo para ver historias de Instagram sin que el usuario sepa que las viste

Cómo ver historias de Instagram sin que la persona lo sepa

Las redes sociales son la ventana para ver un poco de la vida de otras personas. Quienes las utilizan activamente, suelen publicar qué comen, dónde van y con quiénes comparten su día.

Para pasar desapercibidas, algunas personas optan por crear una cuenta falsa para así espiar las historias sin que aparezca su nombre real. No obstante, un nuevo truco se tomó las redes sociales, y es bastante sencillo.

El método consiste en poner el teléfono en modo avión.

Debes entrar a Instagram (en tu cuenta de siempre) y esperar unos segundos, pues las historias se cargarán en la memoria de tu teléfono (es decir, se “descargan” las historias para poder verlas sin Internet).

Acto seguido, pon tu celular en modo avión y ve la historia que querías ver.

Si todo resulta bien, ya que no estabas conectado a tus datos móviles ni a una red de Wifi, la otra persona no tendrá el registro de que viste su historia.

Y aunque existen otros trucos, como utilizar páginas web que te piden el nombre de usuario, no siempre son seguras. De hecho, no debes proporcionar tu usuario ni contraseña a ningún tercero.