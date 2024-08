El nuevo CEO de Starbucks tiene una ventaja inusual: teletrabajo

Para cortejar a su nuevo consejero delegado, Starbucks ofreció una prima de fichaje de 10 millones de dólares en efectivo y más millones en compensaciones basadas en acciones. El gigante del café tampoco insistió en que se trasladara a la sede de la empresa en Seattle.

En cambio, Brian Niccol, el CEO saliente de Chipotle, podrá vivir en su casa del sur de California y desplazarse a la sede central de Starbucks en un avión corporativo.

El acuerdo coloca a Niccol en una posición relativamente rara en Estados Unidos, la de un consejero delegado que se desplaza a diario, y demuestra hasta qué punto Starbucks estaba decidida a contratarle.

La mayoría de las empresas siguen prefiriendo que sus ejecutivos mantengan una residencia principal cerca de la sede central, dicen los asesores corporativos, aunque ha habido algunos casos notables en los que un alto dirigente vivía y trabajaba en otro lugar.

Victoria’s Secret hizo una concesión la semana pasada al contratar a Hillary Super, de la marca de lencería de Rihanna, para ocupar el puesto de próxima directora ejecutiva. Super trabajará en las oficinas del minorista en Nueva York, no en la sede de la empresa cerca de Columbus, Ohio. Según su contrato de trabajo, Super tendrá que viajar con frecuencia a Columbus, y los gastos de desplazamiento correrán a cargo de Victoria’s Secret.

El ex consejero delegado de Boeing, David Calhoun, empezó a trabajar desde casa cuando asumió el cargo justo antes de la pandemia de 2020 y nunca se trasladó cerca de su sede en Arlington (Virginia), según informó anteriormente The Wall Street Journal. Calhoun se desplazaba con regularidad a través de la flota de aviones privados de Boeing desde dos domicilios —uno en New Hampshire y otro en Carolina del Sur— a la sede de Boeing y a otras oficinas.

Boeing ha declarado que, en una era laboral complicada y postpandémica, sus ejecutivos deben viajar con frecuencia como parte de su trabajo. El nuevo CEO del fabricante de aviones, Kelly Ortberg, se trasladará a Seattle, donde se fundó la compañía y donde tiene sus mayores operaciones de fabricación.

Charlie Scharf se quedó en Nueva York cuando asumió el cargo de consejero delegado de la atribulada Wells Fargo en 2019. Scharf dijo a los inversores cuando comenzó que haría viajes frecuentes a San Francisco, donde Wells Fargo tenía su sede, y Charlotte, Carolina del Norte, donde trabajan muchos de sus empleados. Ahora lleva cinco años en el puesto.

Cuando Lidiane Jones asumió en enero la dirección de la aplicación de citas en línea Bumble, con sede en Austin (Texas), su contrato de trabajo especificaba que trabajaría a distancia. Jones vive cerca de Boston. Dijo al Journal a principios de este año que la ciudad le proporcionaba ventajas de zona horaria al permitirle comunicarse más fácilmente con los empleados de la oficina más grande de Bumble, que está en Londres, y con sus colegas de Nueva York.

Starbucks dijo que Niccol tendrá su oficina principal en su sede de Seattle, mientras que pasará tiempo con los empleados y clientes en sus tiendas, instalaciones y oficinas en todo el mundo. La empresa lo calificó de puesto híbrido. Se espera que tenga una residencia en Seattle.

En la carta de oferta de Niccol, Starbucks señala que, tras su incorporación, la empresa establecerá una pequeña oficina remota en Newport Beach, California. Contratará a un asistente elegido por Niccol y pagará el mantenimiento de esa oficina.

Después de que Niccol asumiera el máximo cargo en 2018 en Chipotle, decidió trasladar la sede de la compañía de Denver al sur de California, donde residía, en lo que describió como un intento de dar a la marca un nuevo comienzo. No a todos los empleados se les ofreció la oportunidad de mudarse. En un podcast publicado a principios de este año, Niccol dijo que explicar eso a los empleados fue un mal momento.

“Una de las reuniones más duras que tuve en Chipotle fue cuando tuve que plantarme delante de la oficina de Denver y comunicarles que íbamos a cerrar la oficina, y que no todo el mundo iba a tener la oportunidad de trasladarse con nosotros”, dijo Niccol en el podcast con uno de sus antiguos jefes, David Novak, ex consejero delegado de Yum Brands.

Los empleados corporativos de Starbucks suelen tener que trabajar desde la sede central tres días a la semana. Algunos esperaban que la flexibilidad ofrecida a Niccol suscitara dudas entre los empleados de menor nivel sobre si su propio lugar de trabajo debía cambiar.

Rob Sadow, que ayudó a crear un índice que compara las políticas de trabajo a distancia, dijo que los trabajadores podrían preguntarse ahora “¿seguimos necesitando estar en la oficina tres días a la semana?”.

Sin embargo, los ejecutivos viajan regularmente a las sedes de la empresa en todo el mundo, por lo que incluso si Niccol viviera a tiempo completo en Seattle, “la probabilidad de que estuviera en la oficina cinco días a la semana es muy pequeña”, dijo Sadow.

Starbucks afirma que Niccol cumplirá o superará los requisitos de la empresa en la oficina.

Aunque es posible que los empleados de base no puedan exigir esa flexibilidad geográfica, las empresas suelen hacer excepciones con los empleados de alto nivel como parte de las negociaciones de última hora para contratar a alguien en un puesto clave, dijo Raheela Anwar, presidenta y consejera delegada de Group 360 Consulting, una empresa de asesoramiento corporativo.

Anwar dijo que ha visto casos en los que una empresa define inicialmente sus parámetros para un puesto de trabajo, incluida la ubicación, pero luego los ajusta para satisfacer las preferencias de su candidato más deseado. “Cuanto más alto es el individuo, mayor es la diferencia entre lo que la empresa dijo inicialmente que quería y lo que es en realidad”, dijo.

En su opinión, el acuerdo de Niccol con Starbucks es un ejemplo de empresa que hace lo necesario para atraer a un ejecutivo estrella, aunque eso signifique operar de forma diferente a como lo hacía en el pasado. La posibilidad de que un CEO utilice un avión corporativo también significa que le resulta mucho más fácil desplazarse a la sede central o visitar varias oficinas en el mismo día, explicó Anwar.

“Brian no coge el tren desde Newport ni vuela con JetBlue”, explica. “Lo van a recoger”.

A veces es la sede la que se traslada. En 2022, el multimillonario Ken Griffin trasladó su fondo de cobertura Citadel de Chicago a Miami, donde también se mudó personalmente. En aquel momento escribió a sus empleados que veía Florida como un mejor entorno corporativo; los responsables de Citadel también dijeron que la delincuencia fue un factor determinante.

Newell Brands trasladó su sede en 2016 de Atlanta a Hoboken, Nueva Jersey, diciendo que quería aprovechar el talento de alta tecnología después de una gran fusión. También salvó al entonces CEO Michael Polk, que vivía en Nueva Jersey, de un largo viaje al trabajo. Tras la marcha de Polk en 2019, la empresa volvió a trasladar su sede a Atlanta.