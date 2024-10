El Pentágono se queda sin misiles de defensa aérea mientras aumenta la demanda

Estados Unidos se está quedando sin algunos tipos de misiles de defensa aérea, lo que plantea interrogantes sobre la preparación del Pentágono para responder a las continuas guerras en Medio Oriente y Europa y a un posible conflicto en el Pacífico.

Los interceptores se están convirtiendo rápidamente en el armamento más buscado durante la creciente crisis en Medio Oriente, ya que Israel y otros aliados de Estados Unidos se enfrentan a una amenaza cada vez mayor de misiles y drones disparados por Irán y las milicias que apoya. La escasez podría volverse aún más urgente después de los ataques de Israel el viernes por la noche contra Irán, que los funcionarios estadounidenses temen que puedan desencadenar otra ola de ataques por parte de Teherán.

Los misiles Standard, que suelen lanzarse desde barcos y son de varios tipos, se encuentran entre los interceptores más comunes que Estados Unidos ha utilizado para defender el territorio israelí de los ataques con misiles iraníes y son fundamentales para detener los ataques de los hutíes a los barcos occidentales en el Mar Rojo. Estados Unidos ha lanzado más de 100 misiles Standard desde el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023, dijeron funcionarios estadounidenses.

El petrolero Sounion en agosto, tras ser atacado en el mar Rojo por rebeldes hutíes. Foto: Eunavfor Aspides/Reuters

El Departamento de Defensa asegura que no revela públicamente sus reservas de misiles porque la información es clasificada y podría ser utilizada por Irán y sus representantes.

“Durante el último año, el Departamento de Defensa ha aumentado nuestra posición en la región para proteger a las fuerzas estadounidenses y apoyar la defensa de Israel, teniendo siempre en cuenta la preparación y las reservas de Estados Unidos”, dijo la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh.

El uso intensivo del limitado arsenal de interceptores de misiles del Pentágono está generando inquietudes sobre la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para satisfacer la demanda inesperada y elevada creada por las guerras en Medio Oriente y Ucrania. El Pentágono teme que podría agotar su inventario más rápido de lo que puede reemplazarlo, lo que dejaría a Estados Unidos vulnerable en un posible conflicto en el Pacífico, según dijeron analistas y funcionarios.

“Estados Unidos no ha desarrollado una base industrial de defensa destinada a una guerra de desgaste a gran escala tanto en Europa como en Medio Oriente, y al mismo tiempo no ha cumplido con sus propios estándares de preparación”, dijo Elias Yousif, miembro y subdirector del Programa de Defensa Convencional del Centro Stimson en Washington. “Y ambas guerras son conflictos prolongados, que no formaban parte de la planificación de defensa de Estados Unidos”.

Aumentar la producción de armas ha resultado difícil para el Pentágono, ya que a menudo exige que las empresas abran nuevas líneas de producción, amplíen sus instalaciones y contraten más trabajadores. Las empresas suelen ser reacias a invertir en esa expansión sin saber que el Pentágono se compromete a aumentar los niveles de compra a largo plazo.

Carlos Del Toro, Secretario de la Marina. Foto: Andrew Harnik/AP

En su testimonio ante los legisladores en mayo, el secretario de la Marina, Carlos Del Toro, dijo que estaba presionando a la industria para que aumentara la producción de misiles Standard porque Estados Unidos había desplegado demasiados interceptores en Medio Oriente. Hay “algunos aumentos” en dos variantes de misiles Standard, dijo, pero reconoció la dificultad de aumentar la producción.

“Cuanto más sofisticado sea el misil, más difícil será producirlo”, dijo.

Las preocupaciones por la escasez de interceptores han llevado a altos funcionarios del Pentágono, incluido Del Toro, y al general de la Fuerza Aérea CQ Brown Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto, a buscar tecnología alternativa, incluido el recurso de acudir a empresas más nuevas para ayudar a aumentar la producción de nuevos tipos de misiles de defensa aérea.

Estados Unidos había acumulado reservas de interceptores en los últimos años, pero en cualquier mes del conflicto en Medio Oriente ha lanzado docenas de misiles, y la capacidad de producción no da abasto, según analistas y funcionarios de defensa.

RTX, fabricante de los misiles Standard, puede fabricar un máximo de unos pocos cientos al año, según un funcionario de defensa estadounidense. Sin embargo, esa producción no es solo para el Pentágono, ya que al menos 14 aliados también compran misiles Standard, según RTX.

La compañía se negó a comentar sobre su capacidad de producción, pero el portavoz de RTX, Chris Johnson, dijo: “Trabajamos en estrecha colaboración con el Departamento de Defensa para satisfacer sus necesidades de producción de misiles Standard”.

Desde que comenzó la guerra entre Hamás e Israel el año pasado, barcos estadounidenses han lanzado interceptores por un valor de más de 1.800 millones de dólares para impedir que Irán y sus representantes ataquen a Israel y a los barcos que viajan por el Mar Rojo, según datos de la Marina.

La Marina suele lanzar dos interceptores por cada misil cuando responde a los ataques, básicamente como una póliza de seguro para garantizar que el objetivo sea alcanzado. Un solo misil Standard puede costar millones de dólares, lo que lo convierte en una forma costosa de defenderse de las armas de fabricación iraní, que cuestan mucho menos.

“Esas municiones son realmente caras para derribar objetivos hutíes de mala calidad”, dijo un funcionario del Congreso, “y cada una que gastan lleva meses en ser reemplazada, y a un costo muy, muy alto”.

Estados Unidos lanzó una docena de misiles Standard durante el ataque con misiles de Irán contra Israel el 1 de octubre, además de emplear otros sistemas de defensa aérea, pero las fuerzas estadounidenses e israelíes dejaron pasar algunos de los 180 misiles iraníes que sabían que no atacarían sitios valiosos para preservar su stock de interceptores, dijeron funcionarios estadounidenses.

Estación de lanzamiento del sistema de defensa de área de gran altitud (THAAD) en Israel en 2019. Foto: US Army/AFP/Getty Images

A principios de este mes, en vísperas del ataque de represalia de Israel contra Irán, el Pentágono desplegó en Israel el sistema de defensa antimisiles de gran altitud (THAAD), una medida que permite a Estados Unidos utilizar interceptores distintos a los misiles Standard para reforzar las defensas de Israel. El Pentágono también ha trasladado sistemas de defensa antimisiles Patriot adicionales a Oriente Medio, lo que requirió reorganizar el número limitado de baterías que tiene en inventario para satisfacer también la demanda en Ucrania.

Los funcionarios del Pentágono dijeron que el plan es mantener los niveles generales de producción actuales de los misiles Standard, aunque habrá recortes en algunas de las variantes más antiguas para financiar las más nuevas.

El uso intensivo de armas como interceptores en Medio Oriente también está poniendo en riesgo la capacidad del Pentágono para luchar en el Pacífico, dijo Mark Montgomery, contralmirante retirado y ahora director senior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank conservador con sede en Washington.

“Estamos gastando un año en misiles Standard, que se supone que forman parte de nuestro reequipamiento para China”, dijo. “Así que, una vez más en Medio Oriente, hemos retrasado al 100% la preparación de la Marina para ejecutar operaciones en el Pacífico”.