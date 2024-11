Con lágrimas en los ojos y entre las ovaciones del público, Cecilia Bolocco se convirtió en la primera chilena en ganar Miss Universo. Fue así cómo 1987 quedó guardado en la memoria de Chile como el año dorado, una hazaña que, casi cuatro décadas después, la nueva representante del país, Emilia Dides, quiere repetir.

Así lo ha demostrado Dides en las actividades preliminares a la gran final —que se celebrará este 16 de noviembre—, donde su desplante y actitud como Miss Chile han dejado boquiabiertos a los expertos en certámenes de belleza, también llamados missólogos, posicionándose así entre las favoritas para ganar el ansiado título.

Este jueves, se definirán las 30 finalistas de las 127 mujeres de todo el mundo que buscan la corona. Solo ese selecto grupo participará en la jornada final de este sábado. Y Dides planea entrar en él.

“Les prometo, si me están mirando ahí en la cámara, y para todo el público aquí presente, Chile 2024 va a llegar lejos”.

Conoce a Emilia Dides, la chilena que está resonando en la Ciudad de México, sede del certamen, y en el resto del mundo.

El perfil de Emilia Dides, la chilena que podría ganar Miss Universo 2024

Quién es Emilia Dides, la chilena que participa en Miss Universo 2024

Para muchos chilenos, su rostro puede ser familiar. Y es que hace pocos años, Emilia Dides participó del programa de talentos Rojo, el color del talento de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Era 2019 y Dides sorprendió al jurado con su voz. Entre sus presentaciones más recordadas, están I will always love you de Whitney Houston, Víveme de Laura Pausini y Por ti volaré de Andrea Bocelli.

Tal fue su impacto en el programa que terminó por ganar como la mejor cantante.

El contexto de Dides siempre ha sido musical: canta desde que tiene siete años y la música ha sido su gran pasión desde siempre. Estudió en la Escuela Moderna de Música y Canto, en la Academia Alicia Puccio y en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor.

También participó del programa The Covers 2 de Mega, donde se hacen tributos a cantantes de renombre nacionales e internacionales.

Y también lanzó su carrera como cantante, bajo el nombre de Emi D. En las plataformas de música, están algunos de sus sencillos como Inevitable, Ya no quiero verte, Hay peligro y Alter Ego.

Eso sí, Dides —que en ese entonces tenía 20 años— era distinta. Sus fanáticos han visto cómo en estos últimos cinco años y, ahora, con su desarrollo en el certamen de belleza, ha dejado de ser la chica “tímida” que vieron en los escenarios de TVN.

Ahora los missólogos no solo han destacado su potente voz, sino también su confianza, desplante y oratoria, características que, predicen, podrían hacerla ganadora de la corona de diamantes y zafiros que este año ha sido bautizada como Butterfly (Mariposa).

Por qué Emilia Dides podría ganar Miss Universo 2024

Las actividades previas al gran certamen son clave para ganarse al público y al jurado, y Emilia Dides ha sobresalido en muchas de ellas.

Además de tener instancias donde las participantes lucen sus mejores trajes de distintas temáticas y modelan, también tienen que hacer trabajo social. Y en este ámbito, los missólogos están de acuerdo en que Dides ha hecho un excelente trabajo.

“Veo a Chile posicionándose. ¿Por qué? Porque ella está haciendo el trabajo de una Miss Universo, que no solamente es mostrar fotos, sino también hacer el acto social”, dijo Missolatino, un experto reconocido en la comunidad latinoamericana, en una entrevista en las redes sociales.

Pero también, la modelo está pisando fuerte en línea: su fotografía en el Instagram de Miss Universe cuenta con más de medio millón de Me gusta (muy por encima de las otras participantes), y distintos momentos que ha protagonizado en Ciudad de México se han viralizado.

Por ejemplo, cuando le cantó All by myself a la tailandesa Anne Jakrajutatip, dueña del certamen de belleza, y la dejó fascinada con su voz.

Estaban en una fiesta cuando la mujer le pidió, con ayuda de sus traductores, que entonara la canción. Dides accedió con una sonrisa y, después de escucharla, la empresaria tailandesa la abrazó, mientras las personas a su alrededor aplaudían.

En otra ocasión, la Miss Chile cantó un “palomazo” (un acto improvisado) en la calle con una banda de mariachis, sacando gritos y aplausos de quienes la escuchaban.

Las predicciones de que Emilia Dides ganaría Miss Universo

Además del favoritismo en las redes sociales, los expertos que hacen predicciones en este tipo de concursos han posicionado a Miss Chile entre sus favoritas para ganar la corona.

Por ejemplo, el sitio internacional Pageantism eligió a Emilia Dides para ocupar el primer lugar de su lista.

Por otra parte, el reconocido missólogo Osmel Sousa, también conocido como Zar de la belleza, también incluyó a la chilena en sus favoritas: “Chile, República Dominicana, Venezuela, México”, dijo en una transmisión en sus redes sociales.

En paralelo, el experto Adam Genato posicionó a Dides en el segundo puesto de su predicción y, sobre ella, escribió que “me ha capturado con su belleza y personalidad”.

Cuándo y dónde ver Miss Universo 2024

Este jueves 14 de noviembre será la competencia preliminar de Miss Universo 2024, donde el jurado elegirá a 25 participantes para ir a la gran final del sábado, 16 de noviembre.

En esta ocasión, el público podrá elegir a una participante para llegar directo a la final. Para votar, puedes ingresar a la página de Miss Universo 2024 haciendo click aquí o descargar la aplicación Miss Universe: 6 votos cuestan 1 dólar (980 pesos aproximadamente).

Si es que Emilia Dides pasa a la final, tendrá que competir en un desfile de traje de baño y también en la icónica contienda del traje típico.

La final del certámen será el próximo sábado, 16 de noviembre, a las 21:30, y se transmitirá por el canal de YouTube de Telemundo y por los canales de TV Azteca, Televisa y Roku TV.