El verdadero origen del único hijo de Cantinflas.

Si de grandes leyendas del cine latinoamericano se trata, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes es una de ellas.

A mediados del siglo pasado, el célebre actor y comediante mexicano destacó en decenas de películas donde dio vida a Cantinflas, un hombre que se caracterizaba por usar pantalones holgados, un curioso bigote y hablar sin decir prácticamente nada.

Gracia al éxito de su emblemático personaje pudo debutar en territorio de Hollywood con la película La vuelta al mundo en 80 días (1956), que le permitió ganar un Globo de Oro.

Si bien es claro que Cantinflas brilló en su carrera cinematográfica, no ocurrió lo mismo en su vida familiar. El actor tuvo un solo hijo, llamado Mario Moreno Ivanova, cuya vida estuvo marcada por los escándalos desde su nacimiento.

Cuál es el origen del único hijo de Cantinflas

En 1929, cuando aún no saltaba al estrellato, Cantinflas conoció en teatros ambulantes a la rusa Valentina Ivanova, una bailarina que había llegado a México junto a su familia tras escapar de la guerra. La pareja pronto se enamoró y, cinco años más tarde, celebró su matrimonio.

Pero había un problema. Por más que querían tener hijos no podían, ya que Valentina Ivanova era estéril.

Pese a eso, en septiembre de 1960 apareció un nuevo integrante en la familia: Mario Moreno Ivanova. Sería el niño amado de Cantinflas y el único hijo que tendría en vida.

Sobre el origen real del descendiente del comediante existen varias historias, aunque en ellas se repite el nombre de la estadounidense Marion Roberts.

Corría el año 1959 y la joven llegó acompañada de sus amigos al Hotel del Prado de Ciudad de México. Tras pasar unos días en el lugar se dieron cuenta que no tenían dinero suficiente para pagar la estadía, y el grupo optó por abandonar a Roberts para que ella cargara con la deuda.

En ese momento, el encargado del hotel le comentó a la joven estadounidense que para salir de su lío podría recurrir a Cantinflas, pues en ese tiempo era conocido por ayudar a quien tuviera problemas económicos.

Cantinflas brilló en la Época de Oro del cine mexicano.

El protagonista de Ahí está el detalle aceptó de inmediato pagar la deuda Roberts, y poco después, iniciaron una relación secreta.

“Posteriormente, cuando mi papá estaba filmando la película Pepe en Los Ángeles, California, ella va y lo visita, un diciembre de 1959″, confesó Moreno Ivanova en una entrevista con Imagen Televisión.

De acuerdo al hijo de Cantinflas, esa visita coincide con la fecha en que Roberts quedó embarazada. El 1 de septiembre de 1960 dio a luz a Moreno Ivanova en un hospital de Dallas, estado de Texas.

Quince días después del nacimiento, el comediante se lo llevó a México para que viviera con él y su esposa. Una de las especulaciones que ha surgido sobre ese episodio es que le pagó una millonaria cifra a la norteamericana a cambio de que entregara el niño.

Más allá de eso, Moreno Ivanova recordó que la esposa de su padre lo aceptó desde que llegó al hogar familiar. “(Valentina) inmediatamente me acogió con todo su amor y fue mi madre por los próximos cinco años”, indicó.

Un año más tarde, la madre biológica intentó recuperarlo. Cantinflas le respondió que era imposible hacerlo pues ya lo había registrado con los apellidos de su matrimonio.

No poder tener a su hijo de vuelta fue un duro golpe para la joven estadounidense. Finalmente, en 1961 se suicidó con una dosis de barbitúricos en el hotel Alfer.

Luego de la muerte de Roberts, el actor hizo todo lo que estaba a su alcance para que no se publicara en la prensa lo que había ocurrido. “Mi papá movió cielo, mar y tierra para que no se hiciera mucho escándalo. Lo único que salió fue una fotografía nada más”, contó Moreno Ivanova.

Cantinflas y su hijo.

El heredero del “mimo de México” solo supo de su madre biológica cuando cumplió los 18 años y su padre se lo relató. “Me invitó a cenar, yo no sabía de lo que me iba a platicar. Y me contó esa historia que su esposa Valentina no podía tener hijos y que había conocido a una mujer”, dijo.

Sin embargo, esa es solo una de las controversias que Moreno Ivanova enfrentó a lo largo de su vida.

Las otras polémicas del hijo de Cantinflas

Luego de que el célebre actor mexicano muriera en 1993, Moreno Ivanova y el sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno Laparade, iniciaron una larga batalla legal para quedarse con la herencia.

Mientras que Moreno Ivanova aseguraba que él era el heredero universal de todos los bienes de acuerdo al testamento, Laparade indicaba que su tío le entregó los derechos de las películas un mes antes de morir.

Pero además de eso, el sobrino del cómico acusaba que Moreno Ivanova tenía problemas con las drogas y que en eso acostumbraba a despilfarrar su dinero. La disputa se extendió durante años, aunque al final se determinó que el hijo de Cantinflas se quedaría con la herencia.

Otros escándalos estuvieron relacionados a sus hijos. En 2012, Mario Moreno Bernat, uno de los nietos del cómico, decidió demandar a su padre por corrupción de menores.

De acuerdo a su relato, desde que era adolescente Moreno Ivanova lo forzó al consumo de drogas y alcohol. Apenas un año después de esa acción judicial, el joven se suicidó en un hotel de Tlalnepantla.

Una acusación muy similar hizo otro de sus hijos, Gabriel Moreno Bernat. En conversación con el podcast No pasa nada, el nieto de Cantinflas detalló que su padre lo había obligado a ir a prostíbulos y consumir cocaína cuando apenas tenía 16 años. El hecho desencadenó que Gabriel desarrollara una adicción a las drogas y abandonara el hogar familiar a temprana edad.

Tras una vida llena de polémicas, el 16 de mayo 2017 el único hijo del “Charles Chaplin mexicano” falleció producto de un infarto. Tenía 57 años.