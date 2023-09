“En diciembre ya empiezan a decir que faltan nueve meses para el 18″: tiktoker estadounidense relata su vida en Chile

Cuando Samantha Westphal (28) era una estudiante de biología proveniente de Estados Unidos y llegó en 2015 a la Universidad de Valparaíso por un intercambio de seis meses, jamás pensó que finalmente decidiría quedarse.

Tampoco supo que acá conocería a su actual marido ni que hoy tendría más de 93 mil seguidores en su cuenta de TikTok, en la cual comparte relatos sobre cómo es su vida en Chile.

Hace una semana, uno de sus videos se hizo particularmente viral.

En él, la originaria de Iowa que actualmente vive de forma permanente en Concón desde 2019, contó a los cibernautas su experiencia y visión sobre las Fiestas Patrias.

Según dijo, “la única manera como podría describir Chile en septiembre, sería compararlo con Navidad en Estados Unidos”.

“Cuando el reloj marca la medianoche y ya es el 1 de septiembre, todo el país cambia”, aseguró, para luego destacar la música que suena por estas fechas, las decoraciones y que este año “hay muchos feriados”.

Así, continuó: “No sé cómo voy a sobrevivir, hacen asados y toman todos los días”.

Han pasado cuatro años desde que se asentó en Chile. Y con el tiempo, no solo ha podido recorrer la diversidad geográfica y disfrutar de la variada gastronomía que ofrece el territorio, sino que también, ha ido descifrando una cultura distinta a la de su ciudad natal, ubicada en el Medio Oeste del país norteamericano.

En conversación con La Tercera, Samantha detalla cómo ha sido su experiencia, lo que más le gusta y las diferencias culturales entre ambas naciones.

Foto: Samantha Westphal en Santa Cruz, Chile / captura por Marissa Kelly photography.

La visión de Samantha Westphal, la tiktoker estadounidense que relata su vida en Chile

Westphal dice que siempre le ha gustado crear contenido. Antes tenía un vlog y subía videos a Snapchat, pero no fue hasta la pandemia cuando decidió empezar a compartir relatos a TikTok sobre cómo es su vida en Chile.

“Para mí fue una manera de expresar mi creatividad. Y también, cuando llegué en 2015 no había mucha información sobre Chile en inglés. Es un país muy bonito, esa fue mi motivación, hay muchos lugares para visitar y explorar, pero la mayoría de la información sobre turismo estaba en español (...) quería crear una comunidad”.

Si bien, Samantha habla el idioma a la perfección —debido al tiempo que lleva acá y a sus estudios en el colegio y en la universidad— , en los videos que sube tiende a expresarse en inglés, aunque con subtítulos adjuntos en español.

Aquello facilita que el contenido pueda ser entendido por más personas dentro del inmenso mundo de las redes sociales.

Uno de los puntos que más le gusta del país es la gastronomía. Tanto, que asegura que no podría escoger un solo plato.

“Mi top 3 de favoritos son el pastel de choclo, las empanadas y los completos. (En Iowa) tenemos algunos platos con choclo, pero no tan ricos como el pastel de choclo, con carne o pollo”.

Todos los 4 de julio se celebra en Estados Unidos el Día de la Independencia, una festividad nacional que Samantha aseguró en su viral de TikTok que “realmente no lo compararía” con las Fiestas Patrias de Chile.

“Igual es un día entretenido, pero no hay tanta emoción. Es más parecido a cualquier día, porque es en medio del verano. Así que bueno, todos son felices en dicha estación, pero es como otro día más. Normalmente hay desfiles y eventos que no son como las fondas, sino que más bien como carnavales (...) creo que lo más interesante es que hay fuegos artificiales”.

Sobre la música que escucha en esa fecha, comenta que tiene una playlist de Spotify con canciones de artistas de distintas épocas. Desde clásicos como Elvis Presley, Johnny Cash y James Brown hasta nombres más contemporáneos como Miley Cyrus y Katy Perry.

Junto con ello, ese día se tienden a realizar actividades culturales en lugares históricos y a organizar reuniones entre familiares y amigos, pero Samantha dice que aunque lo ha pasado muy bien en esas instancias, en su experiencia no ha sido una festividad “muy grande”.

Es precisamente por eso que —como decía en su viral de TikTok— le sorprendió la cantidad de feriados que este año habrá en septiembre.

A ello se le suma que, generalmente, las Fiestas Patrias en Chile no suelen celebrarse un solo día. Y en muchos casos, las reuniones familiares son seguidas por previas con amigos, juntas con más personas y, por qué no, un evento posterior.

Así, fácilmente una jornada dentro de ese marco puede empezar al almuerzo y extenderse hasta altas horas de la madrugada.

“Eso fue muy interesante para mí. Son varios días y hay gente que en diciembre ya empieza a decir: ‘Ya, faltan nueve meses para el 18′. Hay mucha emoción (...) es muy grande la celebración”.

Foto: Samantha Westphal.

Las diferencias en los carretes, las formas de sociabilizar y el humor

Más allá de las festividades patrióticas, Samantha cuenta que en Iowa las reuniones sociales tienden a comenzar y a terminar más temprano, un escenario distinto al que se encontró en Chile.

“Me sorprendió harto y aún me cuesta. Como a las 2:00 de la mañana ya estoy muy cansada y quiero dormir”, comenta a LT en un tono risueño.

Otro de los aspectos que más le llamó la atención cuando llegó a Chile, fue que en los cumpleaños se hiciera el clásico “tortazo” y que el cumpleañero debiese beber “una piscola al seco” cuando llegan las 00:00.

En cuanto a las formas de sociabilizar con otras personas, dice que en su ciudad de origen en Estados Unidos “les encanta hablar con todos”, por lo que la compara con la calidez que se puede encontrar en el sur del país.

“Pueden hablar con cualquiera, no importa de dónde son, les gusta hacerlo. Así que acá, en Viña del Mar y Santiago, a veces me costó un poco, porque no entendía muy bien los chilenismos (...) y también no fui al mismo colegio o universidad. Yo encuentro que en Chile las amistades son muy de grupos, mientras que en Iowa es un poco más más abierto, puedes tener amigos de todas partes. Eso fue un poco diferente para mí”.

Hace unos meses, Samantha le había contado a Paula de La Tercera que lo que más le costó entender fue el humor.

Al ser consultada ahora sobre ese tópico, profundizó en que allá este es más bien sarcástico, un factor por el que en ciertas ocasiones le ha costado que otras personas en Chile identifiquen cuando está diciendo una broma y no una frase en serio.

En cambio, respecto a acá, asevera que los chistes son más directos.

“Yo andaba un poco sensible al principio y todos tenían que decirme: ‘No, tranquila, es una broma no más’. Es un poco diferente (...) por ejemplo, si alguien no tiene pelo van a decirle ‘pelado’ o algo así. En Estados Unidos jamás podrías hacer un chiste de eso o sobre su forma física o de ser, porque se van a ofender. Somos más sensibles en ese aspecto. Podrías hacer una broma así si alguien hizo algo tonto o dijo algo, pero tendrías que tener un poco más de cuidado (...) hay que llegar a un nivel de confianza”.

