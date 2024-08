“Eres lo que comes”: los secretos de un influencer de 58 años que luce de 20

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable en los seres humanos. Es por eso que son muchos los que asumen con orgullo sus líneas de expresión y otros cambios corporales, aunque otros adoptan ciertas estrategias para prolongar su apariencia juvenil por más tiempo.

Un famoso fotógrafo e influencer, llamado Chuando Tan, está dentro de ese último grupo.

El hombre oriundo de Singapur ha impactado al mundo desde hace años por poseer una longevidad fuera de lo común. Y es que tiene 58 años, pero luce tal como si estuviera en sus 20.

En las imágenes que se han difundido sobre él se logra apreciar que tiene un cuerpo escultural y una piel lozana en su rostro, casi sin arrugas visibles. Según ha confesado en diversas entrevistas, su físico se debe a siempre ha tenido en su vida una dieta equilibrada, actividad física y otros hábitos saludables.

Quién es Chuando Tan

Nacido el 3 de marzo de 1966 en Singapur, Chuando Tan proviene de una familia donde el deporte tenía gran importancia.

En su libro In Life, One Does Not Need to Win Every Time, lanzado en 2023, contó que algunos integrantes de su familia eran culturistas, incluyendo a su padre y su tío, quien incluso fue campeón en la disciplina.

Entre fines de la década de los ‘80 y principios de los ‘90 fue uno de los modelos más cotizados de su país natal. Luego quiso incursionar como cantante pop bajo el seudónimo Chen Yufei, hasta que finalmente se reinventó como fotógrafo.

De acuerdo a The Straits Times, a través de su agencia, ChuanDo & Frey, ha fotografiado a diversas celebridades asiáticas como Rosamund Kwan y Shu Qi, además de participar en portadas de revistas como Elle, Harper’s Bazaar y Muse.

Chuando Tan ha impactado al mundo por su apariencia juvenil. Foto: Instagram.

Incluso fue elegido para fotografiar la portada del disco de Janet Jackson, Discipline, lanzado en 2008.

Pero en realidad fue por otro motivo que saltó al estrellato de las redes sociales.

En 2015 un amigo le sugirió que abriera una cuenta en Instagram, puesto que le podría servir como plataforma para su trabajo fotográfico. Primero subió algunas de sus obras, pero cuando añadió imágenes de sí mismo, la atención se posó rápidamente sobre su físico musculoso y juvenil.

Tiempo después un sitio de noticias chino, Yidian Zixun, publicó su perfil y su número de seguidores aumentó rápidamente. Solo en Instagram, hoy cuenta con 1,5 millón de seguidores.

Pero, ¿cómo es que el influencer asiático ha logrado verse más joven de lo que realmente es?

Los secretos del influencer que luce más joven

Cada vez que Chuando ha sido consultado por sus estrategias para tener un rostro lozano y cuerpo escultural, ha indicado que uno de los factores más importantes es una dieta equilibrada.

“Eres lo que comes”, detalló a The Straits Times, para luego enfatizar en que cree que la apariencia física se debe un 70% a los alimentos y un 30% al ejercicio.

“Las actividades que realizas durante el día deben ser iguales a las calorías que quemas durante ese día, así de simple. Y la cantidad de alimentos que consumes durante el día es igual a las calorías que ingieres”, detalló en otra entrevista con CNA Lifestyle.

El fotógrafo singapurense ha revelado que no hace dieta, sino que procura comer lo más sano posible. Su desayuno suele incluir batidos de proteínas o avena, miel y palta. Si se trata del almuerzo o la cena, prioriza el pollo y pescado al vapor, a la parrilla o en sopas. Consume arroz, pero trata de que sea en pocas cantidades.

El 3 de marzo de este año, Chuando cumplió 58 años. Foto: Instagram.

El té, el café y los alimentos trata de evitarlos, aunque ocasionalmente se da un “capricho” en postres como helados y cosas fritas “como tempura”. Mientras tanto, el cigarro y el alcohol no son parte de su vida.

La actividad física es otro hábito fundamental. Y es que si bien está seguro de que la genética influye, también ha asegurado que su relación con el ejercicio se fortaleció a temprana edad, por lo que hoy prácticamente es “un estilo de vida”.

Con respecto a la frecuencia en que va al gimnasio, el influencer ha indicado que en una “buena semana” podría ir cinco veces a la semana, por una hora y media en cada ocasión. Sin embargo, lo normal es que vaya tres veces. Debido a una lesión en la rodilla, ha optado por no correr sino que solo hacer caminata.

A sus 58 años se ha dado cuenta que la actitud positiva también influye en mantenerse joven. “Cada vez que escuchamos a la gente decir que hoy te ves muy bien, te verás feliz. ¿No es bueno si podemos mentalizarnos para tener esa actitud, para tener un pensamiento positivo, saludable y joven? Creo que con el tiempo, ese sentimiento acabará convirtiéndose en uno”, relataba.

Aunque se podría creer que su abundante cabello negro es natural, la realidad es otra: le han salido varias canas, pero ha optado por teñirse porque todavía no ha llegado al punto en que su tono es atractivo. “Solo está un poco aquí y allá, no es agradable”, dijo.

Chuando Tan prioriza la alimentación saludable y la actividad física. Foto: Instagram.

Su rutina de skincare, en tanto, fue descrita como “sencilla” pues tiene la piel sensible. Solo una vez probó el bótox, pero como no le gustó el resultado, no lo volvió a hacer.

Más allá de que esas estrategias le hayan funcionado, Chuando también ha aclarado que el envejecimiento es un proceso natural en los seres humanos, y por lo mismo, tarde o temprano eso se notará. “Es algo que no se puede evitar”, dijo.

Además, cuando cumpla las seis décadas de vida, está seguro que seguirá cuidando de su físico, pero también le dará prioridad a su bienestar mental.

“Me encantaría recorrer el mundo y quizás seguir inspirando a la gente con mi rutina, con mis ejercicios. Eso sería un sueño hecho realidad”, complementó.