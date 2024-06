Esta es la razón por la que Miley Cyrus usa tacones para entrenar

En febrero de este año, cuando se celebraban los Premios Grammy, Miley Cyrus subió al escenario de la gala para cantar su éxito Flowers. La performance causó gran sorpresa pues además de exponer otra vez su desplante y talento, la estrella pop se mostró con un físico muy tonificado, especialmente en el área de los brazos.

Lo anterior no es al azar, ya que Cyrus tiene una estrecha relación con la actividad física. En una entrevista que dio a Jimmy Fallon en 2016, confesó que desde hace años que practica Ashtanga Yoga, disciplina milenaria que combina posturas, técnicas de respiración y meditación. “Cualquiera puede hacerlo, aunque requiere mucho entrenamiento”, detalló.

Además de esa actividad, la intérprete de We Can’t Stop ha mostrado en redes sociales que también practica pilates, lo que mejora la fuerza, la postura corporal y tonifica la figura.

Sin embargo, a diferencia del común de las personas, Cyrus no realiza su rutina de entrenamiento con calzado más clásico, que son las zapatillas. En entrevista con W Magazine, la cantante detalló que prefiere usar tacones cuando realiza esa actividad.

Miley Cyrus.

Por qué Miley Cyrus utiliza tacones para entrenar

En el diálogo con W Magazine, donde protagonizó la portada, la estrella pop argumentó que ha intentado que su estilo de vida sea “extremadamente limpio”.

“La sobriedad es una gran parte de ello. Mi mantra es, como el de cualquier deportista, ‘Practica tu rendimiento’. Por eso practico con tacones”, confesó.

Cyrus reconoce que entrenar en el gimnasio puede ser duro, y a pesar de eso, de todas formas prefiere utilizar ese tipo de calzado. “Tengo mis zapatos de tacón Gucci color marfil porque me recuerdan a Marilyn Monroe. Entreno con tacones, principalmente”, contó.

Sobre el motivo específico que la llevó a esa práctica, la intérprete de Angels Like You y Wrecking Ball dijo que es porque le interesa hacer que el espacio de entrenamiento sea mucho más femenino. “Gran parte del equipo de entrenamiento es feo”, argumenta.

Además de confesar sus preferencias al momento de entrenar, Cyrus también reflexionó sobre cómo fue convertirse en estrella a temprana edad y las cosas que se perdió en esa etapa de su vida por la llegada de la fama.

“He estado en el público durante la mayor parte de mi vida de la que no he estado. Dicen que el adulto creativo es el niño que sobrevive. Trabajé muy duro cuando era niña. No fui al baile de graduación. No fui a bailes. No tuve tanta experiencia social ni tiempo para amigos. A Disney les estaba yendo muy bien con la cantidad de trabajo que hacía de niña. No tengo ningún sentimiento malo sobre eso”, relataba.