Los gatos son las mascotas favoritas de muchos. Y es que no es para menos, pues son animales inteligentes, graciosos y muy cariñosos. Por esto, sus dueños hacen todo para que vivan como reyes y reinas dentro de casa: comida, juguetes y mucho amor, sin embargo, al abrir una puerta o ventana, lo más probable es que se vayan corriendo.

Pero, ¿por qué nuestros gatos escaparían de una vida de lujos y amor? Estas son las explicaciones que da la ciencia.

Estas son las razones por las que tu gato quiere escapar de casa (aunque le des una vida de lujos)

Bajo nuestro razonamiento, lo tienen todo. Podemos cumplir todas sus necesidades, pero esto no asegura que nuestro gato no tenga ganas de escapar en cuanto pueda. No siempre significa que no nos quieran de vuelta, sino que su instinto a veces es más fuerte.

Y aunque hay algunas razones que no podemos evitar, sí hay algunas alarmas en su comportamiento que podemos entender para poder actuar, solucionar el problema y evitar que se den a la fuga.

La primera razón es que quieren salir a explorar. Los gatos son curiosos por naturaleza y les encanta experimentar sus alrededores, más allá de la seguridad que tiene en casa. Por esto, se considera normal que un gato intente escaparse.

Y de la misma manera, es necesario armar el espacio para que el gato no pueda salir, como mallas de seguridad y cuidados al abrir y cerrar la puerta de entrada, ya que los peligros en el exterior para un gato pueden resultar mortales, como un atropello, envenenamiento o contagio de enfermedades.

La segunda razón puede ser la temporada de celo: si tu mascota no está castrada o esterilizada, tanto machos como hembras querrán salir de casa a buscar pareja, impulsados por el instinto de reproducción.

Las dos anteriores tienen una rápida solución, sin embargo, la tercera puede ser un poco más difícil: el gato está incómodo en casa y por eso quiere irse. Esto puede ser a raíz de mucha bulla y sonidos fuertes, el trato que recibe y que otro animal con el que vive le causa miedo, ansiedad y suelen pelearse mucho.

Por otra parte, los gatos que están encerrados mucho tiempo se pueden aburrir, por lo que es necesario “gatificar” el ambiente y darles comodidades y diversión dentro de casa, como juguetes, lugares para saltar, afilarse las uñas y crear una rutina de juegos con él.