El plátano es una fruta en la que podemos apoyarnos en todas las temporadas. Y es que puedes encontrarlo a la venta durante todo el año y hacer preparaciones ad hoc a cada estación: desde avena caliente con rodajas en el invierno, hasta un batido con leche y hielo en el verano.

Además de su dulce sabor, el plátano aporta importantes nutrientes al cuerpo y a la salud. Así lo explicó la nutricionista Salena Sainz, quien en conversación con el portal español 20minutos señaló que “nos aporta mucha fibra y trabaja la microbiota intestinal”.

En esta línea, indicó que esta fruta es rica en potasio, magnesio, vitamina C y es “muy saciante”, por lo que también es el alimento ideal para quienes buscan una alimentación más sana.

Pero, ¿cuánto plátano deberíamos comer al día?

Esto le pasa a tu cuerpo si comes un plátano al día, según una nutricionista

La experta aclaró que “no debemos pasar de una unidad diaria y, además, podemos combinarlo con otro tipo de frutas de temporada”.

Y es que además de sus propiedades beneficiosas, el plátano tiene una buena cifra de calorías y carbohidratos que puede ser perjudicial a la larga y dificultar el control del azúcar en la sangre, en especial si no se come con moderación o no se combina con otros alimentos.

Pero comiendo un plátano al día, tu salud puede verse beneficiada de las siguientes maneras: