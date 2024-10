Estos son los principales destinos para viajar en 2025 según National Geographic

Los viajes son la oportunidad perfecta para descubrir nuevas culturas, tener experiencias emocionantes y tal vez aprender un nuevo idioma.

Ahora, ad portas de que finalice el 2024, National Geographic dio a conocer su lista Best of The World 2025, la lista anual que presenta los mejores destinos para visitar el próximo año.

El ranking, realizado por exploradores y editores de la prestigiosa revista, muestra destinos emergentes que destacan por sus paisajes naturales, historia, cultura, arquitectura o incluso su comida típica.

Cuáles son los mejores destinos con naturaleza

Antigua, Guatemala, fue uno de los rincones del mundo que ganó un puesto en el ranking. Ubicada en el altiplano central del país, esta pequeña ciudad se caracteriza por estar rodeada de volcanes y sus edificios coloniales.

Desde National Geographic elogiaron a la ciudad guatemalteca por su poderoso Volcán de Fuego, que actualmente es uno de los más activos en el planeta. “Una caminata hasta el vecino Volcán Acatenango (el tercero más alto de Guatemala, con 4.000 metros de altura) ofrece vistas inigualables de las espectaculares erupciones. La extenuante caminata pasa por plantaciones de café y bosques nubosos en las laderas de las montañas”, describieron.

La ciudad Antigua se caracteriza por sus volcanes y edificios coloniales. Foto: Pexels.

El archipiélago de las islas Raja Ampat, en Indonesia, es otro destino valorado por sus paisajes naturales y que apareció en esta selección. Está ubicado en el centro del triángulo de coral, que es el área con mayor biodiversidad marina en el mundo.

De acuerdo a la revista, se trata de “un paraíso marino con unos 500 tipos de corales, más de mil especies de peces de arrecife y criaturas como mantarrayas y dugongos”. Esta región únicamente se puede explorar en barco, por ejemplo, a través de operadores turísticos.

Groenlandia, la isla más grande del mundo y que es parte del reino de Dinamarca, también ganó un puesto en el ranking. Es famosa por su gigante capa de hielo que llega a cubrir casi el 80% de la superficie de la isla, y que al mismo tiempo, es la segunda extensión de hielo más grande en el mundo después de la Antártida. Sus impactantes paisajes están formados por montañas, tundra, fiordos y glaciares.

Otro destino natural que apareció fue Río Murray de Australia. Este sistema fluvial nace en la Gran Cordillera Divisoria hasta desembocar en el océano Índico, lo que lo convierte en uno de los ríos más importantes de aquel país.

“El tercer río navegable más largo del mundo, superado solo por el Amazonas y el Nilo”, detalla la reseña.

Raja Ampat tiene una rica biodiversidad marina. Foto: Pexels.

Qué ciudades están entre los mejores destinos

La selección de los mejores destinos para visitar el próximo año no dejó de lado a las grandes ciudades que cada año reciben a miles de turistas.

Una de ellas es Los Ángeles, Estados Unidos, de la que National Geographic destacó la nueva energía que ha tenido su escena cultural.

Entre las novedades que ha tenido la ciudad se encuentra Crenshaw Boulevard, un espacio que ha sido transformado con espacios comunitarios con jardines y más de 100 obras artísticas. A eso se suma que el Museo Lucas de Arte Narrativo, a inaugurarse el 2026 en el Exposition Park, podrá exhibir obras que recopiló George Lucas, el creador de Star Wars.

La capital de Tailandia, Bangkok, también se ganó un reconocimiento. Esta ciudad es una “una mezcla embriagadora de lo antiguo y lo nuevo” y en ella conviven grandes rascacielos con centros comerciales de lujo.

Desde National Geographic indican que Bangkok se ha vuelto un centro del arte y el diseño, albergando varios eventos importantes como la Bienal de Arte de Bangkok. Sin embargo, eso no impide que los turistas extranjeros puedan observar el patrimonio cultural del país asiático.

Bangkok, la capital tailandesa, tiene una población de más de 10 millones de habitantes. Foto: Pexels.

Otra ciudad destacada fue Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, que cuenta con museos como el Louvre Abu Dabi y próximamente celebrará la inauguración de otros nuevos, el Museo Nacional Zayed y el Guggenheim Abu Dhabi.

También aparecieron ciudades un poco más pequeñas, como Guadalajara, de México, que tiene su propio festival de mariachis. Todos los años, entre agosto y septiembre, la capital del estado de Jalisco celebra ese evento con bandas de mariachis, desfiles, talleres de música y competencias de rodeo de charrería, que es el deporte nacional de México.

Cork también fue elegida para este ranking. Esta ciudad irlandesa es comúnmente asociada al actor de Oppenheimer y Peaky Blinders, Cillian Murphy, pues es donde nació y creció.

Sin embargo, también resalta por el renacimiento urbano que tendrá próximamente: en 2028 se completarán las obras que transformarán el puerto y muelles de la ciudad, además de hacer cambios en galerías de arte. En septiembre de 2025 Cork será escenario de Sounds from a Safe Harbour, un festival bienal que es organizado por Murphy.

Cuáles son los principales destinos para viajar en 2025