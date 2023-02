Ex novia del “estafador de Tinder” rompe el silencio y cuenta por qué lo apoyó

El estafador de Tinder es sin duda uno de los documentales que más conmoción ha causado en Netflix. Tras su estreno en febrero de 2022, se dejó en evidencia ante millones de espectadores las artimañas que había cometido el estafador israelí Simon Leviev en contra de varias mujeres, luego de conquistarlas por medio de la aplicación de citas Tinder.

Leviev —cuyo nombre real es Shimon Hayut— se hacía pasar por un multimillonario e hijo de un magnate de los diamantes. Demostraba que tenía una vida excéntrica y lujosa a tal punto, que sus víctimas no pensaban que todo eso era una mentira para atraerlas.

Después de cortejarlas y entablar relaciones amorosas con ellas, les solicitaba que le prestaran montos millonarios bajo la excusa de que tenía problemas con sus tarjetas de crédito.

Se estima que solo entre 2017 y 2019 sus estafas alcanzaron los 10 millones de dólares con víctimas en distintos puntos de Europa, de acuerdo a The Times of Israel. Hasta el día de hoy, sigue negando todo.

Simon Leviev se hacía pasar por hijo de un magnate de los diamantes.

Debido a lo anterior, Leviev comenzó a ser conocido como “el estafador de Tinder”, apodo que se le dio tras una investigación del periódico noruego Verdens Gang en 2019 por los fraudes y falsificaciones que cometió.

Una de las cosas que más sorprendió en el estreno del largometraje es que Simon recibió el apoyo de su entonces novia, la modelo israelí Kate Konlin, pese a los relatos de las víctimas estafadas.

Pero por estos días, Konlin asegura que en ese momento no tenía otra opción: ella estaba siendo controlada por él. “Ha llamado mentirosas a todas las mujeres que han hablado en su contra. No quiere que cuente mi historia de abuso emocional”, dijo la joven de 23 años en conversación con el medio BBC.

Esta es lo que contó Kate Konlin.

Una relación abusiva

Según pudo declarar Kate al citado medio, en un comienzo sus amigas amaban a Simon. “Es demasiado perfecto”, le decían.

El inicio de su relación con el estafador se da en noviembre de 2020, cuando empezó a recibir mensajes en Instagram de parte de él. No pasó mucho tiempo y ya estaban teniendo un vínculo amoroso.

“Al principio, nuestra relación era una bomba de amor”, aseguró la modelo. “Estaba obsesionado conmigo”.

Poco a poco, Leviev comenzó a introducirse en la vida cotidiana de Kate. Según recuerda la modelo, hasta le limpiaba el hogar y la acompañaba en sus sesiones de fotos si lo necesitaba.

Kate y Simon. Foto: Redes Sociales.

Ella pensaba que esas y otras acciones eran “por amor”. Prontamente surgieron los conflictos en la relación, lo que terminó por develar quién era realmente Simon Leviev.

El “estafador de Tinder” creía que era oportuno criticar el aspecto físico de Kate. A partir de ese instante, ella empezó a ver disminuida su autoestima. Cada cosa que él podía decir podría ser peor que la anterior.

En los meses posteriores que vinieron —la relación duró 18 meses—, la modelo casi no vio a sus amigos. Y si conseguían juntarse con ella, le hacían notar que estaba cambiada. “Decían que estaba ‘gris’”, recuerda Kate.

La manipulación de Leviev

Ya en confianza, Leviev le consultó a su entonces novia si le podría prestar dinero. Ella recuerda que ese monto alcanzó la cifra de 150.000 dólares.

Al igual como sucedió con las otras víctimas de “el estafador de Tinder”, Kate tenía una situación económica bastante próspera. Su trabajo en el modelaje la había llevado a aparecer en revistas como Vogue Japón, Harper’s Bazaar, Grazia Italia y Wallpaper.

Y tal como sucedió en los otros casos, Leviev exigía los préstamos argumentando que su dinero se encontraba paralizado por distintos motivos, no porque realmente no lo tuviera. “¡Kate, soy millonario! Y eso es un hecho”, le decía a la joven israelí, en audios que fueron brindados a BBC.

Leviev comenzó a exigir préstamos a Kate Konlin, como lo hizo con sus otras víctimas. Foto: Redes Sociales.

“En este momento estoy en un aprieto. ¿Entiendes? Estoy en un aprieto. ¿Entiende eso tu maldito cerebro? Ese cerebro tuyo de pájaro. Estoy en un aprieto, Kate. Yo no te robé. Me lo diste por tu propia voluntad. Me lo prestaste. Estoy en un aprieto, eso es todo”, dice otra de las notas de voz que Leviev envió a Kate.

Pero además de lidiar con las críticas y peticiones de Leviev, la joven tuvo que enfrentar otra difícil situación: ver el documental que abordaba las acusaciones hacia su novio, sentada al lado de él.

“Sabía que todo era verdad”, comenta Kate. No obstante, en esos momentos ella se sintió obligada a permanecer junto a él y creer en su relato.

La presión se agudizó aún más cuando Kate tuvo que salir a defenderlo de forma pública, nada más ni nada menos que en la televisión.

Simon y Kate en el programa estadounidense Inside Edition, tras el estreno del documental de Netflix.

En entrevista con el programa Inside Edition en febrero de 2022, la joven negó que Simon le hubiera solicitado dinero prestado: “Dios mío, ¿Cómo alguien podría construir una historia tan falsa?”.

“Me decía: ‘Si das la cara por mí, la gente me creerá, porque eres una mujer’”, cuenta ahora la modelo. Paralelo a esa defensa pública que tuvo que realizar, su cuenta de Instagram se repletó de insultos.

“La gente me decía que deseaba que tuviera cáncer o que me atropellara un coche y que me merecía lo peor por tener una relación con él”, dice.

“No aguanto más”

Aunque las cosas ya parecían ser malas, todo empeoró aún más el 29 de marzo de 2022. “Le dije: ‘Se acabó, me voy. No aguanto más’. Empecé a recoger mis cosas”, afirma Kate.

Luego de eso, él la empujó y ella se hirió el pie con un escalón que había: “Sangraba. Me sentía muerta. Quería suicidarme”. A partir de ese momento, Kate decidió llamar a la ambulancia mientras Leviev la grababa con su celular y minimizaba su dolor. Saliendo del hospital, la joven denunció a su novio.

La modelo israelí fue víctima de violencia por parte de Leviev.

“El estafador de Tinder” ha negado haber cometido violencia física y psicológica contra la modelo.

Tras darse cuenta del daño que le hacía Leviev, recientemente la modelo parece estar más tranquila. Señala que en ese periodo estuvo con muy bajo peso por todo el estrés con el que lidió, pero ahora se está recuperando.

Por todo lo que implicó el documental de Netflix, no le llegaban ofertas de modelo. Eso está cambiando por estos días. Además, uno de sus deseos es ayudar a otras jóvenes a identificar relaciones poco sanas, como la suya con Leviev.

“Si una mujer que está en la misma situación ve lo que yo viví y cómo salí y que hoy soy más fuerte y más guapa que cuando estaba con él, ojalá pueda ver que ella también puede salir”, reflexiona.