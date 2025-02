Fin al misterio: Sony explica qué pasó tras la caída global de PlayStation Network y anuncia las novedades para 2025

El pasado viernes por la noche, muchos de los usuarios que esperaban jugar partidas en línea se llevaron una sorpresa. PlayStation estaba con problemas de conectividad, con los servidores prácticamente congelados.

En total, la caída de los servicios de PlayStation Network duró cerca de veintitrés horas, hasta la noche del sábado. Pero recién el domingo, PSN dio luz verde a la totalidad de sus servicios.

Precisamente, la madrugada del domingo, Sony informó a través de redes sociales del problema con PS Network.

“Los servicios de red se han recuperado por completo de un problema operativo”, reza la información oficial de PlayStation.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes y agradecemos a la comunidad por su paciencia”, agregó la firma japonesa.

PlayStation Network estuvo caído en todo el mundo por cerca de 24 horas

Y, a modo de compensación, anunció: “Todos los miembros de PlayStation Plus recibirán automáticamente 5 días adicionales de servicio”.

En una primera lectura, Sony habla de un “problema operativo”, por lo que subentendemos que no hubo una brecha de datos, o alguna falla con la seguridad del ecosistema online de PS5 y PS4.

PlayStation anuncia las novedades para 2025

State of Play: lo que llega a PlayStation 5 este 2025

Por otro lado, PlayStation 5 viene de cerrar un enorme año en cuanto a videojuegos y anuncios, junto a los aclamados Helldivers 2, Astro Bot (escogido el juego del año en los GOTY), Stellar Blade y Black Myth: Wukong, además de los remasterizados Horizon Zero Dawn y Final Fantasy 7 Rebirth, y cómo no mencionar la aparición estelar de la esperada PS5 Pro.

Ahora, este miércoles 12 de febrero, a las 7 PM de Chile, PlayStation dará a conocer las novedades sobre grandes juegos que llegarán este año a la PS5.

Será una transmisión de cuarenta minutos con anuncios y sorpresas, en simultáneo vía YouTube y Twitch, y estará disponible en inglés y japonés.

Qué juegos podrían llegar a PlayStation 5 en 2025

Entre las novedades, podría haber anuncios sobre Ghost of Yotei, secuela del espectacular mundo abierto samurái de Ghost of Tsushima, los shooter Fairgames y Marathon, lo nuevo de Neil Druckmann, Intergalactic: The Heretic Prophet, y tal vez sea el momento del regreso de Hideo Kojima con Death Stranding 2.

El sitio especializado en tecnología, IGN, lanza algunas conjeturas sobre la aparición de dos RPG de espadas, Where Winds Meet y Phantom Blade Zero, una nueva entrega de Assassin’s Creed Shadows, la precuela Doom: The Dark Ages y el remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

El mismo sitio desliza que State of Play podría dejar caer, además, una ojiva nuclear llamada Grand Theft Auto 6.